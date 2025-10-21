इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में एक और नया कदम बढ़ाते हुए Komaki ने अपना दो नए इलेक्ट्रिक फैमिली स्कूटर लॉन्च किए हैं. इनका नाम FAM1.0 और FAM2.0 है. यह स्कूटर खास तौर पर फैमिली राइड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. कंपनी का दावा है कि ये देश का पहला एसयूवी स्कूटर है. इन स्कूटर्स को घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के कामों में यूज किया जा सकता है.

क्या है इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कीमत?

FAM1.0 की एक्स-शोरूम कीमत 99 हजार 999 रुपये और FAM2.0 की एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख 26 हजार 999 रुपये रखी गई है. Komaki के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज करने पर लंबी दूरी तय करने की क्षमता रखते हैं.

इन दोनों स्कूटर्स में Lipo4 बैटरी का यूज किया गया है, जो कि इन्हें खास बनाती है. ये बैटरियां 3 हजार से 5 हजार चार्ज साइकल तक चलती हैं. इन नए स्कूटर्स में पर्याप्त लेग स्पेस, आरामदायक सीट और मजबूत ग्रैब रेल दी गई है ताकि पूरा परिवार आसानी से और सुरक्षित सफर कर सके.

इन स्कूटर्स में मिलेंगे ये फीचर्स

इसके अलावा स्कूटर्स में डिजिटल डिस्प्ले, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रिवर्स मोड और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इलेक्ट्रिक होने के कारण इन स्कूटर्स का मेंटेनेंस खर्च बेहद कम है और यह पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है. Komaki ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत को मध्यमवर्गीय परिवारों के बजट में रखा है, जिससे यह एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनता है.

आज के समय में जब पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं और प्रदूषण एक गंभीर समस्या बना हुआ है, ऐसे में Komaki का यह फैमिली स्कूटर एक स्मार्ट और टिकाऊ समाधान लेकर आया है. यह उन परिवारों के लिए खास है जो एक सुरक्षित, किफायती और इको-फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की तलाश में हैं.

