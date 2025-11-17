2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? Maruti या Tata, किसने लहराया परचम?
Most Selling Car In India: भारत में टाटा और मारुति की गाड़ियों का खूब क्रेज है. 2025 में अब तक किस ब्रांड की गाड़ी ने लोगों का दिल जीता और मोस्ट सेलिंग कार बनी, आइए जानते हैं.
Most Selling Car In India In 2025: भारतीय बाजार में गाड़ियों का क्रेज हर साल की तरह इस बार भी नजर आया. भारत में बिकने वाली सबसे ज्यादा गाड़ियों में टाटा और मारुति के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. वहीं अक्टूबर 2025 की बिक्री में टाटा ने मारुति को पीछे छोड़ दिया. अक्टूबर महीने में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार टाटा नेक्सन (Tata Nexon) बनी. वहीं दूसरे नंबर पर मारुति डिजायर (Maruti Dzire) और तीसरे पर मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) रही. आइए भारत की मोस्ट सेलिंग कार की कीमत के बारे में जानिए.
भारत की मोस्ट सेलिंग कार की कीमत
टाटा नेक्सन अक्टूबर 2025 में बिकने वाली मोस्ट पॉपुलर कार बनी. अक्टूबर में इस कॉम्पैक्ट SUV की 22,083 यूनिट्स की बिक्री हुई. पिछले साल 2024 की तुलना में इस गाड़ी की बिक्री में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि पिछले महीने की तुलना में इस कार की बिक्री में 2 फीसदी का घाटा हुआ है. सितंबर 2025 में टाटा नेक्सन की 22,573 यूनिट्स सेल हुई थीं.
5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार
टाटा नेक्सन को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. ये कार फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है. इस कार के सभी मॉडल में 6 एयरबैग मिलते हैं. ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का फीचर मिलता है. गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी लगे हैं. टाटा की कार में रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर का फीचर भी शामिल है.
टाटा नेक्सन की कीमत
टाटा नेक्सन में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड रेवोट्रॉन इंजन लगा है. गाड़ी में लगे इस इंजन से 4,000 rpm पर 116 PS की पावर मिलती है और 1,500 से 2,750 rpm पर 260 Nm का टॉर्क मिलता है. भारतीय बाजार में टाटा नेक्सन के टोटल 60 वेरिएंट्स मौजूद हैं. ये कार 6 कलर ऑप्शन के साथ आती है. टाटा नेक्सन की एक्स-शोरूम प्राइस 7,31,890 रुपये से शुरू है.
यह भी पढ़ें
BMW, Skoda समेत इन लग्जरी कारों के शौकीन हैं तेज प्रताप यादव, देखें Cars Collection
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL