अचानक गिर गया CNG कार का पिकअप तो चेक करें यह पार्ट, वरना कबाड़ हो जाएगी आपकी गाड़ी

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग सीएनजी कारें खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं. ये गाड़ियां माइलेज के हिसाब से भी बेहतर मानी जाती हैं, लेकिन इनका ध्यान रखना भी इतना ही जरूरी है. अगर आपकी CNG कार अचानक स्लो हो गई है और एक्सेलरेटर दबाने पर भी पहले जैसा पिकअप नहीं मिल रहा या गाड़ी झटके दे रही है तो इसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि इसके पीछे क्या वजह है?

अक्सर लोग इंजन या बड़ी खराबी की चिंता करने लगते हैं, लेकिन कई बार समस्या एक छोटे से पार्ट यानी CNG फिल्टर में होती है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह छोटी सी दिक्कत आपकी गाड़ी को धीरे-धीरे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है.

क्या काम करता है CNG फिल्टर?

CNG कार में लगा फिल्टर गैस में मौजूद धूल-मिट्टी और इम्प्योरिटीज को रोकने का काम करता है ताकि साफ गैस इंजन तक पहुंच सके. जब यह फिल्टर गंदा या चोक हो जाता है तो गैस का फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता. ऐसे में इसका सीधा असर गाड़ी के पिकअप और माइलेज पर पड़ता है. कार स्लो चलने लगती है और कई बार स्टार्ट होने में भी दिक्कत आती है.

आपके लिए किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी?

ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि सीएनजी फिल्टर को समय-समय पर चेक करें और बदलते रहें. एक्सपर्ट्स की मानें तो हर 20 हजार से 25 हजार किलोमीटर के बीच फिल्टर बदलना बेहतर रहता है. अगर आप ऐसा नहीं करते तो इंजन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे आगे चलकर महंगी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ सकती है.

आपके लिए यह भी ध्यान देना जरूरी है कि कहीं फ्यूल लाइन में क्रैक या लीकेज तो नहीं है. इसके अलावा CNG से पेट्रोल स्विचिंग स्मूद है या नहीं, यह भी चेक करते रहें. पेट्रोल और CNG दोनों टैंक के फ्यूल गेज की सटीकता जांचना भी आपके लिए जरूरी चीज है.

अगर आपकी CNG कार का पिकअप अचानक कम हो जाए तो घबराने की बजाय सबसे पहले CNG फिल्टर की जांच करवाएं. यह एक छोटा और सस्ता पार्ट है लेकिन आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और सेफ्टी के लिए बेहद अहम है. इसलिए सही समय पर इसकी देखभाल करके आप अपनी कार को लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रख सकते हैं.

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