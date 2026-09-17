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देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें कौन-सी हैं? खरीदने से पहले जानें

अगस्त 2026 की बिक्री में टाटा पंच ने मारुति सुजुकी के मजबूत दबदबे के बीच पहला नंबर हासिल किया है. वहीं मारुति वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स और अर्टिगा ने टॉप-5 में अपनी जगह बनाई.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 17 Sep 2026 08:40 AM (IST)
अगस्त 2026 की बिक्री में टाटा पंच ने मारुति सुजुकी के मजबूत दबदबे के बीच पहला नंबर हासिल किया है. वहीं मारुति वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स और अर्टिगा ने टॉप-5 में अपनी जगह बनाई.

इंडियन कार बाजार में अगस्त 2026 में कई कंपनियों की कारों ने शानदार बिक्री दर्ज की.खास बात यह रही कि सबसे ज्यादा बिकने वाली 5 कारों की लिस्ट में 4 मॉडल मारुति सुजुकी के रहे, जबकि टाटा पंच ने इस लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया.इन कारों की बिक्री के साथ इनके माइलेज और कीमत पर भी ग्राहकों की नजर रहती है.

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टाटा पंच ने अगस्त 2026 में बिक्री के मामले में पहला स्थान हासिल किया.इस माइक्रो SUV की कुल 21,320 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के अगस्त की तुलना में करीब 99 प्रतिशत ज्यादा है.इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.13 लाख रुपये से शुरू होती है .पंच पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में मौजूद है.
टाटा पंच ने अगस्त 2026 में बिक्री के मामले में पहला स्थान हासिल किया.इस माइक्रो SUV की कुल 21,320 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के अगस्त की तुलना में करीब 99 प्रतिशत ज्यादा है.इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.13 लाख रुपये से शुरू होती है .पंच पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में मौजूद है.
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मारुति सुजुकी वैगनआर अगस्त में देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही.इस दौरान इसकी 20,180 यूनिट्स बिकीं.सालाना आधार पर इसकी बिक्री में करीब 39 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वैगनआर की एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.55 लाख रुपये से शुरू होती है.यह पेट्रोल और CNG दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती है.
मारुति सुजुकी वैगनआर अगस्त में देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही.इस दौरान इसकी 20,180 यूनिट्स बिकीं.सालाना आधार पर इसकी बिक्री में करीब 39 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वैगनआर की एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.55 लाख रुपये से शुरू होती है.यह पेट्रोल और CNG दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती है.
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मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने अगस्त 2026 में 19,832 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की और यह देश की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही.इसकी बिक्री में पिछले साल की तुलना में करीब 60 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.स्विफ्ट की एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है.
मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने अगस्त 2026 में 19,832 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की और यह देश की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही.इसकी बिक्री में पिछले साल की तुलना में करीब 60 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.स्विफ्ट की एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है.
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मारुति सुजुकी फ्रोंक्स भी अगस्त की टॉप-5 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल रही.इस क्रॉसओवर की कुल 18,730 यूनिट्स बिकीं.इसकी बिक्री में सालाना आधार पर करीब 51 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई.फ्रोंक्स की एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.51 लाख रुपये से शुरू होती है.
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स भी अगस्त की टॉप-5 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल रही.इस क्रॉसओवर की कुल 18,730 यूनिट्स बिकीं.इसकी बिक्री में सालाना आधार पर करीब 51 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई.फ्रोंक्स की एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.51 लाख रुपये से शुरू होती है.
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मारुति सुजुकी अर्टिगा इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर रही.अगस्त 2026 में इसकी 18,516 यूनिट्स बिकीं.यह 7-सीटर MPV है, जिसे खासतौर पर ज्यादा सीटिंग क्षमता वाली कार चाहने वाले परिवारों के बीच पसंद किया जाता है.
मारुति सुजुकी अर्टिगा इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर रही.अगस्त 2026 में इसकी 18,516 यूनिट्स बिकीं.यह 7-सीटर MPV है, जिसे खासतौर पर ज्यादा सीटिंग क्षमता वाली कार चाहने वाले परिवारों के बीच पसंद किया जाता है.
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अर्टिगा की एक्स-शोरूम कीमत करीब 8.69 लाख रुपये से शुरू होती है.यह पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में मौजूद है.पेट्रोल मॉडल करीब 20.51 किमी/लीटर और CNG मॉडल करीब 26.11 किमी/किग्रा तक का माइलेज देता है.
अर्टिगा की एक्स-शोरूम कीमत करीब 8.69 लाख रुपये से शुरू होती है.यह पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में मौजूद है.पेट्रोल मॉडल करीब 20.51 किमी/लीटर और CNG मॉडल करीब 26.11 किमी/किग्रा तक का माइलेज देता है.
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अगस्त 2026 की बिक्री में टाटा पंच ने मारुति सुजुकी के मजबूत दबदबे के बीच पहला स्थान हासिल किया.वहीं वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स और अर्टिगा ने टॉप-5 में अपनी जगह बनाई.इस लिस्ट से यह भी साफ होता है कि अलग-अलग सेगमेंट की कारों की ग्राहकों के बीच मांग बनी हुई है.जहां पंच जैसी कॉम्पैक्ट SUV पसंद की जा रही है, वहीं वैगनआर और स्विफ्ट जैसी हैचबैक तथा फ्रोंक्स और अर्टिगा जैसे मॉडल भी बड़ी संख्या में खरीदे जा रहे हैं.
अगस्त 2026 की बिक्री में टाटा पंच ने मारुति सुजुकी के मजबूत दबदबे के बीच पहला स्थान हासिल किया.वहीं वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स और अर्टिगा ने टॉप-5 में अपनी जगह बनाई.इस लिस्ट से यह भी साफ होता है कि अलग-अलग सेगमेंट की कारों की ग्राहकों के बीच मांग बनी हुई है.जहां पंच जैसी कॉम्पैक्ट SUV पसंद की जा रही है, वहीं वैगनआर और स्विफ्ट जैसी हैचबैक तथा फ्रोंक्स और अर्टिगा जैसे मॉडल भी बड़ी संख्या में खरीदे जा रहे हैं.
Published at : 17 Sep 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Swift WagonR Tata Punch Most Selling Cars

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