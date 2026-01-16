हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Creta की बढ़ेगी टेंशन, Mahindra ला रही है नई मिड-साइज SUV, जानें क्या होगा नया

Hyundai Creta की बढ़ेगी टेंशन, Mahindra ला रही है नई मिड-साइज SUV, जानें क्या होगा नया

Hyundai Creta को टक्कर देने के लिए Mahindra नई मिड-साइज SUV लाने की तैयारी में है. आइए इसके डिजाइन, प्लेटफॉर्म, फीचर्स और लॉन्च टाइमलाइन पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Jan 2026 10:37 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में मिड-साइज SUV सेगमेंट इस समय सबसे ज्यादा मुकाबले वाला बन गया है. अभी इस सेगमेंट में Hyundai Creta का दबदबा बना हुआ है, लेकिन अब Mahindra इसे चुनौती देने की तैयारी कर रही है. कंपनी अपनी SUV रेंज को मजबूत करने के लिए एक नई मिड-साइज SUV पर काम कर रही है. हालांकि Mahindra ने अभी तक इस SUV को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री में इसे लेकर काफी चर्चा और उम्मीदें हैं.

नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बनेगी Mahindra की SUV

  • रिपोर्ट्स के मुताबिक Mahindra की यह नई SUV कंपनी के नए NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा सकती है. इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मल्टी-पावरट्रेन सपोर्ट करता है. यानी इस पर पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सभी तरह के इंजन ऑप्शन तैयार किए जा सकते हैं. इससे Mahindra को भविष्य में एक ही SUV के कई वेरिएंट लॉन्च करने की आजादी मिलेगी. माना जा रहा है कि इस SUV को XUV ब्रांडिंग के तहत उतारा जाएगा और इसकी पोजिशन सीधे Hyundai Creta के मुकाबले की होगी.

Vision S कॉन्सेप्ट से मिलेगा डिजाइन का अंदाजा

  • Mahindra की इस आने वाली SUV का डिजाइन Vision S कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड हो सकता है, जिसे कंपनी ने हाल ही में Independence Day इवेंट के दौरान शोकेस किया था. Vision S कॉन्सेप्ट का लुक काफी बोल्ड और दमदार था. इसके फ्रंट में Mahindra का नया ट्विन पीक्स लोगो, शार्प LED लाइट्स और मजबूत SUV स्टाइल देखने को मिला था. ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस, चौड़ा स्टांस और बड़े टायर्स इसे एक सच्ची SUV का लुक देते हैं. हालांकि, माना जा रहा है कि प्रोडक्शन मॉडल में कुछ कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स को थोड़ा सॉफ्ट और प्रैक्टिकल बनाया जाएगा.

केबिन में मिलेगा प्रीमियम एक्सपीरियंस

  • Vision S कॉन्सेप्ट के इंटीरियर से यह साफ संकेत मिलता है कि Mahindra अपनी नई SUV में फीचर्स के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी. इसमें नया मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी देखने को मिली थी. इसके साथ ही पैनोरमिक सनरूफ और ड्यूल-टोन केबिन थीम SUV को प्रीमियम फील देती है. कॉन्सेप्ट में फ्यूल कैप दिखने से यह भी साफ होता है कि यह ICE इंजन वाली SUV होगी, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्प मिलने की उम्मीद है.

लॉन्च टाइमलाइन और मुकाबला

  • ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार, Mahindra की यह नई मिड-साइज SUV साल 2027 तक भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है. लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta और आने वाली Tata Sierra जैसी SUVs से होगा. Mahindra का मजबूत ब्रांड नाम, SUV बनाने का अनुभव और नया डिजाइन इसे इस सेगमेंट में एक बड़ा खिलाड़ी बना सकता है.

Published at : 16 Jan 2026 10:37 AM (IST)
