एक्सप्लोरर
हाईवे पर धू-धू कर जली Mahindra BE 6 इलेक्ट्रिक SUV, सेफ्टी पर उठे सवाल, तो कंपनी का आया जवाब
हापुड़ में चलती Mahindra BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में अचानक आग लग गई. आइए इस पूरी घटना पर सोशल मीडिया रिएक्शन और इस EV की खासियत के बारे में विस्तार से जानते हैं.
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां Mahindra BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में चलते समय अचानक आग लग गई. यह घटना हापुड़ के कुराना टोल प्लाजा के पास हुई, जब यह कार बुलंदशहर से हापुड़ की ओर जा रही थी. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 13 यू 7555 बताया जा रहा है और इसे अमन खरबंदा चला रहे थे. अचानक कार से धुआं निकलता देख ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. कुछ ही सेकंड में धुआं आग में बदल गया और पूरी कार लपटों में घिर गई.
मौके पर मचा हड़कंप, ट्रैफिक भी रुका
- चलती सड़क पर आग का गोला बनी इस इलेक्ट्रिक SUV को देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. हाफिजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मेहनत करनी पड़ी. इस दौरान हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
सेफ्टी सवालों पर कंपनी का जवाब
- महिंद्रा ने गुलावठी के पास BE 6 से जुड़ी घटना पर स्पष्ट किया है कि EV की बैटरी और मोटर पूरी तरह सुरक्षित हैं. जांच में पाया गया कि सभी सेफ्टी सिस्टम सही तरह से काम कर रहे थे और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए.
- कंपनी के अनुसार, पीछे दाहिने टायर के पंक्चर होने के बावजूद गाड़ी काफी देर तक चलाई गई, जिससे टायर ज़्यादा गर्म हुआ और वहीं से आग लगी. ऑनबोर्ड सिस्टम ने समय पर अलर्ट दिए और गाड़ी को सुरक्षित रूप से रोकने में मदद की. महिंद्रा ने दोहराया कि ग्राहक सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
- इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेड कलर की Mahindra BE 6 सड़क पर खड़ी पूरी तरह आग में जल रही है. कई यूजर्स ने EV की बैटरी सेफ्टी और विश्वसनीयता को लेकर चिंता जताई है और कंपनियों से सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की मांग की है.
Mahindra BE 6 की कीमत और रेंज
- Mahindra BE 6 को कंपनी ने नवंबर 2024 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.90 लाख है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 27.65 लाख तक जाती है. यह इलेक्ट्रिक SUV 59 kWh और 79 kWh के दो बैटरी पैक में आती है, जिनकी दावा की गई रेंज क्रमशः 557 किलोमीटर और 683 किलोमीटर है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, 'एक बेहद ही सराहनीय कदम'
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL