हिंदी न्यूज़ऑटोइंतजार खत्म! अगले हफ्ते लॉन्च होने जा रही Mahindra XUV 7XO, मिलेंगे ये एडवांस फीचर्स

इंतजार खत्म! अगले हफ्ते लॉन्च होने जा रही Mahindra XUV 7XO, मिलेंगे ये एडवांस फीचर्स

Mahindra XUV 7XO अपने प्रीमियम फीचर्स और दमदार इंजन के साथ मिड-साइज SUV सेगमेंट में बड़ा धमाका कर सकती है. अगर नई और हाई-टेक SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो XUV 7XO आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 03 Jan 2026 12:59 PM (IST)
महिंद्रा भारतीय बाजार में अपनी मजबूत SUVs के लिए जानी जाती है और अब कंपनी एक नई प्रीमियम SUV Mahindra XUV 7XO लॉन्च करने की तैयारी में है. यह SUV अगले हफ्ते आधिकारिक तौर पर भारत में एंट्री करेगी. लॉन्च से पहले महिंद्रा ने इसके कई टीजर सोशल मीडिया पर जारी किए हैं, जिनसे इसके फीचर्स और टेक्नोलॉजी को लेकर काफी जानकारी सामने आ चुकी है.

Mahindra XUV 7XO की लॉन्च डिटेल

  • महिंद्रा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, Mahindra XUV 7XO को भारत में 5 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा. कंपनी इसे एक अपडेटेड और ज्यादा प्रीमियम SUV के तौर पर पेश करेगी. यह SUV XUV700 के ऊपर पोजिशन की जा सकती है और उन ग्राहकों को टारगेट करेगी, जो ज्यादा फीचर्स और टेक्नोलॉजी चाहते हैं.

टीजर से सामने आए दमदार फीचर्स

  • सोशल मीडिया पर जारी टीजर से Mahindra XUV 7XO के कई प्रीमियम फीचर्स कन्फर्म हो चुके हैं. इसमें Harman Kardon का पावरफुल ऑडियो सिस्टम मिलेगा, जो शानदार साउंड क्वालिटी देगा. सेफ्टी और ड्राइविंग को आसान बनाने के लिए इसमें 540 डिग्री कैमरा और Level-2 ADAS टेक्नोलॉजी दी जाएगी. इसके साथ ही लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, बड़ा सनरूफ, रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन और AdrenoX कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी. सबसे खास बात यह है कि SUV के फ्रंट में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा, जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देगा.

प्री-बुकिंग पहले से शुरू

  • Mahindra XUV 7XO की लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. ग्राहक इस SUV को 21,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर ऑनलाइन या नजदीकी डीलरशिप के जरिए बुक कर सकते हैं. इससे साफ है कि कंपनी को इस SUV से काफी उम्मीदें हैं.

इंजन और गियरबॉक्स

  • Mahindra XUV 7XO में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए जाने की उम्मीद है. इसमें 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिल सकता है. दोनों ही इंजन पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलने की संभावना है.

कितनी हो सकती है कीमत ?

  • हालांकि कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि Mahindra XUV 7XO की एक्स-शोरूम कीमत करीब 15 लाख रुपये से शुरू होकर 26 लाख रुपये तक जा सकती है.

Published at : 03 Jan 2026 12:59 PM (IST)
Mahindra XUV 7XO Launch Mahindra XUV 7XO Features Mahindra New SUV 2026
