Mahindra ने बताया BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में आग लगने की असली वजह, तकनीकी खराबी नहीं था कारण

भारत की जानी-मानी ऑटो कंपनी Mahindra की इलेक्ट्रिक SUV BE 6 हाल ही में चर्चा में आ गई, जब उत्तर प्रदेश के हापुड़ में इस गाड़ी में आग लगने की घटना सामने आई. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों के बीच EV सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे. कई यूजर्स ने इसे बैटरी या तकनीकी खराबी से जोड़कर देखा, लेकिन अब Mahindra ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर दिया है.

Mahindra ने जांच के बाद क्या जानकारी दी?

Mahindra के अनुसार, घटना के बाद गाड़ी के सेंसर डेटा और सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक्स की पूरी जांच की गई. कंपनी ने बताया कि जांच में यह साफ हुआ है कि SUV के सभी सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह सही तरीके से काम कर रहे थे. इसमें ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और TPMS जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स शामिल थे. कंपनी ने यह भी साफ किया कि बैटरी पैक या इलेक्ट्रिक सिस्टम में किसी तरह की तकनीकी खराबी नहीं पाई गई.

आग लगने की असली वजह क्या थी?

Mahindra ने बताया कि ऑनबोर्ड डेटा के अनुसार, गाड़ी का पिछला दाहिना टायर पंचर हो गया था. इसके बावजूद SUV को करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 मिनट से ज्यादा समय तक चलाया गया. इस दौरान टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी TPMS की ओर से कई बार चेतावनी भी दी गई थी. पंचर टायर और सड़क के बीच ज्यादा घर्षण के कारण टायर का तापमान तेजी से बढ़ा, जिससे टायर में आग लग गई. बाद में यही आग पूरी गाड़ी तक फैल गई.

वीडियो फुटेज और घटना