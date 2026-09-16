गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोबड़ी खबर- इस राज्य में एक अक्टूबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल

बड़ी खबर- इस राज्य में एक अक्टूबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल

हरियाणा सरकार 1 अक्टूबर से NCR के पेट्रोल पंपों पर विशेष कैमरे लगाकर बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र PUCC और समय-सीमा पूरी कर चुके पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर पूरी तरह रोक लगाने जा रही है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Sep 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा में एक अक्टूबर 2026 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सरकार के नए कड़े आदेशों के मुताबिक, अब हर गाड़ी को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए हरियाणा सरकार राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आने वाले प्रमुख जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में एक बेहद सख्त नियम लागू करने जा रही है. 

इस नए नियम के तहत, अगर आपकी गाड़ी पर्यावरण मानकों को पूरा नहीं करती या वह अपनी तय उम्र पूरी कर चुकी है, तो 1 अक्टूबर से आपको पेट्रोल पंप पर एक लीटर ईंधन भी नहीं दिया जाएगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस नियम को लागू करने के लिए जरूरी तकनीकी इंतजामों को भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि अब पुरानी गाड़ियां चलाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. 

क्यों लिया गया यह फैसला?

दिल्ली-NCR लंबे समय से खराब हवा की गुणवत्ता से जूझ रहा है, और पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को इसका एक बड़ा कारण माना जाता रहा है. सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी पहले भी कई बार पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी को लेकर सख्त आदेश दे चुके हैं. हरियाणा सरकार का कहना है कि फ्यूल स्टेशन पर ही ऐसी गाड़ियों की पहचान कर लेने से सड़कों पर उनकी मौजूदगी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि बिना फ्यूल के यह गाड़ियां लंबे समय तक चल ही नहीं पाएंगी.

किन गाड़ियों पर लागू होगा यह नियम?

यह नियम खासतौर पर उन गाड़ियों पर लागू होगा, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के पहले से तय मानकों के हिसाब से अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं. आमतौर पर 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां इस श्रेणी में आती हैं. एक अक्टूबर के बाद ऐसी गाड़ियों को एनसीआर इलाके के किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा, चाहे वह गाड़ी चालू हालत में हो या नहीं.

यह भी पढ़ें: ये हैं 517 KM रेंज वाली Hector Tomahawk के खास फीचर्स, जानें

कैसे होगी इस नियम की निगरानी?

इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए हरियाणा परिवहन विभाग NCR के चार जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी एएनपीआर कैमरे लगाने जा रहा है. पहले चरण में 775 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए 41.74 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है. यह कैमरे पेट्रोल पंप पर आने वाली हर गाड़ी के नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और अगर वह एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल की लिस्ट में शामिल पाई जाती है, तो सिस्टम अपने आप अलर्ट भेज देगा, जिससे पंप संचालक उसे फ्यूल देने से मना कर सकेगा.

पूरे राज्य में कितने कैमरे लगेंगे?

फिलहाल यह व्यवस्था NCR के चार जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में लागू की जा रही है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का पहला चरण है. सरकार के अनुमान के मुताबिक पूरे हरियाणा में इस तरह की निगरानी के लिए करीब 2,780 एएनपीआर कैमरों की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से राज्यभर में लगाया जाएगा. यानी अभी शुरुआत एनसीआर से हो रही है, लेकिन आगे चलकर यह नियम पूरे राज्य में लागू करने की योजना है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली या गुडगांव, कहां से खरीदने पर सस्ती मिलेगी फॉर्च्यूनर? यहां जानें

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Haryana Petrol Diesel Closed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
ये हैं सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप-5 एसयूवी कारें, देख लें लिस्ट
ये हैं सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप-5 एसयूवी कारें, देख लें लिस्ट
ऑटो
100 दिन में कैसे जमा करें BMW के लिए पैसा? ये हैक्स बनाएंगे अमीर
100 दिन में कैसे जमा करें BMW के लिए पैसा? ये हैक्स बनाएंगे अमीर
ऑटो
100 रुपये का पेट्रोल भरवाएं तो कितना चलेगी क्लासिक 350? जानिए हिसाब
100 रुपये का पेट्रोल भरवाएं तो कितना चलेगी क्लासिक 350? जानिए हिसाब
ऑटो
दिल्ली या गुडगांव, कहां से खरीदने पर सस्ती मिलेगी फॉर्च्यूनर? यहां जानें
दिल्ली या गुडगांव, कहां से खरीदने पर सस्ती मिलेगी फॉर्च्यूनर? यहां जानें
Advertisement

वीडियोज

UCC Controversy: UCC पर भड़के Arshad Madani और Asaduddin Owaisi | RSS | BJP | UP | Breaking
Sairab: 😮Nayanika की अधूरी ख्वाहिश हुई पूरी! शादी में अचानक Tinni के आते ही खिलीं खुशियां। #sbs
Bollywood News: डेढ़ दिन के बप्पा को नम आंखों और नाच-गाते हुए दी विदाई, शिल्पा शेट्टी और गोविंदा ने ऐसे मनाया गणेशोत्सव (16.09.26)
गुरुग्राम की सड़क पर खौफ का शिकारी...पुलिस का कड़ा एक्शन !
Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडियन वॉरशिप से टकराकर बर्बाद होने वाला PAK का जहाज PNS हुनैन कैसा था? जानें
इंडियन वॉरशिप से टकराकर बर्बाद होने वाला PAK का जहाज PNS हुनैन कैसा था? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ हिट एंड रन केस: पकड़ा गया आरोपी शाहनवाज, अनामिका से थी दोस्ती
लखनऊ हिट एंड रन केस: पकड़ा गया आरोपी शाहनवाज, अनामिका से थी दोस्ती
इंडिया
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
इंडिया
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
क्रिकेट
ऐतिहासिक मैच से पहले जापानी राजदूत ने भारतीय टीम से की मुलाकात, गिफ्ट में दी दारुमा डॉल
ऐतिहासिक मैच से पहले जापानी राजदूत ने भारतीय टीम से की मुलाकात, गिफ्ट में दी दारुमा डॉल
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
एग्रीकल्चर
लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक
लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक
फूड
15 मिनट में घर पर ऐसे बनाएं ढाबा स्टाइल पनीर दो प्याजा, आ जाएगा मजा
15 मिनट में घर पर ऐसे बनाएं ढाबा स्टाइल पनीर दो प्याजा, आ जाएगा मजा
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget