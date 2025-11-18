हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra Thar Roxx खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी? जानें भरनी होगी कितनी EMI

Mahindra Thar Roxx खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी? जानें भरनी होगी कितनी EMI

Mahindra Thar Roxx on EMI: महिंद्रा थार रॉक्स की मार्केट में खूब डिमांड है. इस गाड़ी को कार लोन पर भी खरीदा जा सकता है. आइए जानते हैं कि इस कार को खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 18 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

Mahindra Thar Roxx Down Payment: महिंद्रा थार रॉक्स की भारतीय बाजार में खूब डिमांड है. महिंद्रा की इस गाड़ी के सबसे सस्ते मॉडल की कीमत12.25 लाख रुपये है. थार रॉक्स के इस मॉडल को खरीदने के लिए 11.02 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. महिंद्रा थार रॉक्स के लिए 1.23 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. अगर आप इससे ज्यादा रुपये डाउन पेमेंट में जमा कर सकते हैं, तब आप कम अमाउंट की किस्त बनवा सकते हैं या फिर कम समय के लिए लोन ले सकते हैं.

थार रॉक्स के लिए भरनी होगी कितनी EMI?

  • महिंद्रा थार रॉक्स खरीदने के लिए अगर आप चार साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 27,426 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.
  • थार रॉक्स के लिए अगर पांच साल के लिए लोन लिया जाता है, तब 9 फीसदी की ब्याज लगने पर हर महीने 22,878 रुपये की EMI भरनी होगी.
  • महिंद्रा की ये कार खरीदने के लिए अगर छह साल के लिए लोन लिया जाता है, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 19,866 रुपये जमा करने होंगे.
  • अगर आप ये कार खरीदने के लिए सात साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से 17,732 रुपये की किस्त हर महीने जमा करनी होगी.

महिंद्रा थार रॉक्स के लिए लोन लेने से पहले गाड़ी से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. कार कंपनी और बैंकों की अलग-अलग पॉलिसी होने के चलते इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

Thar Roxx की पावर

महिंद्रा थार रॉक्स की एक्स-शोरूम प्राइस 12.25 लाख रुपये से शुरू होकर 22.06 लाख रुपये तक जाती है. इस गाड़ी में पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन का ऑप्शन मिलता है. महिंद्रा की इस कार में 2-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन दिया है, जिससे मैनुअल ट्रांसमिशन पर 119 kW की पावर और 330 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर 130 kW की पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट होता है.

महिंद्रा थार रॉक्स में 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन का ऑप्शन भी है. गाड़ी में लगे इस इंजन से 111.9 kW से 128.6 kW की पावर मिलती है और 330 Nm से 370  Nm का टॉर्क मिलता है.

यह भी पढ़ें

2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? Maruti या Tata, किसने लहराया परचम?

Published at : 18 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Tags :
Mahindra EMI Calculator Thar Roxx Mahindra Thar Roxx
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Liver Health Tips: आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
नौकरी
इस स्टेट में निकली टीचरों के 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
इस स्टेट में निकली टीचरों के 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
Embed widget