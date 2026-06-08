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हिंदी न्यूज़ऑटोबेहतर फीचर्स और रेंज के साथ लॉन्च हुई Tata Tiago EV Facelift, जानिए कैसा है गाड़ी का रिव्यू?

बेहतर फीचर्स और रेंज के साथ लॉन्च हुई Tata Tiago EV Facelift, जानिए कैसा है गाड़ी का रिव्यू?

Tata Tiago EV Facelift: आमतौर पर जब किसी कार का नया मॉडल लॉन्च होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन नई टाटा टियागो ईवी के साथ ऐसा नहीं हुआ. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 08 Jun 2026 10:43 AM (IST)
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पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के बजट पर काफी असर डाला है. ऐसे समय में इलेक्ट्रिक कारें एक बेहतर और किफायती ऑप्शन के रूप में सामने आ रही हैं, लेकिन बाजार में अभी भी कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बहुत सीमित है. फिलहाल इस सेगमेंट में मुख्यतौर से टाटा मोटर्स, एमजी और सिट्रोएन जैसी कंपनियां मौजूद हैं. इनमें भी टाटा मोटर्स ने ग्राहकों को बेहतर वैल्यू देने पर जोर दिया है.

आमतौर पर जब किसी कार का नया मॉडल लॉन्च होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन नई टाटा टियागो ईवी के साथ ऐसा नहीं हुआ. कंपनी ने इस कार को और बेहतर फीचर्स के साथ पेश किया है. यही वजह है कि बड़ी बैटरी पैक वाली टॉप वेरिएंट टियागो ईवी की कीमत भी 10 लाख रुपये से कम रखी गई है, जो इसे भारत की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारों में शामिल करती है. 

Tata Tiago EV का डिजाइन और फीचर्स

नई टियागो ईवी को पहले के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक लुक दिया गया है. इसके फ्रंट डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे यह पेट्रोल मॉडल से अलग दिखाई देती है. कार के सामने का हिस्सा ज्यादा  साफ और फ्यूचरिस्टिक नजर आता है, जबकि नए रंगों के ऑप्शन इसे और भी आकर्षक बनाते हैं. गाड़ी में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंटीरियर में देखने को मिलता है. केबिन को लगभग पूरी तरह नया डिजाइन दिया गया है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. 

फीचर्स की बात करें तो टियागो ईवी अब अपने सेगमेंट में काफी शानदार बन चुकी है. इसमें नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, जिसकी इमेज क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल, छह एयरबैग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स, रियर एसी वेंट्स और कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. इतने सारे फीचर्स आमतौर पर महंगी कारों में देखने को मिलते हैं.

गाड़ी की ड्राइविंग, बैटरी और रेंज

ड्राइविंग फील की बात करें तो नई टियागो ईवी पहले से ज्यादा बेहतर महसूस होती है. इसमें दिया गया नया गियर सिलेक्टर पहले की तुलना में ज्यादा तेज और स्मूद तरीके से काम करता है. नया स्टीयरिंग व्हील भी डिजाइन और फिनिशिंग के मामले में आकर्षक लगता है. शहर में चलाने के लिए यह कार बेहद सुविधाजनक है क्योंकि इसका आकार कॉम्पैक्ट है, स्टीयरिंग हल्का है और इलेक्ट्रिक मोटर का पावर डिलीवरी काफी स्मूद है. पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी इसकी ड्राइविंग आसान और आरामदायक है क्योंकि पावर डिलीवरी बहुत बैलेंस और कंट्रोल्ड रहती है. 

बैटरी और रेंज की बात करें तो 24 kWh बैटरी पैक वाला मॉडल लगभग 200 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है. यही वेरिएंट खरीदने की सलाह दी जाती है क्योंकि कंपनी इस बैटरी पैक पर लाइफटाइम बैटरी वारंटी भी दे रही है, जबकि छोटी 19 kWh बैटरी पर यह सुविधा मौजूद नहीं है. 

गाड़ी की कीमत 

कीमत के लिहाज से भी टियागो ईवी बेहद आकर्षक है. इसकी शुरुआती कीमत 7 लाख रुपये से कम है, जबकि बड़ी बैटरी वाले टॉप मॉडल की कीमत करीब 9 लाख रुपये के आसपास रखी गई है. इस कीमत पर ग्राहकों को आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स, शानदार रेंज और कम रनिंग कॉस्ट का फायदा मिलता है. हालांकि इसमें बहुत ज्यादा स्पोर्टी परफॉर्मेंस नहीं मिलती और कुछ छोटी सुविधाएं जैसे एडजस्टेबल हेडरेस्ट की कमी महसूस हो सकती है.

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Published at : 08 Jun 2026 10:43 AM (IST)
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Tata Motors Tata Tiago Tata Tiago EV Tata Tiago EV Facelift
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