भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज शैफाली वर्मा ने धांसू MG Cyberster इलेक्ट्रिक कार खरीदी है. क्रिकेट में अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर शैफाली अब सड़कों पर भी अपने स्टाइल और पावर का जलवा दिखाएंगी. यह कार दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कारों में से एक मानी जाती है और इसका डिजाइन देखते ही लोगों का ध्यान खींच लेता है. शैफाली उन कम उम्र के खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में भारत को रिप्रजेंट किया है. हाल ही में हुए 2025 ICC Women’s World Cup में उनकी शानदार बल्लेबाजी ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई, और अब उनकी नई कार भी उनके फैंस के बीच चर्चा में है. आइए इस कार के फीचर्स और डिजाइन पर नजर डालते हैं.

MG Cyberster का डिजाइन

MG Cyberster को खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो सड़क पर अलग और प्रीमियम लुक वाली कार पसंद करते हैं. इसका लंबा और खूबसूरत स्वीपिंग बोनट इसे क्लासिक ब्रिटिश रोडस्टर जैसा एहसास देता है. सबसे खास फीचर है इसके इलेक्ट्रिक सिजर डोर्स, जो खुलते ही सुपरकार वाली फीलिंग देते हैं. इसके अलावा इसका इलेक्ट्रिक ओपन-टॉप रूफ सिर्फ 10 सेकंड में खुल जाता है, जो इसे और भी मॉडर्न और आकर्षक बनाता है. कार की साइड प्रोफाइल बोल्ड और एथलेटिक है, जिससे यह सड़क पर चलते ही स्पोर्टी दिखाई देती है.

स्पीड, बैटरी और परफॉर्मेंस

MG Cyberster सिर्फ देखने में ही नहीं, चलाने में भी एक पावरफुल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है. इसमें डुअल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जो 510 PS की पावर और 725 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह कार सिर्फ 3.2 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है, जो इसे सुपरफास्ट कैटेगरी में ले जाता है. इसके इलेक्ट्रिक सिस्टम और बैटरी परफॉर्मेंस इसे लंबी दूरी और तेज ड्राइविंग के लिए बेहतरीन बनाते हैं.

टेक्नोलॉजी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

बता दें कि इस कार का ड्राइवर-सेंट्रिक डिजिटल कॉकपिट और एडवांस्ड एयरोडायनैमिक डिजाइन ड्राइविंग को और भी स्मूद और एक्साइटिंग बनाता है. ओपन-टॉप ड्राइविंग के साथ इलेक्ट्रिक पावर का ये कॉम्बिनेशन उन लोगों को बेहद पसंद आएगा, जो स्टाइल, पावर और टेक्नोलॉजी का कॉम्बो चाहते हैं.

