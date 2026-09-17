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देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें कौन-सी हैं? खरीदने से पहले जानें
अगस्त 2026 की बिक्री में टाटा पंच ने मारुति सुजुकी के मजबूत दबदबे के बीच पहला नंबर हासिल किया है. वहीं मारुति वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स और अर्टिगा ने टॉप-5 में अपनी जगह बनाई.
इंडियन कार बाजार में अगस्त 2026 में कई कंपनियों की कारों ने शानदार बिक्री दर्ज की.खास बात यह रही कि सबसे ज्यादा बिकने वाली 5 कारों की लिस्ट में 4 मॉडल मारुति सुजुकी के रहे, जबकि टाटा पंच ने इस लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया.इन कारों की बिक्री के साथ इनके माइलेज और कीमत पर भी ग्राहकों की नजर रहती है.
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Published at : 17 Sep 2026 08:40 AM (IST)
Tags :Swift WagonR Tata Punch Most Selling Cars
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पंकज चौधरी
Opinion