दमदार लुक के साथ भारत में लॉन्च हुई KTM RC 160, Yamaha R15 को देगी कड़ी टक्कर

KTM इंडिया ने अपनी नई स्पोर्ट्स बाइक KTM RC 160 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 1.85 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. ये बाइक सुपरस्पोर्ट सेगमेंट में KTM की सबसे किफायती RC बाइक बन गई है और इसे RC 200 से नीचे रखा गया है. RC 160 ने RC 125 की जगह ली है, जिसे कंपनी पहले ही बंद कर चुकी है. इसी तरह 125 Duke की जगह अब 160 Duke को पेश किया गया है.

RC 200 जैसा स्पोर्टी और एग्रेसिव डिजाइन

KTM RC 160 का डिजाइन काफी हद तक RC 200 से इंस्पायर्ड है. इसमें वही LED हेडलाइट और डे-टाइम रनिंग लाइट्स का सेटअप दिया गया है, जो इसे रेसिंग बाइक जैसा लुक देता है. बाइक में एयरोडायनामिक विंडशील्ड, स्प्लिट सीट, पॉलीगोनल रियर व्यू मिरर और स्पोर्टी फेयरिंग देखने को मिलती है. फ्यूल टैंक और ग्राफिक्स भी RC 200 जैसे ही हैं, जिससे यह बाइक पहली नजर में ही दमदार लगती है.

164cc इंजन के साथ दमदार परफॉर्मेंस

KTM RC 160 में 164cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 160 Duke में भी मिलता है. यह इंजन 19 हॉर्सपावर और 15.5 Nm टॉर्क जनरेट करता है. पावर को 6-स्पीड गियरबॉक्स के जरिए पिछले पहिये तक भेजा जाता है. कंपनी के मुताबिक, इस बाइक की टॉप स्पीड 118 किमी प्रति घंटा है. शानदार पावर-टू-वेट रेशियो की वजह से यह अपनी कैटेगरी में मजबूत दावेदार बनती है.

फीचर्स और सेफ्टी में भी आगे

RC 160 को मजबूत ट्रेलिस फ्रेम पर बनाया गया है. इसमें आगे 37mm इनवर्टेड फोर्क और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है. ब्रेकिंग के लिए आगे 320mm और पीछे 230mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, साथ में ड्यूल-चैनल ABS भी मौजूद है. बाइक में LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पूरी तरह LED लाइटिंग और असिस्ट और स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

Yamaha R15 से मुकाबला

भारतीय बाजार में KTM RC 160 का मुकाबला सीधे Yamaha R15 से होगा, जिसकी शुरुआती कीमत 1.66 लाख (एक्स-शोरूम) है. हालांकि R15 सस्ती है, लेकिन ज्यादा पावर और रेसिंग लुक की वजह से RC 160 युवाओं को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है. KTM RC 160 उन राइडर्स के लिए शानदार विकल्प है, जो स्पोर्टी लुक, दमदार इंजन और KTM की रेसिंग फील चाहते हैं.

