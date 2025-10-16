Triple Screen SUVs: इन नई SUVs में मिलेगा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, जानें फीचर्स और कीमत

कारों की दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न और हाई-टेक होती जा रही है. आजकल SUV सेगमेंट में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (Triple Screen Setup) का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. पहले यह फीचर सिर्फ Mercedes, Audi या BMW जैसी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब यह तकनीक भारतीय कारों में भी आने लगी है. ट्रिपल स्क्रीन सेटअप का मतलब होता है -एक ही डैशबोर्ड पर तीन डिजिटल स्क्रीन. इनमें एक स्क्रीन ड्राइवर के लिए होती है, दूसरी बीच में इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और तीसरी पैसेंजर के लिए. इन स्क्रीन पर अलग-अलग थीम, विजेट्स और जानकारी दिखाई जाती है, जिससे कार का इंटीरियर बहुत मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक फील होता है. अब कई भारतीय कंपनियां भी अपनी आने वाली SUVs में यह फीचर देने की तैयारी कर रही हैं. आइए जानते हैं कौन-सी अपकमिंग कारें इस ट्रिपल स्क्रीन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च होने वाली हैं.

भारत की पहली ट्रिपल स्क्रीन SUV

Mahindra XEV 9e देश की पहली ऐसी SUV बनने जा रही है, जिसमें कंपनी बेस वेरिएंट से ही ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दे रही है. इसमें तीन 12.3-इंच की डिजिटल डिस्प्ले होंगी -एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, दूसरी ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और तीसरी को-पैसेंजर के लिए. Mahindra का कहना है कि यह SUV पूरी तरह हाई-टेक, कनेक्टेड और प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन की गई है. इसका लुक भी काफी मॉडर्न है और यह कंपनी के नए इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी.

2025 Tata Sierra

Tata Motors भी अपनी आने वाली 2025 Tata Sierra SUV में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देने जा रही है. टेस्टिंग के दौरान इसके इंटीरियर की झलक सामने आई, जिसमें तीन स्क्रीन का सेटअप साफ नजर आया-बीच में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, बाईं तरफ ड्राइवर डिस्प्ले और दाईं ओर पैसेंजर स्क्रीन. नई Sierra Tata की पहली ऐसी SUV होगी जो पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक, तीनों वर्जन में उपलब्ध होगी. इसके इंटीरियर में सस्टेनेबल मटेरियल्स और प्रीमियम फिनिश दी गई है, जो इसे एक मॉडर्न और लग्जरी SUV का रूप देती है.

Mahindra XEV 7e और 2026 XUV700 Facelift

Mahindra अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक SUV XEV 7e और 2026 XUV700 Facelift में भी ट्रिपल स्क्रीन सेटअप शामिल करने की तैयारी कर रही है. XEV 7e दरअसल XEV 9e का 7-सीटर वर्जन होगा, जिसमें समान प्लेटफॉर्म और डिजाइन देखने को मिलेगा. वहीं XUV700 Facelift में भी वही ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दिया जाएगा, साथ ही इसमें अपडेटेड ADAS, नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे एडवांस फीचर्स जोड़े जाएंगे.

नई Renault Duster

Renault Duster जल्द ही भारतीय बाजार में अपने नए अवतार में वापसी करने जा रही है. इस बार Duster पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली होगी. इसके इंटीरियर में ट्रिपल स्क्रीन क्लस्टर मिलेगा, हालांकि यह फीचर केवल टॉप वेरिएंट्स तक सीमित रहेगा. नई Duster में पूरी तरह नया डिजाइन, हाइब्रिड इंजन ऑप्शन और इलेक्ट्रिक वर्जन भी शामिल होगा. यह SUV सीधे Tata और Mahindra की नई इलेक्ट्रिक SUVs को टक्कर देगी.

क्यों बढ़ रही है ट्रिपल स्क्रीन की डिमांड?

बता दें कि ट्रिपल स्क्रीन सेटअप सिर्फ स्टाइल या शो-ऑफ के लिए नहीं, बल्कि कंफर्ट, कनेक्टिविटी और पर्सनलाइजेशन बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है. ड्राइवर अपनी स्क्रीन पर नेविगेशन और ड्राइविंग डेटा देख सकता है, बीच की स्क्रीन पर मीडिया और क्लाइमेट कंट्रोल का एक्सेस होता है, जबकि पैसेंजर अपनी स्क्रीन पर एंटरटेनमेंट कंटेंट चला सकता है. ये फीचर अब सिर्फ लग्जरी कारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाले समय में यह भारतीय मिड-सेगमेंट SUVs का भी नया स्टैंडर्ड बनने जा रहा है.

