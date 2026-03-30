हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअचानक गिर गया CNG कार का पिकअप तो चेक करें यह पार्ट, वरना कबाड़ हो जाएगी आपकी गाड़ी

अचानक गिर गया CNG कार का पिकअप तो चेक करें यह पार्ट, वरना कबाड़ हो जाएगी आपकी गाड़ी

अगर समय रहते आप अपनी CNG कार पर ध्यान नहीं देते हैं तो छोटी सी दिक्कत भी गाड़ी को धीरे-धीरे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में आपके लिए कुछ जरूरी टिप्स जानना जरूरी है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 30 Mar 2026 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग सीएनजी कारें खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं. ये गाड़ियां माइलेज के हिसाब से भी बेहतर मानी जाती हैं, लेकिन इनका ध्यान रखना भी इतना ही जरूरी है. अगर आपकी CNG कार अचानक स्लो हो गई है और एक्सेलरेटर दबाने पर भी पहले जैसा पिकअप नहीं मिल रहा या गाड़ी झटके दे रही है तो इसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि इसके पीछे क्या वजह है? 

अक्सर लोग इंजन या बड़ी खराबी की चिंता करने लगते हैं, लेकिन कई बार समस्या एक छोटे से पार्ट यानी CNG फिल्टर में होती है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह छोटी सी दिक्कत आपकी गाड़ी को धीरे-धीरे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. 

क्या काम करता है CNG फिल्टर?

CNG कार में लगा फिल्टर गैस में मौजूद धूल-मिट्टी और इम्प्योरिटीज को रोकने का काम करता है ताकि साफ गैस इंजन तक पहुंच सके. जब यह फिल्टर गंदा या चोक हो जाता है तो गैस का फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता. ऐसे में इसका सीधा असर गाड़ी के पिकअप और माइलेज पर पड़ता है. कार स्लो चलने लगती है और कई बार स्टार्ट होने में भी दिक्कत आती है. 

आपके लिए किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी?

  • ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि सीएनजी फिल्टर को समय-समय पर चेक करें और बदलते रहें. एक्सपर्ट्स की मानें तो हर 20 हजार से 25 हजार किलोमीटर के बीच फिल्टर बदलना बेहतर रहता है.  अगर आप ऐसा नहीं करते तो इंजन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे आगे चलकर महंगी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ सकती है.
  • आपके लिए यह भी ध्यान देना जरूरी है कि कहीं फ्यूल लाइन में क्रैक या लीकेज तो नहीं है. इसके अलावा CNG से पेट्रोल स्विचिंग स्मूद है या नहीं, यह भी चेक करते रहें. पेट्रोल और CNG दोनों टैंक के फ्यूल गेज की सटीकता जांचना भी आपके लिए जरूरी चीज है.
  • अगर आपकी CNG कार का पिकअप अचानक कम हो जाए तो घबराने की बजाय सबसे पहले CNG फिल्टर की जांच करवाएं. यह एक छोटा और सस्ता पार्ट है लेकिन आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और सेफ्टी के लिए बेहद अहम है. इसलिए  सही समय पर इसकी देखभाल करके आप अपनी कार को लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रख सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:-

फुल टैंक में चलती है 1200 KM, अब नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Toyota Innova Hycross

Published at : 30 Mar 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Car Buyer Guide CNG Car Tips Car Mileage Tips CNG Car Maintenance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अचानक गिर गया CNG कार का पिकअप तो चेक करें यह पार्ट, वरना कबाड़ हो जाएगी आपकी गाड़ी
अचानक गिर गया CNG कार का पिकअप तो चेक करें यह पार्ट, वरना कबाड़ हो जाएगी आपकी गाड़ी
ऑटो
JSW Motors का बड़ा दांव! फ्रेंच कंपनी से की साझेदारी, मिलकर बनाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां
JSW Motors का बड़ा दांव! फ्रेंच कंपनी से की साझेदारी, मिलकर बनाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां
ऑटो
फुल टैंक में चलती है 1200 KM, अब नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Toyota Innova Hycross
फुल टैंक में चलती है 1200 KM, अब नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Toyota Innova Hycross
ऑटो
सिंगल चार्ज में चलती है 300 KM, आ गई प्रीमियम फीचर्स वाली सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, जानें डिटेल्स
सिंगल चार्ज में चलती है 300 KM, आ गई प्रीमियम फीचर्स वाली सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America
Israel Iran War Update: तेहरान, ईरान, अबू धाबी..24 घंटे में कहां-कहां पर हमले हुए? | Hormuz Strait
NO Kings Protest: Trump का US में क्यों हो रहा विरोध? सड़कों पर उतरे लोग | Trump | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल्याण सिंह के पोते को यूपी का CM बनाने की मांग, BJP सांसद के बयान से मची सियासी हलचल
कल्याण सिंह के पोते को यूपी का CM बनाने की मांग, BJP सांसद के बयान से मची सियासी हलचल
विश्व
India Vs Pakistan Fighter Jet: राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे सलमान खान, इस हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म का ऐलान, अप्रैल से स्टार्ट होगी शूटिंग
बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे सलमान खान, इस हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म का किया ऐलान
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
एग्रीकल्चर
Colored Capsicum Farming: 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है रंगीन शिमला मिर्च, किसान ऐसे कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है रंगीन शिमला मिर्च, किसान ऐसे कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
शिक्षा
IGNOU के हेल्थकेयर कोर्स पर विवाद, UGC नियमों के बाद छात्रों के भविष्य पर सवाल
IGNOU के हेल्थकेयर कोर्स पर विवाद, UGC नियमों के बाद छात्रों के भविष्य पर सवाल
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget