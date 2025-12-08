हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHector और Sierra की टेंशन बढ़ाने आ रही Mahindra की नई XUV 7XO, टीजर हुआ जारी

Hector और Sierra की टेंशन बढ़ाने आ रही Mahindra की नई XUV 7XO, टीजर हुआ जारी

Mahindra XUV 7XO का पहला टीजर जारी हुआ है. ये XUV700 का अपडेटेड मॉडल होगा और ये जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स और इंजन की डिटेल्स जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Dec 2025 02:27 PM (IST)
Preferred Sources

महिंद्रा बहुत जल्द अपनी नई SUV XUV 7XO को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसका पहला टीजर जारी किया है, जिसमें इसके डिजाइन और कुछ फीचर्स की हल्की झलक दिखाई देती है. इस SUV में मजबूत इंजन और कई मॉडर्न फीचर्स मिलने वाले हैं. महिंद्रा XUV 7XO को 5 जनवरी 2026 को officially लॉन्च किया जाएगा.

14 सेकंड के टीजर में क्या दिखा?

  • महिंद्रा के 14 सेकेंड के छोटे से वीडियो में SUV के डिजाइन की हल्की झलक दिखाई देती है. इसमें नए L-शेप LED DRL, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और पीछे L-शेप LED टेल लाइट्स नजर आती हैं. इन अपडेट्स के बाद नई XUV 7XO पहले से ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न दिखाई देती है.

फीचर्स होंगे पहले से ज्यादा प्रीमियम

  • नई XUV 7XO में महिंद्रा कई मॉडर्न फीचर्स जोड़ सकती है, जिससे इसके केबिन का एक्सपीरियंस और भी लग्जरी महसूस होगा. इसमें नया और प्रीमियम इंटीरियर, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS सेफ्टी फीचर्स, हरमन ऑडियो सिस्टम, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और 360-डिग्री कैमरा मिलने की उम्मीद है. साथ ही इसमें ABS, EBD, छह एयरबैग और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद होंगे, जो इसे अपने सेगमेंट में और अट्रैक्टिव बनाते हैं.

पेट्रोल और डीजल-दोनों इंजन विकल्प

  • XUV 7XO में कंपनी दो इंजन विकल्प देने वाली है. पहला 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन. दोनों इंजनों के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलने की संभावना है. इससे यह SUV शहर की ड्राइविंग और हाईवे दोनों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकेगी.

कब होगी पेश?

  • महिंद्रा ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि XUV 7XO को भारत में 5 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा. इसी दिन इसकी कीमत भी सामने आएगी, जिससे यह साफ होगा कि कंपनी इसे किस कीमत में बाजार में उतारने वाली है.

किन SUVs से होगा मुकाबला?

  • लॉन्च के बाद XUV 7XO का मुकाबला सीधे मिड-साइज SUV सेगमेंट की कई पॉपुलर SUVs से होगा. इनमें MG Hector, Tata Sierra, Tata Safari, Hyundai Creta, Honda Elevate और Kia Seltos जैसी कारें शामिल हैं. अपने नए डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स की वजह से XUV 7XO इन सभी के बीच एक मजबूत दावेदार बन सकती है.

ये भी पढ़ें: कम बजट में पेट्रोल SUV चाहिए? दमदार माइलेज और सनरूफ के साथ आती हैं ये तीन कारें, जानें फीचर्स और कीमत

Published at : 08 Dec 2025 02:10 PM (IST)
