अगले साल कब लॉन्च होगी महिंद्रा की नई कार, XUV 7XO की कीमत से लेकर फीचर्स तक जानें सबकुछ

Mahindra XUV 7XO Expected Price: महिंद्रा अगले साल की शुरुआत में ही ग्लोबल मार्केट में धमाकेदार एसयूवी लॉन्च करने जा रही है. महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट, जिसे XUV 7XO नाम दिया गया है, ये कार 5 जनवरी को भारतीय बाजार के साथ ही ग्लोबल बाजार में भी दस्तक देगी. महिंद्रा 7XO का टीजर जारी कर दिया गया है. ये कार न्यू एक्सटीरियर स्टाइल के साथ मार्केट में कदम रखने वाली है. महिंद्रा की इस नई गाड़ी में नई हेडलाइट, टेललाइट और ग्रिल लगी मिलेगी, जिससे गाड़ी का लुक काफी बदला नजर आने वाला है.

महिंद्रा की नई कार के फीचर्स

महिंद्रा XUV 7XO के एक्सटीरियर के साथ ही इंटीरियर में भी काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इस कार में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप लगा मिल सकता है, जो कि XEV 9e और XEV 9S में दिया गया है. महिंद्रा की ये कार 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ आ सकती है. हालांकि इस कार में 5-सीटर मॉडल दिया जाएगा या नहीं, अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

महिंद्रा XUV 7XO की पावर

महिंद्रा XUV 7XO में भी XUV700 जैसे ही पावरट्रेन के ऑप्शन मिल सकते हैं. ये कॉम्पैक्ट एसयूवी 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ आ सकती है. इन दोनों इंजन के साथ ही 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है. वहीं इस गाड़ी का डीजल इंजन ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) के फीचर के साथ आ सकता है.

क्या होगी XUV 7XO की कीमत?

महिंद्रा XUV 7XO, जिसे XUV700 का ही फेसलिफ्ट मॉडल कहा जा रहा है, तो इसके राइवल्स भी वही गाड़ियां हो सकती हैं, जो XUV700 की हैं. XUV 7XO की सीधी टक्कर टाटा सिएरा, एमजी हेक्टर और हुंडई अल्कजार से देखने को मिल सकती है. महिंद्रा XUV700 की एक्स-शोरूम प्राइस 13.66 लाख रुपये से शुरू होकर 23.71 लाख रुपये तक जाती है. XUV 7XO नए स्टाइल और फीचर्स के साथ आ रही है, ऐसे में इस कार की कीमत कुछ ज्यादा हो सकती है.

