Roxx जैसे फीचर्स के साथ जल्द नई Thar मारेगी एंट्री, जानें क्या होगा नया?

महिंद्रा अपनी पॉपुलर ऑफ-रोड SUV Mahindra Thar के फेसलिफ्ट मॉडल को जल्द बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. कंपनी इस बार Thar 3-Door में सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव नहीं, बल्कि डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स में कई अपडेट दे सकती है.

लंबे समय से Thar 3-Door की तुलना में Thar Roxx ज्यादा चर्चा में रही है और इसकी पॉपुलेरिटी भी बढ़ी है. ऐसे में नए अपडेट के जरिए महिंद्रा 3-Door Thar को फिर से ग्राहकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनाने की कोशिश कर सकती है.

नई गाड़ी का डिजाइन और फीचर्स

फेसलिफ्ट मॉडल के डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट हिस्से में देखने को मिल सकता है. नई Thar 3-Door को Thar Roxx से मिलता-जुलता नया फ्रंट लुक दिया जा सकता है. इसमें अपडेटेड ग्रिल, नया डिजाइन और रिवाइज्ड फ्रंट स्टाइल देखने को मिल सकता है. इसके अलावा SUV में नए अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं, जिससे इसकी साइड प्रोफाइल पहले से ज्यादा आकर्षक नजर आएगी. पीछे की तरफ टेल-लैंप्स के डिजाइन या ट्रीटमेंट में भी बदलाव किए जाने की उम्मीद है.

नई Thar 3-Door के इंटीरियर में भी जरूरी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. केबिन को नया लुक देने के साथ सेंटर कंसोल में बदलाव किया जा सकता है. इसके अलावा Thar Roxx में मिलने वाले कुछ फीचर्स को 3-Door मॉडल में भी शामिल किया जा सकता है. इसका उद्देश्य SUV को सिर्फ एक हार्डकोर ऑफ-रोडर की बजाय रोजाना यूज के लिए ज्यादा आरामदायक और प्रैक्टिकल बनाना होगा.

फीचर्स की बात करें तो नई Thar में ज्यादा कम्फर्ट और सुविधा वाले फीचर्स जोड़े जाने की उम्मीद है. कंपनी मौजूदा मॉडल की तुलना में इसके फीचर पैकेज को बेहतर कर सकती है, ताकि ग्राहकों को ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फील मिले. महिंद्रा पहले भी 3-Door Thar को अपडेट कर चुकी है, लेकिन इस बार का फेसलिफ्ट उससे ज्यादा बड़ा हो सकता है.

SUV के इंजन और ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. नई Thar 3-Door में मौजूदा दो डीजल और एक पेट्रोल इंजन का सेटअप बरकरार रह सकता है. इसमें 4x4 ड्राइव सिस्टम भी जारी रहने की उम्मीद है. यानी डिजाइन और फीचर्स में बदलाव के बावजूद Thar की पहचान एक मजबूत ऑफ-रोड SUV के रूप में बनी रहेगी.

हल्का स्टीयरिंग और आकर्षक लुक

ड्राइविंग फील बेहतर बनाने के लिए इसके स्टीयरिंग में भी बदलाव किया जा सकता है. नई 3-Door Thar में Thar Roxx की तरह हल्का स्टीयरिंग सेटअप दिया जा सकता है. इससे खासकर शहर में गाड़ी चलाने और पार्किंग के दौरान ड्राइविंग थोड़ी आसान हो सकती है.

नई Thar 3-Door का फोकस अब केवल ऑफ-रोडिंग पर नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल SUV के तौर पर इसकी जरूरत बढ़ाने पर भी हो सकता है. हालांकि, इसके मजबूत 4x4 सेटअप और ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी को बरकरार रखा जाएगा. महिंद्रा इसमें किए जाने वाले डिजाइन और फीचर अपडेट के चलते कीमत में बढ़ोतरी भी कर सकती है. यानी फेसलिफ्ट मॉडल मौजूदा Thar 3-Door की तुलना में महंगा हो सकता है.

ऐसे में नई Thar 3-Door में नया फ्रंट लुक, अपडेटेड ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स, बदले हुए टेल-लैंप्स, रिवाइज्ड इंटीरियर और ज्यादा फीचर्स मिलने की उम्मीद है. कंपनी इसे जल्द लॉन्च कर सकती है. इन बदलावों के जरिए महिंद्रा 3-Door Thar को Thar Roxx के बढ़ते दबदबे के बीच फिर से ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश करेगी.

फेसलिफ्ट मॉडल में डिजाइन और फीचर्स बढ़ने के चलते इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. नई Thar में अगर ज्यादा फीचर्स और नए डिजाइन एलिमेंट्स शामिल किए जाते हैं, तो मौजूदा मॉडल की तुलना में इसकी कीमत बढ़ना तय है. हालांकि, कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह लॉन्च के समय ही साफ होगा. ज्यादा फीचर्स और बेहतर प्रैक्टिकलिटी के साथ एक मॉडर्न लाइफस्टाइल SUV के तौर पर भी सामने आ सकती है. महिंद्रा इसे जल्द ही बाजार में लॉन्च कर सकती है.

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