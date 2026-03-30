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हिंदी न्यूज़न्यूज़Iran Israel War: ‘ये नहीं हमारी लड़ाई’, ईरान वॉर में बुरे फंसे ट्रंप, इस सहयोगी देश का भी साथ देने से इनकार

Iran Israel War: ‘ये नहीं हमारी लड़ाई’, ईरान वॉर में बुरे फंसे ट्रंप, इस सहयोगी देश का भी साथ देने से इनकार

Iran Israel War: ईरान से चल रहे अमेरिका और इजरायल युद्ध को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया है. इससे पहले स्पेन भी अमेरिका को झटका दे चुका है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 30 Mar 2026 09:31 PM (IST)
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ईरान वॉर में यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरे फंस गए हैं. यूके के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने ईरान में सेना भेजने से साफ इनकार कर दिया है. इसके अलावा स्पेन ने भी अमेरिका को झटका देते हुए ईरान युद्ध के लिए अपना एयरस्पेस देने से मना कर दिया है. स्पेन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारे दोनों बेस लड़ाई या रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल न हों. 

ब्रिटेन ने सेना भेजने से किया इनकार
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने ईरान में सेना भेजने से इनकार करते हुए कहा है कि ऐसा करके उन्होंने इस संघर्ष में यूके की सीधी भागीदारी से खुद को अलग कर लिया है. साथ ही इस बात पर जोर दियाहै कि ब्रिटेन की भूमिका केवल रक्षात्मक बनी रहेगी. 

स्टार्मर ने बयान में कहा, यह हमारी लड़ाई नहीं है. हम इसमें शामिल नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि यूके ब्रिटिश लोगों की जान, ब्रिटिश हितों और जाहिर है, इस क्षेत्र में हमारे सहयोगियों की रक्षा के लिए रक्षात्मक कार्रवाई कर रहा है. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने में मदद करने के अपने प्रयास जारी रखेगा. साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि हम इस लड़ाई में नहीं घसीटे जाएंगे. हालांकि, ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरानी ठिकानों पर हमले करने के लिए ब्रिटिश ठिकानों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है. 

स्पेन ने भी अमेरिका को दिया झटका
स्पेन ने ईरान युद्ध में शामिल एयरक्राफ्ट को अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने से बैन कर दिया है. लड़ाई या रीफ्यूलिंग के लिए अपने रोटा और मोरोन बेस के इस्तेमाल को रोक दिया है. इस वजह से, US ने स्पेन में मोरोन एयर बेस पर B-52 और B-1 बॉम्बर तैनात करने का प्लान छोड़ दिया. स्पेन के इकॉनमी मिनिस्टर ने कहा कि युद्ध में हिस्सा लेने वाली फ्लाइट्स के लिए एयरस्पेस बंद करने का मकसद इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन न करना है.

यह भी पढ़ें: यूएस के 'शांति दूत' बने पाकिस्तान का बड़ा अपमान, खाड़ी में जंग के बीच ईरान ने दिखाया आईना

Published at : 30 Mar 2026 09:31 PM (IST)
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Iran Israel War WORLD NEWS Middle East Tension
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