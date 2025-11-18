Mahindra Thar Roxx खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी? जानें भरनी होगी कितनी EMI

Mahindra Thar Roxx Down Payment: महिंद्रा थार रॉक्स की भारतीय बाजार में खूब डिमांड है. महिंद्रा की इस गाड़ी के सबसे सस्ते मॉडल की कीमत12.25 लाख रुपये है. थार रॉक्स के इस मॉडल को खरीदने के लिए 11.02 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. महिंद्रा थार रॉक्स के लिए 1.23 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. अगर आप इससे ज्यादा रुपये डाउन पेमेंट में जमा कर सकते हैं, तब आप कम अमाउंट की किस्त बनवा सकते हैं या फिर कम समय के लिए लोन ले सकते हैं.

थार रॉक्स के लिए भरनी होगी कितनी EMI?

महिंद्रा थार रॉक्स खरीदने के लिए अगर आप चार साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 27,426 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.

थार रॉक्स के लिए अगर पांच साल के लिए लोन लिया जाता है, तब 9 फीसदी की ब्याज लगने पर हर महीने 22,878 रुपये की EMI भरनी होगी.

महिंद्रा की ये कार खरीदने के लिए अगर छह साल के लिए लोन लिया जाता है, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 19,866 रुपये जमा करने होंगे.

अगर आप ये कार खरीदने के लिए सात साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से 17,732 रुपये की किस्त हर महीने जमा करनी होगी.

महिंद्रा थार रॉक्स के लिए लोन लेने से पहले गाड़ी से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. कार कंपनी और बैंकों की अलग-अलग पॉलिसी होने के चलते इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

Thar Roxx की पावर

महिंद्रा थार रॉक्स की एक्स-शोरूम प्राइस 12.25 लाख रुपये से शुरू होकर 22.06 लाख रुपये तक जाती है. इस गाड़ी में पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन का ऑप्शन मिलता है. महिंद्रा की इस कार में 2-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन दिया है, जिससे मैनुअल ट्रांसमिशन पर 119 kW की पावर और 330 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर 130 kW की पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट होता है.

महिंद्रा थार रॉक्स में 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन का ऑप्शन भी है. गाड़ी में लगे इस इंजन से 111.9 kW से 128.6 kW की पावर मिलती है और 330 Nm से 370 Nm का टॉर्क मिलता है.

