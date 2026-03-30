500 KM रेंज, प्रीमियम इंटीरियर और शानदार फीचर्स, JSW ला रही नई इलेक्ट्रिक SUV

चीन की ऑटो कंपनी Chery और भारत की JSW Motors मिलकर एक नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने की तैयारी में है. यह कार iCaur V23 है, जिसे खासतौर पर युवाओं और एडवेंचर के शौकीनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. माना जा रहा है कि मार्केट में इसका मुकाबला Mahindra Thar और Maruti Jimny जैसी गाड़ियों से होगा.

iCaur V23 SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका लुक है. इस गाड़ी का डिजाइन बॉक्सी और रेट्रो स्टाइल में है, जो इसे बाकी कारों से अलग बनाता है. इसके फ्रंट में गोल हेडलाइट्स दी गई हैं, जो कुछ हद तक Mercedes-Benz G-Class की याद दिलाती हैं.

ऐसे हैं गाड़ी के फीचर्स

कार का ग्राउंड क्लीयरेंस 210mm है, जिससे यह ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतर साबित हो सकती है. इसमें रूफ रैक, साइड में स्टोरेज और पीछे की तरफ साइड ओपनिंग टेलगेट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. इसकी लंबाई 4220mm और व्हीलबेस 2735mm है, जिससे अंदर अच्छा-खासा स्पेस मिल जाता है.

कैसा है गाड़ी का इंटीरियर?

गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो यह काफी प्रीमियम फील देता है. इसमें व्हाइट थीम के साथ 15.4 इंच की बड़ी टचस्क्रीन मिलती है, जो Qualcomm Snapdragon चिप पर चलती है. इसकी सीटें आरामदायक हैं और बाहर का व्यू भी काफी अच्छा है. खास बात यह है कि इसमें टच के साथ-साथ कुछ फिजिकल बटन भी दिए गए हैं, जो इस्तेमाल में आसान होते हैं. हालांकि इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है, लेकिन JSW Motors भारत के लिए इसमें और फीचर्स जोड़ सकती है. गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा और 7 स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

कितने किलोमीटर होगी गाड़ी की रेंज?

यह कार पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी और इसमें सिंगल मोटर और डुअल मोटर (AWD) दोनों ऑप्शन मिलेंगे. AWD वर्जन में करीब 211hp की पावर मिल सकती है. इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी है. इलेक्ट्रिक होने के बावजूद इसे ऑफ-रोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे और खास बनाता है.

कितनी हो सकती है गाड़ी की कीमत?

कीमत की बात करें तो iCaur V23 की शुरुआती कीमत 20 लाख रुपये से कम रहने की उम्मीद है. भारत में इसकी लॉन्चिंग 2027 तक की जा सकती है. इसका दमदार लुक और ऑफ-रोडिंग स्टाइल ही इसकी सबसे बड़ी पावर होगी, जो इसे मार्केट में पॉपुलर बना सकता है.

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