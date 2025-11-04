आज Hyundai लॉन्च करने जा रही 'Mini Creta', गाड़ी में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स, जानें डिटेल्स

भारतीय बाजार में आज यानी 4 नवंबर 2025 को Hyundai Venue को एक नए लुक और इंटीरियर के साथ लॉन्च किया जाएगा. नई Venue में Quad LED लैंप्स और 'Mini Creta' जैसा डिजाइन दिया गया है. नई Venue अब पहले से 48 मिमी लंबी और 30 मिमी चौड़ी है. इसमें नए 16-इंच अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा शार्प और बड़ा दिखाई देता है.

नई Hyundai Venue क्यों होगी खास ?

पहले की तुलना में गाड़ी के इंटीरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. इसका केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम हो गया है. इसमें डुअल टोन 12.3-इंच डिस्प्ले, बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 'H पैटर्न' डैशबोर्ड डिजाइन दिया गया है. इसके साथ ही नया स्टीयरिंग व्हील डिजाइन, नया सेंटर कंसोल और D-कट स्टीयरिंग व्हील भी एड किया गया है. इंटीरियर का डुअल-टोन कॉम्बिनेशन (डार्क नेवी और डव ग्रे) काफी आकर्षक है, जबकि Hyundai ने इसे ‘कॉफी-टेबल सेंटर कंसोल’ नाम दिया है, जिसमें Moon White एंबिएंट लाइटिंग दी गई है.

इसके अलावा रियर सीट यात्रियों के लिए भी अब कई सुविधाएं दी गई हैं. पीछे दो-स्टेप रिक्लाइन, सनशेड्स और 20 मिमी एक्स्ट्रा लेगरूम मिलता है, जो पिछले मॉडल में नहीं है. फीचर लिस्ट में अब ADAS, 360-डिग्री कैमरा जैसे कई एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं.

नई Hyundai Venue का पावरट्रेन

नई Venue में पहले जैसे ही इंजन विकल्प मौजूद रहेंगे. इसमें Kappa 1.2L MPi पेट्रोल, Kappa 1.0L टर्बो GDi पेट्रोल और U2 1.5L CRDi डीजल इंजन, मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ जुड़ा है. गाड़ी में छह मोनोटोन और दो डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलेंगे. आज लॉन्च होने वाली नई Venue अब ज्यादा बड़ी और रोड प्रेजेंस दोनों में बेहतर SUV बनकर सामने आई है. Hyundai Venue के पेट्रोल वर्जन में HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX8 और HX10 वेरिएंट शामिल हैं. वहीं, डीजल वर्जन की बात करें तो इसमें HX2, HX5, HX7 और HX10 वेरिएंट मौजूद हैं.

