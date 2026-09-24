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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Thar OG का कौन सा Variant आपके लिए सही? जानें पूरा गणित

नई Thar OG का कौन सा Variant आपके लिए सही? जानें पूरा गणित

नई Mahindra Thar OG का कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट है? जानें AXT, LXT और ZXT वेरिएंट्स की कीमत, फीचर्स और इंजन का पूरा गणित.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Sep 2026 05:07 PM (IST)
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जो लोग भी ऑफ रोडिंग करना पसंद करते हैं उनका सपना होता है कि, उनके पास महिंदा थार जरूर हो. क्योंकि, बहुत सालों से यह गाड़ी ऑफ रोडिंग और लाइफस्टाइल के लिए पसंद की जाती है. जबकि अब महिंद्रा ने इस लोकप्रिया एसयूवी को नए अवतार और अपडेटेड फीचर्स के साथ महिंद्रा थार OG के नाम से बाजार में उतारा है. बता दें कि, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपये से शुरू होकर 18.99 लाख रुपये तक जाती है. नई थार ओजी को कंपनी ने तीन वैरिएंट में लॉन्च किया है जिसमें AXT, LXT और ZXT मॉडल शामिल हैं. जबकि इसके अलावा RWD और 4WD दोनों विकल्प भी मिलेंगे.

नई थार OG के इतने सारे वेरिएंट्स को देखकर उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन सा वेरिएंट उनकी जरूरत और जेब के हिसाब से सबसे सही रहेगा. अगर आप भी नई थार ओजी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी एक मॉडल को फाइनल करने से पहले इसका पूरा वेरिएंट-वाइज गणित समझना बेहद जरूरी है. चलिए आसान शब्दों में समझते हैं कि किस खरीदार के लिए कौन सा ट्रिम सबसे बेहतर साबित होगा.

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AXT वेरिएंट बजट-फ्रेंडली ऑफ-रोड लुक

बता दें कि, महिंद्रा थार ओजी का एएक्सटी वेरिएंट इस लाइनअप का एंट्री-लेवल यानी बेस मॉडल है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपये रखी गई है. यह मॉडल उन लोगों के लिए एक दम सही जो कम बजट में थार का मस्कुलर लुक और रोबदार रोड प्रेजेंस चाहते हैं.

इसमें आपको 1.5-लीटर D117 CRDe डीजल इंजन के साथ सिर्फ रियर-व्हील ड्राइव और मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. बेस वेरिएंट होने के बावजूद महिंद्रा ने इसमें स्टैंडर्ड सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है जिसके तहत 6 एयरबैग्स और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. हालांकि, इसमें आपको बड़े एलॉय व्हील्स या बड़ी टचस्क्रीन जैसे हाई-एंड फीचर्स नहीं मिलेंगे.

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LXT वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी

जबकि अगर आप प्रैक्टिकल फीचर्स और असली पावर का अनुभव चाहते हैं तो एलएक्सटी वेरिएंट सबसे बेस्ट और वैल्यू फॉर मनी चॉइस साबित होता है. इस वेरिएंट की कीमत 12.99 लाख रुपये से शुरू होकर 18.00 लाख रुपये तक जाती है. जबकि LXT में आपको तीनों इंजन ऑप्शन (1.5L डीजल, 2.0L टर्बो-पेट्रोल और 2.2L mHawk डीजल) के साथ RWD और 4WD दोनों के विकल्प मिलते हैं.

वहीं, इसमें 10.25-इंच की टचस्क्रीन, क्रूज कंट्रोल, एलॉय व्हील्स और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसे रोजाना इस्तेमाल में आने वाले सभी जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं. डेली कम्यूट के साथ-साथ ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए यह वेरिएंट सबसे संतुलित है.

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ZXT वेरिएंट प्रीमियम फीचर्स और टॉप-एंड लग्जरी

आपको बता दें कि, कंपनी ने थार ओजी में पहली बार जेडएक्सटी ट्रिम को पेश किया है जो इस कार का टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट है. ZXT वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 13.99 लाख रुपये से शुरू होकर 18.99 लाख रुपये तक जाती है. यह मॉडल को उन खरीदारों के लिए डिजाइन किया गया है जो ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी के साथ-साथ केबिन में लग्जरी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं.

वहीं, ZXT में आपको इसके अलावा ट्रफल ब्राउन लेदरेट सीट्स, सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड, पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप, रियर आर्मरेस्ट और R19 साइज के बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं. जबकि इसके अलावा 4WD वेरिएंट्स में मड, सैंड और स्नो जैसे टेरेन मोड भी मिलते हैं.

आपके लिए कौन सा वैरिएंट रहेगा सही?

अब बात करते हैं कि, आपके लिए कौन सा सही रहेगा तो सबसे जरूरी बात आपके बजट और इस्तेमाल पर निर्भर करता है. अगर आपका बजट कम है और आप सिर्फ थार का स्वैग व लुक चाहते हैं तो AXT बेस मॉडल आपके लिए सही है.

लेकिन अगर आप डेली ड्राइविंग के साथ-साथ लॉन्ग ट्रिप्स और वीकेंड ऑफ-रोडिंग भी करना चाहते हैं तो LXT वेरिएंट आपके पैसों की पूरी कीमत वसूल कराएगा. वहीं, जो लोग बजट की चिंता किए बिना फुल-लोडेड फीचर्स, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और प्रीमियम इंटीरियर का मजा लेना चाहते हैं उन्हें बिना झिझक टॉप-एंड ZXT वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 24 Sep 2026 05:07 PM (IST)
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