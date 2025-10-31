एक्सप्लोरर
6 एयरबैग और ADAS के साथ नवंबर 2025 में लॉन्च होंगी ये 3 नई SUV, कीमत 8 लाख से कम, देखें लिस्ट
नवंबर 2025 में Hyundai, Tata और Mahindra तीन नई SUV लॉन्च करने जा रहे हैं. 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसी हाई-टेक फीचर्स के साथ आने वाली इन SUVs की शुरुआती कीमत 8 लाख से कम होगी.
भारत का ऑटोमोबाइल बाजार नवंबर 2025 में जबरदस्त हलचल देखने वाला है, क्योंकि तीन बड़ी कंपनियां-Hyundai, Tata Motors, और Mahindra अपनी नई SUVs पेश करने जा रही हैं. ये तीनों मॉडल डिजाइन, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और लग्जरी के मामले में नए मानक तय करेंगे. चलिए जानते हैं कि आने वाले महीने में कौन-कौन सी नई SUVs लॉन्च होंगी और इनमें क्या खास होगा.
2025 Hyundai Venue
- Hyundai Venue 2025 का नया सेकेंड-जेनरेशन मॉडल 4 नवंबर 2025 को लॉन्च होगा. नई Venue पहले से ज्यादा स्पोर्टी और मस्कुलर डिजाइन में आएगी. इसमें C-शेप्ड LED DRLs, स्प्लिट हेडलैंप्स, और फुल-विड्थ LED रियर लाइटबार दिए गए हैं. साइड से देखने पर 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और उभरे हुए व्हील आर्चेस इसे और भी प्रीमियम लुक देते हैं.
- इंटीरियर की बात करें, तो अब Venue में डुअल 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे लग्जरी फीचर्स मिलेंगे. इसका ब्लैक-बेज डुअल-टोन केबिन इसे मॉडर्न और अपमार्केट फील देता है. सुरक्षा के लिहाज से नई Venue में लेवल 2 ADAS सिस्टम दिया गया है, जिसमें फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, और लेन कीपिंग असिस्ट जैसे 16 सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा 6 एयरबैग, ESC और हिल-स्टार्ट असिस्ट स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर मिलेंगे. पावरट्रेन की बात करें, तो SUV में तीन इंजन ऑप्शन मिलेंगे. इसकी कीमत 8 लाख से 14 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है.
Tata Sierra 2025
- Tata Sierra 2025 भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मोस्ट अवेटेड SUVs में से एक है. टाटा मोटर्स इस क्लासिक SUV को 25 नवंबर 2025 को लॉन्च करने जा रही है. 90 के दशक की पहचान रही Sierra अब पूरी तरह रेट्रो-मॉडर्न डिजाइन और हाई-टेक फीचर्स के साथ बाजार में वापसी करेगी. नई Sierra का डिजाइन अपने पुराने मॉडल की झलक दिखाता है. इसमें कर्व्ड रियर विंडोज, बॉक्सी व्हील आर्चेस और टॉल बोनट जैसी आइकॉनिक डिटेल्स रखी गई हैं. हालांकि, इसे मॉडर्न बनाने के लिए कंपनी ने स्लिम LED हेडलाइट्स, शार्प रूफलाइन, और शॉर्ट ओवरहैंग्स जोड़े हैं.
- इंटीरियर पूरी तरह प्रीमियम होगा. इसमें तीन 12.3-इंच स्क्रीन दिए जाएंगे,एक ड्राइवर डिस्प्ले, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक पैसेंजर डिस्प्ले के लिए. इसके अलावा इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक ग्लास रूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स होंगे. सुरक्षा के मामले में Tata Sierra में मल्टीपल एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ESC, ABS, और ADAS लेवल 2 सिस्टम मिलेगा. इंजन ऑप्शंस में 1.5L टर्बो पेट्रोल (170 bhp), 1.5L नेचुरल पेट्रोल और 1.5L या 2.0L टर्बो डीजल के विकल्प शामिल हो सकते हैं. इसकी कीमत 15 लाख से 25 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है.
Mahindra XEV 7e
- Mahindra अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV XEV 7e को नवंबर 2025 के अंत तक लॉन्च करने की तैयारी में है. यह SUV कंपनी की Born Electric Series का हिस्सा है और Mahindra की अब तक की सबसे एडवांस ईवी मानी जा रही है. XEV 7e का डिजाइन Mahindra XUV700 से प्रेरित है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक डिजाइन एलिमेंट्स जैसे ब्लैंक्ड ग्रिल, कनेक्टेड LED लाइटबार, फ्लश डोर हैंडल्स, और एरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स शामिल किए गए हैं, जिससे यह कार भविष्य की SUV जैसी लगती है. इंटीरियर भी बेहद हाई-टेक है. इसमें ट्रिपल 12.3-इंच डिस्प्ले सेटअप, कैप्टन सीट्स, हार्मन कार्डन 16-स्पीकर साउंड सिस्टम, और पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, ESC, 360° कैमरा और ADAS लेवल 2 फीचर्स शामिल होंगे. पावरट्रेन में दो बैटरी ऑप्शन होंगे.इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख से 35 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रहेगी.
