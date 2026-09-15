गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोमहंगे पेट्रोल और E20 की क्यों लेनी टेंशन? जल्द आ रहीं ये CNG कारें

महंगे पेट्रोल और E20 की क्यों लेनी टेंशन? जल्द आ रहीं ये CNG कारें

आने वाले समय में Renault, Kia, Toyota, Hyundai, Tata और Maruti Suzuki की कई CNG कारें बाजार में देखने को मिल सकती हैं. ऐसे में आइए इन गाड़ियों की डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 15 Sep 2026 06:42 AM (IST)
Preferred Sources

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और E20 फ्यूल को लेकर CNG कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि अब सिर्फ मारुति सुजुकी ही नहीं, बल्कि दूसरी बड़ी कंपनियां भी अपने पॉपुलर मॉडल्स में फैक्ट्री-फिटेड CNG का ऑप्शन देने की तैयारी कर रही हैं. आने वाले समय में Renault, Kia, Toyota, Hyundai, Tata और Maruti Suzuki की कई CNG कारें बाजार में देखने को मिल सकती हैं. इनमें हैचबैक से लेकर SUV और MPV तक शामिल हैं. 

Renault अपनी पॉपुलर MPV Triber को बड़े अपडेट के साथ पेश करने की तैयारी में है. नई Triber को नए RGEP प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है. इसमें 1.0-लीटर का 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है. खास बात यह है कि इसमें अंडरबॉडी CNG टैंक दिया जा सकता है. इससे CNG टैंक को कार के नीचे जगह मिलेगी और बूट स्पेस को पहले की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा. यानी ग्राहकों को CNG के साथ ज्यादा सामान रखने की जगह मिलने की उम्मीद है.

Kia और Toyota की नई गाड़ियां

  • Kia अपनी तीन-रो वाली फैमिली MPV Carens का CNG वर्जन भी लाने की तैयारी कर रही है. इसे फेस्टिव सीजन के आसपास बाजार में उतारे जाने की उम्मीद है. इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ CNG किट दी जा सकती है. CNG टैंक को बूट में रखा जाएगा. इसके अलावा कंपनी सस्पेंशन और ECU की ट्यूनिंग में बदलाव कर सकती है. इससे CNG पर कार की ड्राइविंग और परफॉर्मेंस को बेहतर रखने की कोशिश की जाएगी.
  • Kia Carens Clavis में भी फैक्ट्री-फिटेड CNG का ऑप्शन देने की तैयारी कर रही है. इसमें Carens की तरह 60-लीटर का CNG टैंक मिल सकता है. इसका CNG वर्जन सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया जा सकता है कंपनी इंजन कैलिब्रेशन पर भी काम कर रही है, ताकि CNG मोड में कार की परफॉर्मेंस और राइडिंग अनुभव बेहतर बना रहे.

ऑफिस जाने के लिए ढूंढ रहे CNG कार? जल्द आ रहे शानदार ऑप्शन्स

  • Toyota अपनी प्रीमियम हैचबैक Glanza को भी नए अपडेट के साथ लाने की तैयारी में है. नई Glanza में कई मॉडर्न फीचर्स के साथ नया 1.2-लीटर Z-Series इंजन मिल सकता है. इसमें Level-2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. CNG वर्जन की शुरुआत मैनुअल गियरबॉक्स के साथ हो सकती है. बाद में कंपनी इसमें AMT का ऑप्शन भी पेश कर सकती है, जिससे शहर में ट्रैफिक के दौरान ड्राइविंग आसान हो सकती है.
  • Hyundai अपनी 4 मीटर से बड़ी नई SUV BC4i भी पेश करने जा रही है. इसमें Creta वाला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है. CNG के लिए अंडरबॉडी टैंक का इस्तेमाल किया जा सकता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

ये CNG गाड़ियां भी कतार में

  • Tata Motors अपनी कॉम्पैक्ट सेडान Tigor को भी नए फेसलिफ्ट के साथ पेश करने की तैयारी में है. नई Tigor में डिजाइन के स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें नया फ्रंट ग्रिल, स्लीक हेडलैंप और पीछे कनेक्टेड LED लाइट बार जैसे बदलाव मिल सकते हैं. कार में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन दिया जा सकता है. खास बात यह है कि CNG वर्जन में मैनुअल के साथ AMT गियरबॉक्स का विकल्प भी मिल सकता है.

