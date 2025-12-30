भारत में जल्द आ रही Kia और Renault की पहली हाइब्रिड कारें, जानें कब तक होंगी लॉन्च?

भारत में हाइब्रिड गाड़ियों की मांग अब धीरे-धीरे बढ़ने लगी है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और इलेक्ट्रिक कारों की हाई प्राइस के बीच हाइब्रिड गाड़ियां लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन रही हैं. यही वजह है कि अब बड़ी कार कंपनियां भी इस सेगमेंट में ज्यादा ध्यान देने लगी हैं. इसी कड़ी में Kia और Renault साल 2026 में भारत में अपनी पहली हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. दोनों कंपनियां पहले ही पेट्रोल और डीजल कारों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन हाइब्रिड सेगमेंट में यह उनकी नई शुरुआत होगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

Kia Sorento Hybrid SUV से क्या हैं उम्मीदें?

Kia साल 2026 के दूसरे हिस्से में अपनी नई 7-सीटर SUV Kia Sorento Hybrid को भारत में लॉन्च कर सकती है. यह एक प्रीमियम SUV होगी, जिसे ग्लोबल मार्केट में पहले से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. भारत में Kia इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दे सकती है, जिससे बेहतर माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग का एक्सपीरियंस मिलेगा. फीचर्स की बात करें तो Kia Sorento Hybrid में ड्यूल डिजिटल स्क्रीन, वेंटिलेटेड और हीटेड सीटें, वायरलेस चार्जिंग, Bose साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto जैसे आधुनिक फीचर्स मिल सकते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए जाने की उम्मीद है.

Renault Duster Hybrid होगी ज्यादा किफायती