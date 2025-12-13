Kia Seltos vs Hyundai Creta: कौन सी SUV है ज्यादा पावरफुल? खरीदने से पहले जान लें सबकुछ

2026 Kia Seltos को भारतीय बाजार में पेश कर दिया गया है और जल्द ही इसकी कीमतों का भी खुलासा होगा. इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta से होता है, जो इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV में से एक है. दोनों ही गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं और तकनीक के मामले में भी काफी हद तक एक जैसी हैं. इसके बावजूद डिजाइन, फील और कुछ फीचर्स इन्हें एक-दूसरे से अलग बनाते हैं. आइए जानते हैं कि डिजाइन से लेकर परफॉर्मेंस के मामले में कौन सी SUV ज्यादा दमदार है.

डिजाइन में Seltos ज्यादा बोल्ड

नई Kia Seltos का लुक पहले से ज्यादा बोल्ड और स्पोर्टी हो गया है. इसमें बड़ा फ्रंट ग्रिल, पतली LED हेडलाइट्स, फ्लश डोर हैंडल्स और 18-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसका साइज भी Creta से थोड़ा बड़ा है, जिससे यह सड़क पर ज्यादा दमदार दिखती है. वहीं Hyundai Creta का डिजाइन ज्यादा सॉफ्ट और प्रीमियम लगता है. इसकी पैरामेट्रिक ग्रिल और स्प्लिट LED लाइट्स इसे एलिगेंट लुक देती हैं. अगर आपको अग्रेसीव स्टाइल पसंद है तो Seltos बेहतर लगेगी, जबकि क्लास Creta की पहचान है.

इंटीरियर में स्पोर्टी बनाम लग्जरी फील

Kia Seltos का केबिन स्पोर्टी टच के साथ आता है. इसमें डार्क थीम, सॉफ्ट-टच मटीरियल और ज्यादा लेगरूम मिलता है, जिससे यह युवाओं को ज्यादा पसंद आ सकती है. दूसरी ओर Hyundai Creta का इंटीरियर ज्यादा आराम और लग्जरी पर फोकस करता है. हल्के रंग, वेंटिलेटेड सीट्स और आरामदायक रियर सीट इसे फैमिली कार बनाते हैं. दोनों SUV में बूट स्पेस लगभग एक जैसा है.

फीचर्स और सेफ्टी में कड़ा मुकाबला

दोनों गाड़ियों में बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है. Seltos में 360 डिग्री कैमरा और प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है, जबकि Creta में कुछ कंफर्ट फीचर्स ज्यादा बेहतर हैं. सेफ्टी के मामले में दोनों में 6 एयरबैग और लेवल-2 ADAS दिया गया है. Seltos ज्यादा ड्राइवर फोकस्ड लगती है, जबकि Creta आरामदायक ड्राइव के लिए जानी जाती है.

इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

दोनों SUV में एक जैसे पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन मिलते हैं और परफॉर्मेंस भी लगभग बराबर है. फर्क सिर्फ ट्यूनिंग का है. Seltos थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी फील देती है, जबकि Creta की ड्राइव ज्यादा स्मूद और आरामदायक रहती है. खरीद का फैसला आपकी जरूरत और पसंद पर निर्भर करता है.

