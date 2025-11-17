हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHonda City को टक्कर देने आ रही नई Hyundai Verna Facelift, टेस्टिंग के दौरान दिखे प्रीमियम फीचर्स

Honda City को टक्कर देने आ रही नई Hyundai Verna Facelift, टेस्टिंग के दौरान दिखे प्रीमियम फीचर्स

नई Hyundai Verna Facelift 2026 टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है. इसमें डुअल स्क्रीन, अपडेटेड डिजाइन, ADAS लेवल-2 फीचर्स और मौजूदा पावरफुल इंजन मिलेंगे, ये कार होंडा सिटी को कड़ी टक्कर देगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में मिड-साइज सेडान सेगमेंट हमेशा से पॉपुलर रहा है, और Hyundai Verna इस कैटेगरी की सबसे स्टाइलिश और फीचर-लोडेड कारों में से एक मानी जाती है. 2006 में लॉन्च होने के बाद से Verna को कई अपडेट मिल चुके हैं और अभी यह अपनी चौथी जनरेशन में बिक रही है. अब कंपनी 2026 की शुरुआत में इसका नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. हाल ही में यह नई Verna Facelift टेस्टिंग के दौरान कैमरे में दिखी, जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स से जुड़े कई नए संकेत मिले हैं. यह अपडेट इसे होंडा सिटी जैसी कारों के मुकाबले और मजबूत बनाएगा.

मॉडर्न और प्रीमियम लुक

  • नई Hyundai Verna Facelift के डिजाइन में काफी बदलाव किए गए हैं. टेस्टिंग मॉडल की झलक से पता चलता है कि इसमें नए बंपर, अपडेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स और एक फ्रंट-एंड डिजाइन मिलेगा. रियर में भी बदलाव किए गए हैं, जो कार को ज्यादा प्रीमियम लुक देंगे. साइड प्रोफाइल में एलॉय व्हील्स, कनेक्टेड टेल-लैंप्स और बूट-लिड स्पॉइलर मौजूदा मॉडल जैसे ही रहेंगे. इन अपग्रेड्स से कार का पूरा लुक और भी मॉडर्न दिखेगा.

डुअल-स्क्रीन सेटअप के साथ नया केबिन

  • केबिन में सबसे बड़ा बदलाव-इसका नया डुअल-स्क्रीन कर्व्ड सेटअप है, जो Creta और Venue फेसलिफ्ट जैसा फील होता है. दोनों स्क्रीन लगभग 10.25-इंच की होंगी. इसके अलावा नए मॉडल में Venue की तरह D-cut स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जिसमें टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट होगा. 

लेवल-2 ADAS फीचर्स से बेहतर सुरक्षा

  • रिपोर्ट्स के अनुसार, नई Verna Facelift में लेवल-2 ADAS फीचर्स मिल सकते हैं. इनमें लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट अवॉइडेंस, लेन डिपार्चर वार्निंग, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं. इन टेक्नोलॉजी के साथ Verna सेफ्टी के मामले में होंडा सिटी और मारुति सियाज से आगे निकल सकती है.

इंजन ऑप्शन पहले की तरह ही रहेंगे

  • नई Verna में इंजन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वही दो पेट्रोल इंजन विकल्प मिलेंगे. पहला 1.5-लीटर MPi इंजन है जो 115PS पावर और 143.8Nm टॉर्क देता है. दूसरा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 160PS पावर और 253Nm टॉर्क जनरेट करता है. ये टर्बो इंजन Verna को इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल कारों में से एक बनाता है. दोनों इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के विकल्प भी उपलब्ध रहेंगे, जिससे ग्राहकों को पहले जैसी ही परफॉर्मेंस मिलेगी.

ये भी पढ़ें: भारत में जल्द आ रहीं 5 नई मिड-साइज SUVs, चौथा मॉडल हर किसी को कर देगा हैरान

Published at : 17 Nov 2025 11:40 AM (IST)
Hyundai ADAS Features Hyundai Verna Facelift 2026 New Verna Facelift Honda City Vs Verna
