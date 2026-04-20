8.39 लाख रुपये में प्रीमियम फीचर्स के साथ लॉन्च हुई Kia Syros 2026, डिजाइन और सेफ्टी भी खास

आज के समय में लोग ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो दिखने में स्टाइलिश होने के साथ ही फीचर्स से भी भरपूर हो. इसके साथ ही कीमत भी ज्यादा न हो. इसी कड़ी में Kia Syros 2026 को भारत में नए अपडेट्स के साथ लॉन्च किया गया है. कंपनी ने इस कार में नए वेरिएंट, नए कलर और बेहतर फीचर्स जोड़कर इसे पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है. खास बात यह है कि गाड़ी की शुरुआती कीमत लगभग 8.39 लाख रुपये रखी गई है, जिससे यह मिड-बजट सेगमेंट में ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन गई है.

कैसा है कार का डिजाइन?

कार के डिजाइन और लुक की बात करें तो इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम स्टाइल दिया गया है. गाड़ी का एक्सटीरियर काफी आकर्षक बनाया गया है, वहीं केबिन में भी नई टेक्नोलॉजी और आरामदायक फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है.

कंपनी ने इस बार वेरिएंट्स की संख्या भी बढ़ाई है, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही मॉडल चुन सकें. अलग-अलग वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं, जिससे ड्राइविंग आसान और कंफर्टेबल हो जाए. इसके साथ ही इंजन में भी कई ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों का बैलेंस बना रहता है.

गाड़ी का पावरट्रेन

Kia Syros 2026 के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें पहले की तरह 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन ऑप्शन मिलते रहेंगे. कंपनी के नए वेरिएंट्स में HTE, HTE(O), HTK+(O) और HTX(O) का नाम शामिल है. खास बात यह है कि अब डीजल इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन सस्ते वेरिएंट्स से ही मिलना शुरू हो जाएगा. इस वेरिएंट एक्स-शोरूम प्राइस 12.73 लाख रुपये से शुरू है.

गाड़ी के फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स की बात करें तो इस कार में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं, जैसे पैनोरमिक सनरूफ, एडवांस सेफ्टी सिस्टम (ADAS), अच्छा साउंड सिस्टम और आरामदायक सीटें, आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगी, ये सभी चीजें इसे अपने सेगमेंट में एक प्रीमियम फील देती हैं.

ऐसे में कहा जा सकता है कि नई Kia Syros उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है जो एक स्टाइलिश, फीचर-लोडेड और किफायती SUV खरीदना चाहते हैं. नए अपडेट्स के साथ यह कार पहले से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी साबित हो सकती है.

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