हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? Maruti या Tata, किसने लहराया परचम?

2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? Maruti या Tata, किसने लहराया परचम?

Most Selling Car In India: भारत में टाटा और मारुति की गाड़ियों का खूब क्रेज है. 2025 में अब तक किस ब्रांड की गाड़ी ने लोगों का दिल जीता और मोस्ट सेलिंग कार बनी, आइए जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 17 Nov 2025 10:27 AM (IST)
Preferred Sources

Most Selling Car In India In 2025: भारतीय बाजार में गाड़ियों का क्रेज हर साल की तरह इस बार भी नजर आया. भारत में बिकने वाली सबसे ज्यादा गाड़ियों में टाटा और मारुति के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. वहीं अक्टूबर 2025 की बिक्री में टाटा ने मारुति को पीछे छोड़ दिया. अक्टूबर महीने में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार टाटा नेक्सन (Tata Nexon) बनी. वहीं दूसरे नंबर पर मारुति डिजायर (Maruti Dzire) और तीसरे पर मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) रही. आइए भारत की मोस्ट सेलिंग कार की कीमत के बारे में जानिए.

भारत की मोस्ट सेलिंग कार की कीमत

टाटा नेक्सन अक्टूबर 2025 में बिकने वाली मोस्ट पॉपुलर कार बनी. अक्टूबर में इस कॉम्पैक्ट SUV की 22,083 यूनिट्स की बिक्री हुई. पिछले साल 2024 की तुलना में इस गाड़ी की बिक्री में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि पिछले महीने की तुलना में इस कार की बिक्री में 2 फीसदी का घाटा हुआ है. सितंबर 2025 में टाटा नेक्सन की 22,573 यूनिट्स सेल हुई थीं.

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार

टाटा नेक्सन को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. ये कार फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है. इस कार के सभी मॉडल में 6 एयरबैग मिलते हैं. ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का फीचर मिलता है. गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी लगे हैं. टाटा की कार में रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर का फीचर भी शामिल है.

टाटा नेक्सन की कीमत

टाटा नेक्सन में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड रेवोट्रॉन इंजन लगा है. गाड़ी में लगे इस इंजन से 4,000 rpm पर 116 PS की पावर मिलती है और 1,500 से 2,750 rpm पर 260 Nm का टॉर्क मिलता है. भारतीय बाजार में टाटा नेक्सन के टोटल 60 वेरिएंट्स मौजूद हैं. ये कार 6 कलर ऑप्शन के साथ आती है. टाटा नेक्सन की एक्स-शोरूम प्राइस 7,31,890 रुपये से शुरू है.

यह भी पढ़ें

BMW, Skoda समेत इन लग्जरी कारों के शौकीन हैं तेज प्रताप यादव, देखें Cars Collection

Published at : 17 Nov 2025 10:27 AM (IST)
Tags :
Tata Nexon Maruti Ertiga Tata Cars Maruti Dzire Most Selling Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
जनरल नॉलेज
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget