एक्सप्लोरर
इंतजार खत्म! अगले हफ्ते लॉन्च होने जा रही Mahindra XUV 7XO, मिलेंगे ये एडवांस फीचर्स
Mahindra XUV 7XO अपने प्रीमियम फीचर्स और दमदार इंजन के साथ मिड-साइज SUV सेगमेंट में बड़ा धमाका कर सकती है. अगर नई और हाई-टेक SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो XUV 7XO आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकती है.
महिंद्रा भारतीय बाजार में अपनी मजबूत SUVs के लिए जानी जाती है और अब कंपनी एक नई प्रीमियम SUV Mahindra XUV 7XO लॉन्च करने की तैयारी में है. यह SUV अगले हफ्ते आधिकारिक तौर पर भारत में एंट्री करेगी. लॉन्च से पहले महिंद्रा ने इसके कई टीजर सोशल मीडिया पर जारी किए हैं, जिनसे इसके फीचर्स और टेक्नोलॉजी को लेकर काफी जानकारी सामने आ चुकी है.
Mahindra XUV 7XO की लॉन्च डिटेल
- महिंद्रा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, Mahindra XUV 7XO को भारत में 5 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा. कंपनी इसे एक अपडेटेड और ज्यादा प्रीमियम SUV के तौर पर पेश करेगी. यह SUV XUV700 के ऊपर पोजिशन की जा सकती है और उन ग्राहकों को टारगेट करेगी, जो ज्यादा फीचर्स और टेक्नोलॉजी चाहते हैं.
टीजर से सामने आए दमदार फीचर्स
- सोशल मीडिया पर जारी टीजर से Mahindra XUV 7XO के कई प्रीमियम फीचर्स कन्फर्म हो चुके हैं. इसमें Harman Kardon का पावरफुल ऑडियो सिस्टम मिलेगा, जो शानदार साउंड क्वालिटी देगा. सेफ्टी और ड्राइविंग को आसान बनाने के लिए इसमें 540 डिग्री कैमरा और Level-2 ADAS टेक्नोलॉजी दी जाएगी. इसके साथ ही लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, बड़ा सनरूफ, रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन और AdrenoX कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी. सबसे खास बात यह है कि SUV के फ्रंट में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा, जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देगा.
प्री-बुकिंग पहले से शुरू
- Mahindra XUV 7XO की लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. ग्राहक इस SUV को 21,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर ऑनलाइन या नजदीकी डीलरशिप के जरिए बुक कर सकते हैं. इससे साफ है कि कंपनी को इस SUV से काफी उम्मीदें हैं.
इंजन और गियरबॉक्स
- Mahindra XUV 7XO में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए जाने की उम्मीद है. इसमें 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिल सकता है. दोनों ही इंजन पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलने की संभावना है.
कितनी हो सकती है कीमत ?
- हालांकि कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि Mahindra XUV 7XO की एक्स-शोरूम कीमत करीब 15 लाख रुपये से शुरू होकर 26 लाख रुपये तक जा सकती है.
ये भी पढ़ें: दिल्ली में Ola-Uber को टक्कर देने आ गई Bharat Taxi! जानें कितना किफायती होगा किराया?
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
टेलीविजन
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL