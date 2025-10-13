क्रिकेटर अर्शदीप ने Toyota Fortuner को दिया नया लुक, करोड़ों की लग्जरी कार को दे रही टक्कर!

इंडियन क्रिकेटर्स अक्सर अपनी लग्जरी कारों के चलते सुर्खियों में रहते हैं. क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने अपनी पुरानी टोयोटा फॉर्च्यूनर Type 1 को मॉडिफाई कराकर गाड़ी को एक शानदार लुक दिया है. इस SUV के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में बदलाव किया गया है. आइए गाड़ी की डिटेल्स जान लेते हैं.

सोशल मीडिया पर क्रिकेटर अर्शदीप सिंह की मॉडिफाइड Fortuner की वीडियो सामने आई है, जिसमें अर्शदीप शोरूम पहुंचकर अपनी गाड़ी से कवर हटाते हैं. कवर हटाते ही अर्शदीप सिंह की फॉर्च्यूनर का नया लुक सामने आता है.

एक्सटीरियर में कितना बदलाव?

अर्शदीप सिंह की मॉडिफाइड Fortuner के एक्सटीरियर लुक की बात करें तो इसमें लेक्सस कारों से इंस्पायर्ड डिजाइन दिया गया है. अब गाड़ी में स्टॉक ग्रिल की जगह लेक्सस स्टाइल ग्रिल दी गई है. साथ ही नई हेडलाइट्स और DRL दिए गए हैं. मोडिफिकेशन के बाद अब ये गाड़ी और ज्यादा प्रीमियम बन गई है. गाड़ी के फ्रंट बंपर में लेक्सस जैसा डिजाइन और फॉग लैंप्स शामिल हैं. इसके अलावा रियर में कस्टम टेललाइट्स और बंपर लगाए गए हैं. इसके अलावा गाड़ी में ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि इसे दमदार लुक देते हैं.

गाड़ी का इंजन पहले जैसा ही

Toyota Fortuner के इंटीरियर में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. इसके डैशबोर्ड और रूफ लाइनर को गहरे नीले रंग में तैयार किया गया है. इसके अलावा डैशबोर्ड में लेदर फिनिश और बाकी इंटीरियर में Alcantara मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. गाड़ी में नया एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम लगाया है और साथ ही स्टीयरिंग व्हील में भी बदलाव देखने को मिला है. अर्शदीप सिंह की मॉडिफाइड फॉर्च्यूनर के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस गाड़ी में वही 3.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 169 हॉर्सपावर की पावर और 343 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ​

