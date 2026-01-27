हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कार कौन-सी है? खरीदनेै से पहले यहां जान लीजिए डिटेल्स

Cheapest Automatic Cars: अगर आप किसी सस्ती ऑटोमैटिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको ऑटोमैटिक कारों के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 27 Jan 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में बात जब किफायती कारों की आती है तो हमें बजट के लिए भी सोचना पड़ता है. भारतीय बाजार में अब ऑटोमैटिक कारों की भी मांग बढ़ने लगी है. मार्केट में कई बजट ऑटोमैटिक कारें मौजूद हैं, जिनमें Maruti S-Presso, Maruti Alto K10 और Tata Punch सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं. ये कारें माइलेज, फीचर्स और कीमत-तीनों लिहाज में बेहतर हैं. आइए इन गाड़ियों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

मारुति एस-प्रेसो (Maruti S-Presso)

Maruti S-Presso भारत की सबसे किफायती ऑटोमैटिक कार है. इसका AGS (AMT) वेरिएंट सिर्फ 4.75 लाख रुपये में मिलता है. इस कार में 998cc पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 68 बीएचपी की पावर और 91.1 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसमें ARAI माइलेज 25.3 kmpl मिलता है, जो इसे बेहद किफायती बनाता है. फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन, Android Auto और Apple CarPlay, कीलेस एंट्री, पावर विंडोज और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं. सेफ्टी के लिए ABS, EBD, ESP, हिल-होल्ड और डुअल एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

मारुति ऑल्टो K10 (Maruti Alto K10) 

Maruti Alto K10 को AMT के साथ खरीदने पर आपको 5.71 लाख से 6 लाख रुपये के बीच के विकल्प मिलते हैं. 998cc 3-सिलेंडर इंजन 65.7 बीएचपी पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज भी 24.9 kmpl तक है, जो इसे काफी फ्यूल-इफिशिएंट बनाता है. फीचर्स में फ्रंट पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग, AC और टचस्क्रीन मिलते हैं. नए अपडेट में 6 एयरबैग भी मिलते हैं, जो सेफ्टी को काफी बेहतर बनाते हैं. Alto K10 का कॉम्पैक्ट shape शहर की तंग सड़कों पर चलाने के लिए परफेक्ट है.

टाटा पंच (Tata Punch)

Tata Punch तीनों कारों में सबसे मजबूत और फीचर-रिच है. इसका ऑटोमैटिक वेरिएंट 7.11 लाख से शुरू होता है. Punch में 1199cc का Revotron इंजन है, जो 86 बीएचपी और 113 Nm टॉर्क बनाता है. इसका माइलेज 18.8 से 20.09 kmpl तक है.

फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन, Harman साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट और रेन-सेंसिंग वाइपर्स शामिल हैं. टॉप वेरिएंट में सनरूफ, वायरलेस चार्जर और 360° कैमरा भी मिलता है. सेफ्टी की बात करें तो Punch को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है, इसलिए यह सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है.

