हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअगले साल कब लॉन्च होगी महिंद्रा की नई कार, XUV 7XO की कीमत से लेकर फीचर्स तक जानें सबकुछ

अगले साल कब लॉन्च होगी महिंद्रा की नई कार, XUV 7XO की कीमत से लेकर फीचर्स तक जानें सबकुछ

Mahindra XUV 7XO Launch Date: अगले साल 2026 की शुरुआत में महिंद्रा नई कॉम्पैक्ट एसयूवी की लॉन्चिंग के साथ हुंडई और टाटा की टेंशन बढ़ा सकती है. ये गाड़ी पहले महीने ही लॉन्च होगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 09 Dec 2025 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

Mahindra XUV 7XO Expected Price: महिंद्रा अगले साल की शुरुआत में ही ग्लोबल मार्केट में धमाकेदार एसयूवी लॉन्च करने जा रही है. महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट, जिसे XUV 7XO नाम दिया गया है, ये कार 5 जनवरी को भारतीय बाजार के साथ ही ग्लोबल बाजार में भी दस्तक देगी. महिंद्रा 7XO का टीजर जारी कर दिया गया है. ये कार न्यू एक्सटीरियर स्टाइल के साथ मार्केट में कदम रखने वाली है. महिंद्रा की इस नई गाड़ी में नई हेडलाइट, टेललाइट और ग्रिल लगी मिलेगी, जिससे गाड़ी का लुक काफी बदला नजर आने वाला है.

महिंद्रा की नई कार के फीचर्स

महिंद्रा XUV 7XO के एक्सटीरियर के साथ ही इंटीरियर में भी काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इस कार में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप लगा मिल सकता है, जो कि XEV 9e और XEV 9S में दिया गया है. महिंद्रा की ये कार 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ आ सकती है. हालांकि इस कार में 5-सीटर मॉडल दिया जाएगा या नहीं, अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

महिंद्रा XUV 7XO की पावर

महिंद्रा XUV 7XO में भी XUV700 जैसे ही पावरट्रेन के ऑप्शन मिल सकते हैं. ये कॉम्पैक्ट एसयूवी 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ आ सकती है. इन दोनों इंजन के साथ ही 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है. वहीं इस गाड़ी का डीजल इंजन ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) के फीचर के साथ आ सकता है.

क्या होगी XUV 7XO की कीमत?

महिंद्रा XUV 7XO, जिसे XUV700 का ही फेसलिफ्ट मॉडल कहा जा रहा है, तो इसके राइवल्स भी वही गाड़ियां हो सकती हैं, जो XUV700 की हैं. XUV 7XO की सीधी टक्कर टाटा सिएरा, एमजी हेक्टर और हुंडई अल्कजार से देखने को मिल सकती है. महिंद्रा XUV700 की एक्स-शोरूम प्राइस 13.66 लाख रुपये से शुरू होकर 23.71 लाख रुपये तक जाती है. XUV 7XO नए स्टाइल और फीचर्स के साथ आ रही है, ऐसे में इस कार की कीमत कुछ ज्यादा हो सकती है.

यह भी पढ़ें

नवंबर 2025 में Mahindra ने मारी बाजी, Bajaj में मामूली गिरावट, देखें Maruti–Toyota की सेल्स रिपोर्ट

Published at : 09 Dec 2025 08:22 AM (IST)
Tags :
Mahindra SUV Mahindra XUV 7XO XUV 7XO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दे दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से अमेरिका को लग जाएगी मिर्ची!
'सबके लिए अच्छा होगा...', पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से लगेगी अमेरिका को मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', पाकिस्तान का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', PAK का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Indigo संकट के बीच आज DGCA ने किया तलब, CEO से हुई आज पूछताछ । Breaking News
Parliament Winter Session:वंदे मातरम् पर आज राज्यसभा में होगी चर्चा, Amit Shah करेंगे बहस की शुरुआत
Japan में लगे भूकंप के तेज झटके, सुनामी का अलर्ट किया गया जारी । Breaking News
Gurugram Accident: थार चला रहे युवक ने मारी टक्कर, कार के उड़े परखच्चे! | Breaking | ABP News
Maharashtra निकाय चुनाव को लेकर बंद कमरे में हुई Fadnavis और Eknath Shinde के बीच बैठक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दे दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से अमेरिका को लग जाएगी मिर्ची!
'सबके लिए अच्छा होगा...', पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से लगेगी अमेरिका को मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', पाकिस्तान का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', PAK का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
बॉलीवुड
मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
ट्रेंडिंग
Video:
"और ले लो सेल्फी" बंदर के साथ पोज मार रही थी पापा की परी, तभी हो गया हमला- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Most Venomous Snake: यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा
यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा
नौकरी
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget