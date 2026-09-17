देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें कौन-सी हैं? खरीदने से पहले जानें

अगस्त 2026 की बिक्री में टाटा पंच ने मारुति सुजुकी के मजबूत दबदबे के बीच पहला स्थान हासिल किया.वहीं वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स और अर्टिगा ने टॉप-5 में अपनी जगह बनाई.इस लिस्ट से यह भी साफ होता है कि अलग-अलग सेगमेंट की कारों की ग्राहकों के बीच मांग बनी हुई है.जहां पंच जैसी कॉम्पैक्ट SUV पसंद की जा रही है, वहीं वैगनआर और स्विफ्ट जैसी हैचबैक तथा फ्रोंक्स और अर्टिगा जैसे मॉडल भी बड़ी संख्या में खरीदे जा रहे हैं.