सिंगल चार्ज में 500 KM रेंज, अब JSW भारत में लॉन्च करने जा रही हाइब्रिड SUV, जानिए खासियत

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार तेजी से बदल रहा है. जहां कुछ साल पहले तक पेट्रोल और डीजल कारों का दबदबा था, वहीं अब इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. फ्यूल की बढ़ती कीमतों ने कार कंपनियों को भी नए ऑप्शन पेश करने के लिए प्रेरित किया है.

इसी कड़ी में JSW MG Motor India अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी इस नई SUV को इस साल दिवाली के आसपास पेश कर सकती है, जिससे भारतीय ग्राहकों को एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो पेट्रोल इंजन की सुविधा और इलेक्ट्रिक ड्राइविंग के फायदे दोनों देगा.

JSW की यह नई SUV कंपनी के लिए एक बड़ी लॉन्चिंग होगी. माना जा रहा है कि यह मॉडल इंटरनेशनल बाजार में मौजूद वूलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड होगी. कंपनी ने इसके डिजाइन का पेटेंट भी भारत में दर्ज कराया है, जिससे इसके लॉन्च की तैयारियों का संकेत मिलता है. हालांकि भारत में इसे किसी नए नाम से पेश किया जा सकता है.

क्या होगी SUV की खासियत?

इस नई SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम होगा. इंटरनेशनल मॉडल में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और एक बड़ी बैटरी दी गई है, जो मिलकर बेहतर प्रदर्शन और शानदार माइलेज देने में सक्षम हैं. खास बात यह है कि गाड़ी कुछ दूरी तक केवल बिजली के सहारे भी चल सकती है. यानी शहर के रोजमर्रा के सफर में कई बार पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. लंबी दूरी की यात्रा के दौरान पेट्रोल इंजन ज्यादा शक्ति और सुविधा प्रदान करेगा. यही वजह है कि प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक को पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बीच का बेहतरीन संतुलन माना जाता है.

गाड़ी के फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में भी यह SUV काफी मॉडर्न और प्रीमियम हो सकती है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसके अलावा मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग असिस्ट और अन्य सेफ्टी सुविधाएं भी मिलने की उम्मीद है. कंपनी इस मॉडल को तकनीक और आराम के लिहाज से प्रीमियम सेगमेंट में स्थापित करना चाहती है.

शेप के मामले में भी यह SUV काफी बड़ी हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी लंबाई लगभग 4.7 मीटर के आसपास होगी, जिससे यात्रियों को ज्यादा केबिन स्पेस और बेहतर लेगरूम मिलेगा. बड़ी फैमिली और लंबी यात्राओं के लिए यह एक सुविधाजनक ऑप्शन साबित हो सकती है. इसके डिजाइन में स्टाइलिंग, आकर्षक एलईडी लाइट्स और दमदार रोड प्रेजेंस देखने को मिल सकती है, जो इसे बाजार में मौजूद अन्य एसयूवी से अलग पहचान देगी.

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