Mahindra XEV 9S Price And Range: महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार XEV 9S भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है. महिंद्रा की ये प्रीमियम 7-सीटर ईवी 19.95 लाख रुपये की एक्स-शोरूम प्राइस के साथ मार्केट में उतारी गई है. इस कार की लॉन्चिंग के साथ महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक कारों के पोर्टफोलियो में 3-रो मॉडल को शामिल कर लिया है. ये ईवी INGLO आर्किटेक्चर पर बेस्ड है. महिंद्रा ने XEV 9S में सबसे ज्यादा फोकस स्पेस पर रखा है. इस गाड़ी के आखिर में लगा अक्षर S स्पेस को ही डिफाइन करता है. ये कार लग्जीरियर सीटिंग अरेंजमेंट के साथ लाई गई है.

महिंद्रा XEV 9S की कीमत

महिंद्रा XEV 9S दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आई है. इस कार में चार ब्रॉड वेरिएंट्स दिए गए हैं. XEV 9S की एक्स-शोरूम प्राइस 19.95 लाख रुपये से शुरू होकर 29.45 लाख रुपये तक जाती है. महिंद्रा की इस नई इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग 14 जनवरी, 2026 से शुरू होगी. वहीं 10 दिन के अंदर 23 जनवरी, 2026 से महिंद्रा इस कार को डिलीवर करना भी शुरू कर देगी.

XEV 9S की पावर और रेंज

महिंद्रा XEV 9S में चार ड्राइव मोड्स और पांच रीजेनरेटिव ब्रेकिंग लेवल दिए गए हैं. ये इलेक्ट्रिक कार तीन LFP बैटरी पैक वेरिएंट्स के साथ आई है, जिसमें 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक का ऑप्शन शामिल है. इससे 210 kW की पावर और 380 Nm का टॉर्क सप्लाई होता है. महिंद्रा का दावा है कि ये ईवी केवल 7 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड तक पहुंच सकती है. महिंद्रा XEV 9S की टॉप-स्पीड 202 kmph है.

महिंद्रा XEV 9S में Pack One Above में 59 kWh के बैटरी पैक के साथ 521 किलोमीटर की रेंज मिलेगी. वहीं 79 kWh के बैटरी पैक के साथ MIDC रेंज 679 किलोमीटर की मिल सकती है.

XEV 9S में Pack One Above की बात करें तो 70 kWh के बैटरी पैक के साथ 600 किलोमीटर की सिंगल चार्जिंग रेंज मिलने का दावा है. वहीं 79 kWh के बैटरी पैक के साथ 679 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है.

महिंद्रा की ईवी में Pack Three और Pack Three Above दोनों वेरिएंट में सिंगल चार्जिंग में 679 किलोमीटर की रेंज मिलने का दावा किया जा रहा है.

महिंद्रा की नई EV के सेफ्टी फीचर्स

महिंद्रा XEV 9S में ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम लगा है. इस गाड़ी में 7 एयरबैग्स के साथ लेवल 2 ADAS सिस्टम भी दिया गया है. इसके ADAS में 5 रडार और एक विजन कैमरा दिया है. इस गाड़ी का आर्किटेक्चर फ्लैट फ्लोर ले-आउट पर बेस्ड है, जिससे इसकी तीनों रो में बेहतर लेगरूम मिलता है.