नए अंदाज में आ रही Tata Tigor Facelift, जानिए क्या होगी खासियत

  • Maruti Suzuki भी अपनी पॉपुलर Fronx SUV के फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है. कंपनी इसकी टेस्टिंग कर रही है और इसे आने वाले महीनों में लॉन्च किया जा सकता है. नए मॉडल में मामूली कॉस्मेटिक बदलावों के साथ 1.2-लीटर का नया 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, कार में Level-2 ADAS और सीट वेंटिलेशन जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. CNG विकल्प को भी नए मॉडल में पहले की तरह जारी रखा जाएगा.

यह भी पढ़ें:- मैनुअल की जगह लेनी है ऑटोमैटिक कार? 9 लाख से कम बजट में मौजूद हैं ये ऑप्शन्स

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 15 Sep 2026 06:42 AM (IST)
Tags :
Renault Triber Auto News CNG Cars E20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Glanza का नया रूप, बलेनो जैसे फीचर्स और नया इंजन उड़ाएगा होश
Glanza का नया रूप, बलेनो जैसे फीचर्स और नया इंजन उड़ाएगा होश
ऑटो
कार के टायर में हवा भरवाते वक्त न करें ये गलती, घट जाता है माइलेज
कार के टायर में हवा भरवाते वक्त न करें ये गलती, घट जाता है माइलेज
ऑटो
PUC बनवाने जा रहे हैं तो जान लें ये गाइडलाइन, सरकार का सख्त आदेश
PUC बनवाने जा रहे हैं तो जान लें ये गाइडलाइन, सरकार का सख्त आदेश
ऑटो
होंडा की इस बाइक ने तोड़े बड़े रिकॉर्ड! एक महीने में बिकी लाखों यूनिट
होंडा की इस बाइक ने तोड़े बड़े रिकॉर्ड! एक महीने में बिकी लाखों यूनिट
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी के भारत की मजबूत
'मोदी के भारत की मजबूत "कन्वेनिंग पावर"', ब्रिक्स समिट की सफलता पर बोले जयशंकर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में जलभराव पर योगी सरकार का एक्शन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड
वाराणसी में जलभराव पर योगी सरकार का एक्शन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड
बॉलीवुड
'कलेश बाधा ना आए...', गोविंदा ने बच्चों संग की गणपति बप्पा से प्रार्थना, सुनीता नहीं दिखीं साथ
'कलेश बाधा ना आए...', गोविंदा ने बच्चों संग की गणपति बप्पा से प्रार्थना, सुनीता नहीं दिखीं साथ
स्पोर्ट्स
न JioHotstar, न Sony LIV, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 यहां आएगा लाइव; जानें डिटेल
न JioHotstar, न Sony LIV, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 यहां आएगा लाइव
इंडिया
TMC के बागी मुस्लिम सांसद का बड़ा खेल, कहा- 'न BJP में शामिल होंगे और न...'
TMC के बागी मुस्लिम सांसद का बड़ा खेल, कहा- 'न BJP में शामिल होंगे और न...'
विश्व
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
ट्रेंडिंग
सीमा हैदर ने सचिन के साथ खेला क्रिकेट- छक्का मार खुशी से झूम उठी
सीमा हैदर ने सचिन के साथ खेला क्रिकेट- छक्का मार खुशी से झूम उठी
शिक्षा
NTA ने शिफ्ट किया अपना ऑफिस, अब ये है नया पता
NTA ने शिफ्ट किया अपना ऑफिस, अब ये है नया पता
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget