फिर करना होगा इंतजार! Jaguar Type 00 की लॉन्च डेट फिर टली, जानें क्या है वजह?

ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता Jaguar अपनी पहली इलेक्ट्रिक 4 डोर GT कार Type 00 को लेकर लंबे समय से चर्चा में है. दिसंबर 2024 में जब कंपनी ने इसका कॉन्सेप्ट मॉडल दिखाया था, तब उम्मीद की जा रही थी कि यह कार 2025 में लॉन्च होगी. हालांकि, अब कंपनी ने पुष्टि की है कि इसकी ग्लोबल लॉन्च डेट 2026 तक टाल दी गई है. आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं.

लॉन्च में देरी की असली वजह

Jaguar Land Rover (JLR) को अगस्त 2025 में एक बड़े साइबर अटैक का सामना करना पड़ा था. इस हमले के कारण कंपनी के प्रमुख प्रोडक्शन प्लांट्स -Solihull, Halewood और Wolverhampton को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा. इस साइबर अटैक ने न सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस को प्रभावित किया, बल्कि आईटी सिस्टम और ऑर्डर प्रोसेसिंग नेटवर्क को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घटना से यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को लगभग 1.9 बिलियन यूरो (22,000 करोड़ रुपये) का झटका लगा.

Jaguar के लिए क्यों अहम है यह इलेक्ट्रिक GT कार?

वर्तमान में Jaguar के पास कोई एक्टिव कार मॉडल उपलब्ध नहीं है. दूसरी ओर, Land Rover अपने SUV लाइनअप की वजह से कंपनी के राजस्व को संभाले हुए है. ऐसे में Type 00 जैसी हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक GT कार Jaguar के लिए नई शुरुआत साबित हो सकती है. ये कार ब्रांड की पहचान को फिर से मजबूत करने में मदद करेगी, खासकर उस दौर में जब लग्जरी ऑटोमोबाइल मार्केट इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के बीच से गुजर रहा है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कार न सिर्फ Jaguar के लिए बल्कि पूरे ब्रिटिश ऑटो सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है.

लॉन्च टाइमलाइन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Jaguar Type 00 को सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में 2026 में लॉन्च किया जाएगा. इसके बाद इसे यूरोप और अन्य इंटरनेशनल मार्केट्स में पेश किया जाएगा. भारत में इस कार का पेश होना संभव है, लेकिन इसकी टाइमलाइन अभी तय नहीं की गई है. अगर यह भारत में लॉन्च होती है, तो यह Audi e tron GT और Porsche Taycan जैसी हाई परफॉर्मेंस लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों से सीधा मुकाबला करेगी.

क्या Jaguar फिर से पकड़ पाएगी लग्जरी मार्केट?

पिछले कुछ सालों में Jaguar की बाजार हिस्सेदारी घटती गई है, लेकिन Type 00 के जरिए कंपनी का इरादा फिर से लाइट्स में आने का है. जहां Tesla, Porsche, Audi और BMW पहले से ही इलेक्ट्रिक लग्जरी कार मार्केट में मजबूत स्थिति में हैं, वहीं Jaguar अपनी पहली इलेक्ट्रिक GT के जरिए "नए युग की वापसी" का इरादा रखती है. कंपनी ने ये भी संकेत दिया है कि Type 00 के बाद वह नए ICE (Internal Combustion Engine) और हाइब्रिड मॉडल्स पर भी काम कर सकती है, ताकि हर तरह के ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखे.

