Mahindra अपनी नई NU IQ मल्टी-एनर्जी प्लेटफॉर्म पर बनी SUVs को धीरे-धीरे भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. इन्हीं में से एक है Mahindra Vision S, जो अब प्रोडक्शन के सबसे करीब मानी जा रही है. हाल ही में इस SUV को रोड टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. Vision S को Scorpio के छोटे और ज्यादा मॉडर्न वर्जन के तौर पर देखा जा रहा है. लॉन्च होने के बाद यह सीधे Tata Sierra जैसी आने वाली SUVs को टक्कर दे सकती है.

डिजाइन में दिखा दमदार SUV लुक

Mahindra Vision S का डिजाइन काफी मजबूत और बॉक्सी नजर आता है. इसका फ्रंट सीधा है, बोनट फ्लैट है और ओवरऑल लुक रफ एंड टफ SUV जैसा है. इसमें गोल हेडलाइट्स और वर्टिकल ग्रिल दी गई है, जो इसे क्लासिक SUV फील देती है. उम्मीद है कि Thar Roxx की तरह इसमें भी LED DRL हेडलाइट्स के साथ इंटीग्रेट होंगी. टेस्ट मॉडल में फ्रंट ग्रिल के नीचे रडार यूनिट भी दिखी है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें ADAS फीचर्स दिए जाएंगे.

हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत सस्पेंशन

Vision S की एक बड़ी खासियत इसका हाई ग्राउंड क्लीयरेंस है. बड़े पहिए, मोटे टायर और लंबा सस्पेंशन इसे खराब रास्तों के लिए भी तैयार बनाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 5-लिंक रियर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया जा सकता है. साइड से देखने पर फ्लश डोर हैंडल, चौड़े व्हील आर्च और सीधी छत नजर आती है. बड़ा ग्लास एरिया केबिन के अंदर अच्छी विजिबिलिटी देता है.

इंटीरियर और फीचर्स की झलक

पीछे की तरफ Vision S में क्लासिक SUV डिजाइन दिखता है. टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील इसके ऑफ-रोड लुक को और मजबूत बनाता है. इंटीरियर की जो शुरुआती जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इसमें प्रीमियम केबिन मिलेगा. SUV में बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, डैशबोर्ड पर दो बड़ी स्क्रीन और नया डुअल-टोन थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया जा सकता है. केबिन में सॉफ्ट-टच मटेरियल का इस्तेमाल होगा.

इंजन ऑप्शन और लॉन्च की उम्मीद

Mahindra ने अभी इंजन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि Vision S में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिल सकते हैं. आगे चलकर इसके हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ सकते हैं. लॉन्च के बाद यह SUV Tata Sierra के लिए एक मजबूत चुनौती साबित हो सकती है.

