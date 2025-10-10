इस दिवाली Mahindra Scorpio N खरीदना हुआ कितना सस्ता? खरीदने से पहले यहां जानिए डिटेल्स

एक मिडिल क्लास परिवार के लिए कार खरीदना किसी सपने से कम नहीं है. ये दिवाली लोगों के लिए खास होने वाली है क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स 2025 के बाद अब कार खरीदना पहले से आसान हो गया है. ऐसे में अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो N खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीएसटी कटौती के बाद यह कार कितनी सस्ती मिल रही है?

Mahindra Scorpio N Z2 एक मिड-साइज एसयूवी है. इस गाड़ी पर पहले 28 फीसदी जीएसटी और 22 फीसदी एक्सट्रा सेस लगाया जाता था. इससे कुल टैक्स 28 फीसदी+ 22 फीसदी सेस मिलाकर 50 फीसदी हो जाता था. लेकिन अब इस टोटल टैक्स को 40 फीसदी कर दिया गया है.

पहले से कितनी सस्ती हो गई Mahindra Scorpio N?

Mahindra Scoprio N की एक्स-शोरूम कीमत अब 13 लाख 20 हजार रुपये से शुरू होती है. नई जीएसटी दरों के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के सभी वेरिएंट्स की कीमत अधिकतम 1.45 लाख रुपये तक कम हो गई है. इसके अलावा गाड़ी पर 71 हजार रुपये के एडिशनल बेनेफिट्स दिए जा रहे हैं. इस तरह कुल मिलाकर गाड़ी पर 2 लाख 15 हजार रुपये की बचत मिलने वाली है.

Mahindra Scorpio N के कैसे हैं फीचर्स?

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए जानी जाती है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलते हैं. महिंद्रा की इस SUV में अब 6 एयरबैग, ADAS, रियर कैमरा, 8-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, Android Auto, Apple CarPlay, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे मॉडर्न फीचर्स भी जोड़े गए हैं. सनरूफ और क्रूज कंट्रोल इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं.

कैसा है गाड़ी का पावरट्रेन?

महिंद्रा स्कॉर्पियो N के Z4 वेरिएंट के इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें दो इंजन विकल्प मिलते हैं. पहला 2.0 लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 203 PS की पावर और 380 Nm का टॉर्क (ऑटोमैटिक वर्जन में) देता है. यह इंजन 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है.

दूसरा विकल्प 2.2 लीटर mHawk डीजल इंजन है, जो रियर-व्हील ड्राइव में 132 PS और 300 Nm का टॉर्क देता है. वहीं, इसका 4WD वर्जन (Z4 E) 175 PS और 370 Nm टॉर्क जनरेट करता है, हालांकि यह फिलहाल केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. स्कॉर्पियो-एन टाटा सफारी, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, एमजी हेक्टर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, और महिंद्रा एक्सयूवी700 जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

यह भी पढ़ें:-

इस दिवाली सिर्फ 2 हजार की EMI पर खरीद सकते हैं Hero HF 100, जानिए किन बाइक्स से मुकाबला? Fe