हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai ने पेश की 'Mini Creta', इस प्रीमियम गाड़ी में मिलेंगी ये खूबियां, जानें डिटेल्स

Hyundai ने पेश की 'Mini Creta', इस प्रीमियम गाड़ी में मिलेंगी ये खूबियां, जानें डिटेल्स

New Hyundai Venue: इस नई गाड़ी के पेट्रोल वर्जन में HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX8 और HX10 वेरिएंट शामिल हैं. वहीं, डीजल वर्जन की बात करें तो इसमें HX2, HX5, HX7 और HX10 वेरिएंट मौजूद हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 25 Oct 2025 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

हुंडई मोटर इंडिया ने नई Venue कॉम्पैक्ट SUV को अनवील कर दिया है. यह लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट SUV अब एक नए लुक और इंटीरियर के साथ पेश की जाएगी. नई Venue में Quad LED लैंप्स, 'Mini Creta' जैस डिजइन दिया गया है. नई Venue अब पहले से 48 मिमी लंबी और 30 मिमी चौड़ी है. इसमें नए 16-इंच अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा शार्प और बड़ा दिखाई देता है.

नई Hyundai Venue में क्या बदला?

पहले की तुलना में गाड़ी के इंटीरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल है. इसका केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम हो गया है. इसमें डुअल टोन 12.3-इंच डिस्प्ले, बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 'H पैटर्न' डैशबोर्ड डिजाइन दिया गया है. इसके साथ ही या स्टीयरिंग व्हील डिजइन, नया सेंटर कंसोल और D-कट स्टीयरिंग व्हील भी एड किया गया है. इंटीरियर का डुअल-टोन कॉम्बिनेशन (डार्क नेवी और डव ग्रे) काफी आकर्षक है, जबकि Hyundai ने इसेकॉफी-टेबल सेंटर कंसोलनाम दिया है, जिसमें Moon White एंबिएंट लाइटिंग दी गई है.

इसके अलावा रियर सीट यात्रियों के लिए भी अब कई सुविधाएं दी गई हैं. पीछे दो-स्टेप रिक्लाइन, सनशेड्स और 20 मिमी एक्स्ट्रा लेगरूम मिलता है, जो पिछले मॉडल में नहीं है.फीचर लिस्ट में अब ADAS, 360-डिग्री कैमरा जैसे कई एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं. 

पावरट्रेन और वेरिएंट्स

नई Venue में पहले जैसे ही इंजन विकल्प मौजूद रहेंगे. इसमें Kappa 1.2L MPi पेट्रोल, Kappa 1.0L टर्बो GDi पेट्रोल और U2 1.5L CRDi डीजल इंजन, मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ जुड़ा है. गाड़ी में छह मोनोटोन और दो डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलेंगे. कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली नई Venue अब ज्यादा बड़ी और रोड प्रेजेंस दोनों में बेहतर SUV बनकर सामने आई है. Hyundai Venue के पेट्रोल वर्जन में HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX8 और HX10 वेरिएंट शामिल हैं. वहीं, डीजल वर्जन की बात करें तो इसमें HX2, HX5, HX7 और HX10 वेरिएंट मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें:-

GST कट के बाद Hero Splendor की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, जानिए राइवल बाइक्स कितनी सस्ती?

Published at : 25 Oct 2025 11:05 AM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Hyundai Venue New Hyundai Venue Mini Creta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
सबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड
सबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

SDM छोटेलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें..पहली पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
सबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड
सबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
The Fantastic Four First Steps OTT Release: मार्वल्स की 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? किसानों के लिए बड़ी अपडेट
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? किसानों के लिए बड़ी अपडेट
जनरल नॉलेज
क्या सच में होते हैं उड़ने वाले सांप, जानें कितनी ऊंचाई पर भरते हैं उड़ान?
क्या सच में होते हैं उड़ने वाले सांप, जानें कितनी ऊंचाई पर भरते हैं उड़ान?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget