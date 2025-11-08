भारत में कब लॉन्च होगी 'बेबी' Land Cruiser FJ? पावरट्रेन से फीचर्स तक जानिए सब

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में कब लॉन्च होगी 'बेबी' Land Cruiser FJ? पावरट्रेन से फीचर्स तक जानिए सब

Toyota Land Cruiser FJ: नई Land Cruiser FJ 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन (2TR-FE) से लैस है, जो 163 बीएचपी की पावर और 246 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. आइए गाड़ी की डिटेल्स जान लेते हैं.

08 Nov 2025 01:09 PM (IST)
हाल ही में टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने Japan Mobility Show 2025 में Land Cruiser FJ को पेश किया था. इस नई Land Cruiser FJ को “बेबी लैंड क्रूजर” कहा जा रहा है, क्योंकि यह LC 250 सीरीज के नीचे है, जिससे यह लैंड क्रूजर लाइनअप की सबसे किफायती SUV बन गई है. 

नई Land Cruiser FJ 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन (2TR-FE) से लैस है, जो 163 बीएचपी की पावर और 246 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और पार्ट-टाइम 4WD सिस्टम के साथ आता है. इसका व्हीलबेस 2,580 मिमी का है, जो लैंड क्रूजर 250 सीरीज से छोटा है. इससे SUV का टर्निंग रेडियस सिर्फ 5.5 मीटर रहता है, जिससे इसे मोड़ना आसान हो जाता है. टोयोटा का कहना है कि नए FJ में बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस और व्हील आर्टिकुलेशन दी गई है, जिससे यह असली लैंड क्रूजर की ऑफ-रोड क्षमता को बरकरार रखता है.

भारत में कब लॉन्च होगी ये गाड़ी?

फिलहाल कंपनी ने भारत में लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन भारत में तेजी से बढ़ते SUV मार्केट को देखते हुए, लैंड क्रूजर FJ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. भारत में ऐसे खरीदारों की कमी नहीं है जो मजबूत, टिकाऊ और एडवेंचर-रेडी SUV चाहते हैं. अगर टोयोटा इसे भारत लाती है, तो यह ऑफ-रोडिंग शौकीनों और SUV लवर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो सकती है.

Land Cruiser FJ की डायमेंशन

नई Land Cruiser FJ की लंबाई 4,575 mm, चौड़ाई 1,855 mm, ऊंचाई 1,960 mm, और व्हीलबेस 2,580 mm है. इन डायमेंशन्स के कारण यह Land Cruiser लाइनअप की सबसे कॉम्पैक्ट SUV है. हालांकि आकार में छोटी होने के बावजूद, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस, मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, और 4x4 सिस्टम इसे बड़े मॉडलों जितना ही सक्षम बनाते हैं. कुल मिलाकर, Toyota Land Cruiser FJ एक ऐसी SUV है जो क्लासिक डिजाइन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ऑफ-रोड परफॉर्मेंस का शानदार संगम पेश करती है और यही इसे आने वाले समय में सबसे चर्चित “कॉम्पैक्ट ऑफ-रोडर” बना सकता है.

यह भी पढ़ें:-

अब Hybrid अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai Creta, जानिए कितनी होगी कीमत?

 

08 Nov 2025 01:09 PM (IST)
Toyota Land Cruiser FJ Japan Mobility Show 2025 Land Cruiser FJ New Land Cruiser
