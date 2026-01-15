Mahindra XUV 7XO और XEV 9S की बंपर शुरुआत, पहले ही दिन 93 हजार से ज्यादा बुकिंग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra XUV 7XO और XEV 9S की बंपर शुरुआत, पहले ही दिन 93 हजार से ज्यादा बुकिंग

Mahindra XUV 7XO और XEV 9S को पहले ही दिन 93 हजार से ज्यादा बुकिंग मिली है. आइए महिंद्रा की डिलीवरी टाइमलाइन और SUV बाजार में बढ़ती ताकत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : आशीष दुबे | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Jan 2026 06:41 PM (IST)
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में SUV सेगमेंट की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ती जा रही है और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक बार फिर इस सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी है. कंपनी ने अपनी नई ICE SUV Mahindra XUV 7XO और इलेक्ट्रिक SUV Mahindra XEV 9S की बुकिंग शुरू की और पहले ही दिन इन दोनों गाड़ियों को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. 14 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे तक कंपनी को कुल 93,689 बुकिंग्स मिलीं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है.

20,500 करोड़ से ज्यादा की बुकिंग वैल्यू

  • दरअसल, महिंद्रा के लिए ये सफलता सिर्फ बुकिंग की संख्या तक सीमित नहीं है. कंपनी के अनुसार, इन बुकिंग्स की कुल वैल्यू 20,500 करोड़ से ज्यादा है, जो एक्स-शोरूम कीमतों के आधार पर आंकी गई है. ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि भारतीय ग्राहक SUV सेगमेंट में नए और टेक्नोलॉजी-फोकस्ड प्रोडक्ट्स पर भरोसा जता रहे हैं. खास बात ये है कि ICE और इलेक्ट्रिक, दोनों तरह की SUVs को ग्राहक पसंद कर रहे हैं.

ICE और Electric दोनों सेगमेंट पर मजबूत पकड़

  • Mahindra XUV 7XO और XEV 9S को अलग-अलग तरह के ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. XUV 7XO एक पारंपरिक ICE SUV है, जिसमें पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं और ये फैमिली यूज, फीचर्स और परफॉर्मेंस के बैलेंस पर फोकस करती है. वहीं, XEV 9S एक पूरी तरह इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे भविष्य की मोबिलिटी और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. EV की बढ़ती मांग के बीच XEV 9S को मिल रही अच्छी बुकिंग ये दिखाती है कि महिंद्रा की रणनीति सही दिशा में काम कर रही है.

चरणबद्ध तरीके से होगी डिलीवरी

  • बता दें कि इतनी बड़ी संख्या में बुकिंग मिलने के बाद महिंद्रा ने डिलीवरी को फेज वाइज करने का फैसला लिया है. कंपनी के मुताबिक, Mahindra XUV 7XO की डिलीवरी 14 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और कई शहरों में ग्राहकों को गाड़ियां मिलनी भी शुरू हो गई हैं. वहीं, इलेक्ट्रिक SUV Mahindra XEV 9S की डिलीवरी जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते, यानी 26 जनवरी के आसपास शुरू होने की उम्मीद है. इससे कंपनी सप्लाई चेन और डीलर नेटवर्क को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगी.

SUV बाजार में महिंद्रा की बढ़ती ताकत

  • ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी और बढ़ेगी. साथ ही XEV 9S जैसी SUVs महिंद्रा को EV सेगमेंट में भी मजबूत स्थिति दिला सकती हैं. वहीं XUV 7XO जैसे ICE मॉडल उन ग्राहकों के लिए आकर्षक बने रहेंगे, जो अभी इलेक्ट्रिक पर पूरी तरह शिफ्ट नहीं होना चाहते.

क्या बताती है ये बंपर बुकिंग?

  • कुल मिलाकर, महिंद्रा XUV 7XO और XEV 9S की पहली ही दिन की बंपर बुकिंग यह साबित करती है कि भारतीय SUV बाजार में महिंद्रा का दबदबा लगातार बढ़ रहा है. 20,500 करोड़ से ज्यादा की बुकिंग वैल्यू और लगभग 94 हजार ऑर्डर किसी भी ऑटोमेकर के लिए बड़ी उपलब्धि है. आने वाले हफ्तों में जब डिलीवरी शुरू होगी और ये गाड़ियां सड़कों पर नजर आएंगी.

About the author आशीष दुबे

प्रभावशाली स्टोरीटेलिंग और न्यूज़रूम अनुभव के साथ, मुझे न्यूज़ इंडस्ट्री में 5+ वर्षों का अनुभव है, जहां मैंने ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर काम किया है. एबीपी लाइव के साथ एंकर के रूप में कार्यरत हूं, जहाँ ऑटोमोबाइल बीट पर न्यूज़-ड्रिवन प्रोग्रामिंग, इन-डेप्थ रिव्यूज़ और वेबसाइट स्टोरीज़ पर काम कर रहा हूं.स्पष्टता, विश्वसनीयता और दर्शक-केंद्रित कंटेंट पर फोकस रहता है.
Published at : 15 Jan 2026 06:41 PM (IST)
Mahindra XUV 7XO Booking Mahindra XEV 9S Booking Mahindra SUV Sales India
