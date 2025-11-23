हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोलॉन्च से पहले महिंद्रा ने जारी किया BE 6 स्पेशल एडिशन का टीजर, जानें कब तक होगी मार्केट में एंट्री

महिंद्रा ने BE 6 इलेक्ट्रिक SUV के नए स्पेशल एडिशन का टीजर जारी किया है. Scream Electric कैंपेन से जुड़े इस मॉडल में नया डिजाइन और बेहतर रेंज मिलने की उम्मीद है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Nov 2025 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV BE 6 के स्पेशल एडिशन का पहला टीजर जारी कर सभी का ध्यान खींच लिया है. कंपनी इसे 26 नवंबर 2025 को लॉन्च कर सकती है. जानकारी के अनुसार ये नया एडिशन महिंद्रा के “Scream Electric” कैंपेन का हिस्सा होगा, जिसमें Formula E से इंस्पायर्ड ग्राफिक्स और स्पोर्टी डिकॉल्स देखने को मिल सकते हैं. माना जा रहा है कि यह पिछले Batman Edition का अपग्रेडेड और ज्यादा प्रीमियम वर्जन हो सकता है. इसके साथ ही BE 6 की रेंज में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है, जिससे ये पहले से ज्यादा पावरफुल और एडवांस्ड बनेगी.

टीजर में दिखाई दी नई डिजाइन

  • टीजर में Mahindra BE 6 Electric Origin SUV को फायरस्टॉर्म ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, जो देखने में बेहद स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक लग रही है. इसे Pack Two ट्रिम में पेश किया जा सकता है. फ्रंट में हल्के LED DRL आइब्रो यूनिट्स और नीचे की तरफ सेट किए गए हेडलैम्प्स नजर आते हैं. इन बदलाव से साफ पता चलता है कि इस वर्जन में रीडिजाइन्ड फ्रंट बंपर दिया जा सकता है, जिससे इसका लुक स्टैण्डर्ड BE 6 से काफी अलग दिखेगा. रियर में भी लाइटबार को नए और साफ डिजाइन के साथ अपडेट किया गया है, जो इसे एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक SUV का फील देता है.

Scream Electric इवेंट में होगी पहली झलक

  • महिंद्रा इस नए एडिशन को "Formula Edition" या "Racing Edition" के नाम से पेश कर सकती है. कंपनी 26-27 नवंबर को बेंगलुरु में होने वाले Scream Electric इवेंट में BE 6 Special Edition को XEV 9S के साथ Showcase करेगी. महिंद्रा ने ऑडियंस से वादा किया है कि उन्हें “Winning Formula” का पूरा अनुभव मिलेगा, जहां डिजाइन, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का बेहतर Combination देखने को मिलेगा.

पावरट्रेन रहेगा पहले जैसा

  • पावरट्रेन में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. इस नए एडिशन में भी BE 6 का रियर-ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर शामिल रहेगा. ग्राहकों को 59 kWh और 72 kWh बैटरी पैक के विकल्प एक बार फिर मिलेंगे. ऑल-व्हील ड्राइव वैरिएंट की संभावना भी बनी हुई है, जो इसे और ज्यादा ऑफ-रोड और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड बना सकता है. नई डिजाइन थीम और ग्राफिक्स के साथ ये एडिशन BE 6 को और प्रीमियम और स्पोर्टी बनाएगा.

Published at : 23 Nov 2025 05:47 PM (IST)
