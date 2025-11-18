Toyota Fortuner को टक्कर देने आ रही Hyundai Palisade, कीमत से लेकर फीचर्स तक जानें सबकुछ

Toyota Fortuner Rival Hyundai Palisade: टोयोटा फॉर्च्यूनर का कई सालों से भारतीय बाजार में कोई राइवल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हुंडई फॉर्च्यूनर को सीधी टक्कर देने वाली कार मार्केट में लॉन्च कर सकती है. हुंडई की नई पैलिसेड हाईब्रिड (Palisade Hybrid) अगले कुछ सास में भारतीय बाजार में कदम रख सकती है. ये कार विदेश से बनकर नहीं आएगी, बल्कि भारत में ही तैयार होगी, इसलिए इस कार की कीमत भी फॉर्च्यूनर के आस-पास ही रह सकती है. फॉर्च्यूनर और पैलिसेड के बीच पावर और फीचर्स के साथ ही कीमत में भी तगड़ा कंप्टीशन देखने को मिल सकता है.

क्या होगी फॉर्च्यूनर की राइवल की कीमत?

हुंडई की नई पैलिसेड एक बड़ी लग्जरी एसयूवी है, जो कि 3-रो सीटिंग अरेंजमेंट के साथ मार्केट में आएगी. इस गाड़ी का नया बोल्ड लुक लोगों को काफी पसंद आ सकता है. हुंडई पैलिसेड भारतीय बाजार की सबसे महंगी SUV बन सकती है. ये कार हुंडई टक्सन (Hyundai Tucson) से बड़ी हो सकती है, यहां तक कि ये गाड़ी हुंडई की सबसे बड़ी गाड़ी हो सकती है. 50 लाख रुपये के सेगमेंट में ये कार टोयोटो फॉर्च्यूनर की सबसे बड़ी राइवल बन सकती है. बता दें कि फॉर्च्यूनर की एक्स-शोरूम प्राइस 33.65 लाख रुपये से शुरू होकर 48.85 लाख रुपये तक जाती है.

Hyundai Palisade की दमदार पावर

हुंडई पैलिसेड में नया हाईब्रिड सिस्टम लगा मिल सकता है, जिसमें बड़ा टर्बो पेट्रोल इंजन लगा मिल सकता है. हुंडई की इस कार की टंकी को एक बार फुल कराने पर ये कार 1000 किलोमीटर की रेंज दे सकती है. नए हाईब्रिड मॉडल के साथ ये कार 14 kmpl की फ्यूल एफिशियंसी के साथ आ सकती है. नई पैलिसेड में दमदार इंजन के साथ ही प्रीमियम फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी से लैस होगी.

पैलिसेड में मिलने वाले गैसोलीन 2.5 T-GDi हाईब्रिड से एक बार टंकी फुल कराने पर 1,015 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है. इस एसयूवी में एक बड़ा V6 पेट्रोल इंजन भी लगा मिल सकता है, लेकिन पैलिसेड के इस वेरिएंट के भारत में आने की उम्मीद नहीं है. ये कार दिखने में काफी बड़ी होगी. इस गाड़ी की तीनों-रो में कैप्टन सीट लगी मिल सकती हैं. भारतीय बाजार में जहां डीजल कारों को लेकर लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, वहीं इसका हाईब्रिड पावरट्रेन इस गाड़ी को सेल को भारत में बढ़ा सकता है.

