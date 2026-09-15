महंगे पेट्रोल और E20 की क्यों लेनी टेंशन? जल्द आ रहीं ये CNG कारें

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और E20 फ्यूल को लेकर CNG कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि अब सिर्फ मारुति सुजुकी ही नहीं, बल्कि दूसरी बड़ी कंपनियां भी अपने पॉपुलर मॉडल्स में फैक्ट्री-फिटेड CNG का ऑप्शन देने की तैयारी कर रही हैं. आने वाले समय में Renault, Kia, Toyota, Hyundai, Tata और Maruti Suzuki की कई CNG कारें बाजार में देखने को मिल सकती हैं. इनमें हैचबैक से लेकर SUV और MPV तक शामिल हैं.

Renault अपनी पॉपुलर MPV Triber को बड़े अपडेट के साथ पेश करने की तैयारी में है. नई Triber को नए RGEP प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है. इसमें 1.0-लीटर का 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है. खास बात यह है कि इसमें अंडरबॉडी CNG टैंक दिया जा सकता है. इससे CNG टैंक को कार के नीचे जगह मिलेगी और बूट स्पेस को पहले की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा. यानी ग्राहकों को CNG के साथ ज्यादा सामान रखने की जगह मिलने की उम्मीद है.

Kia और Toyota की नई गाड़ियां

Kia अपनी तीन-रो वाली फैमिली MPV Carens का CNG वर्जन भी लाने की तैयारी कर रही है. इसे फेस्टिव सीजन के आसपास बाजार में उतारे जाने की उम्मीद है. इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ CNG किट दी जा सकती है. CNG टैंक को बूट में रखा जाएगा. इसके अलावा कंपनी सस्पेंशन और ECU की ट्यूनिंग में बदलाव कर सकती है. इससे CNG पर कार की ड्राइविंग और परफॉर्मेंस को बेहतर रखने की कोशिश की जाएगी.

Kia Carens Clavis में भी फैक्ट्री-फिटेड CNG का ऑप्शन देने की तैयारी कर रही है. इसमें Carens की तरह 60-लीटर का CNG टैंक मिल सकता है. इसका CNG वर्जन सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया जा सकता है कंपनी इंजन कैलिब्रेशन पर भी काम कर रही है, ताकि CNG मोड में कार की परफॉर्मेंस और राइडिंग अनुभव बेहतर बना रहे.

Toyota अपनी प्रीमियम हैचबैक Glanza को भी नए अपडेट के साथ लाने की तैयारी में है. नई Glanza में कई मॉडर्न फीचर्स के साथ नया 1.2-लीटर Z-Series इंजन मिल सकता है. इसमें Level-2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. CNG वर्जन की शुरुआत मैनुअल गियरबॉक्स के साथ हो सकती है. बाद में कंपनी इसमें AMT का ऑप्शन भी पेश कर सकती है, जिससे शहर में ट्रैफिक के दौरान ड्राइविंग आसान हो सकती है.

Hyundai अपनी 4 मीटर से बड़ी नई SUV BC4i भी पेश करने जा रही है. इसमें Creta वाला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है. CNG के लिए अंडरबॉडी टैंक का इस्तेमाल किया जा सकता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

ये CNG गाड़ियां भी कतार में

Tata Motors अपनी कॉम्पैक्ट सेडान Tigor को भी नए फेसलिफ्ट के साथ पेश करने की तैयारी में है. नई Tigor में डिजाइन के स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें नया फ्रंट ग्रिल, स्लीक हेडलैंप और पीछे कनेक्टेड LED लाइट बार जैसे बदलाव मिल सकते हैं. कार में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन दिया जा सकता है. खास बात यह है कि CNG वर्जन में मैनुअल के साथ AMT गियरबॉक्स का विकल्प भी मिल सकता है.

Maruti Suzuki भी अपनी पॉपुलर Fronx SUV के फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है. कंपनी इसकी टेस्टिंग कर रही है और इसे आने वाले महीनों में लॉन्च किया जा सकता है. नए मॉडल में मामूली कॉस्मेटिक बदलावों के साथ 1.2-लीटर का नया 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, कार में Level-2 ADAS और सीट वेंटिलेशन जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. CNG विकल्प को भी नए मॉडल में पहले की तरह जारी रखा जाएगा.

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