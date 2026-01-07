EV वर्जन में लॉन्च हुई महिंद्रा XUV 3XO, 50 मिनट में होगी फुल चार्ज, जानें रेंज और कीमत

महिंद्रा ने अपनी सबसे छोटी और पॉपुलर SUV XUV 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया है. ये गाड़ी उन लोगों के लिए लाई गई है जो शहर में रोजाना चलाने के लिए एक आरामदायक और किफायती इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.89 लाख से शुरू होकर 14.96 लाख तक जाती है. कंपनी ने बताया है कि इस इलेक्ट्रिक SUV की डिलीवरी 23 फरवरी 2026 से शुरू होगी. हाल ही में इस गाड़ी को जैसलमेर में शोकेस किया गया था, जहां इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

दरअसल,म हिंद्रा का कहना है कि कुछ राज्यों में मिलने वाली सरकारी सब्सिडी के बाद XUV 3XO EV की ऑन-रोड कीमत इसके पेट्रोल मॉडल के टॉप वेरिएंट के करीब आ सकती है. खास बात ये है कि टॉप इलेक्ट्रिक वेरिएंट की कीमत पेट्रोल वर्जन से कम भी हो सकती है. XUV 3XO को पहली बार अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया था और अब तक इसकी करीब 1.80 लाख यूनिट बिक चुकी हैं, जो इसकी पॉपुलेरिटी दिखाता है.

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

Mahindra XUV 3XO EV दो वेरिएंट में आती है, AX5 EV और AX7L EV. दोनों वेरिएंट में 39.4 kWh की बैटरी दी गई है. यह बैटरी 110 kW की पावर और 310 Nm का टॉर्क देती है. कंपनी के अनुसार, इसकी रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज करीब 285 किलोमीटर है, जो शहर के इस्तेमाल के लिए काफी अच्छी मानी जा सकती है. यह SUV सिर्फ 8.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इसमें Fun, Fast और Fearless नाम के तीन ड्राइव मोड दिए गए हैं.

फीचर्स, चार्जिंग और सेफ्टी

AX5 EV वेरिएंट में बड़ी 10.25 इंच की दो स्क्रीन, LED हेडलैंप, वायरलेस चार्जिंग, की-लेस एंट्री और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ESP और रियर कैमरा दिया गया है. वहीं AX7L EV में पैनोरमिक सनरूफ, लेदर सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. दोनों वेरिएंट 50 kW DC फास्ट चार्जर से सिर्फ 50 मिनट में 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाते हैं.



Mahindra XUV 3XO EV उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बचना चाहते हैं और एक भरोसेमंद इलेक्ट्रिक SUV की तलाश में हैं. शानदार रेंज, तेज चार्जिंग और अच्छे फीचर्स के साथ यह गाड़ी शहर की जरूरतों को अच्छे से पूरा करती है.

