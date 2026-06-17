Hyundai i20 Flex Fuel: भारतीय प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में हुंडई i20 (Hyundai i20) का हमेशा से एक अलग ही रुतबा रहा है. बेहतरीन लुक्स और शानदार फीचर्स की वजह से युवा इस कार के दीवाने हैं. लेकिन अब हुंडई इस कार को एक बड़े और ग्रीन अवतार में पेश करने की तैयारी कर चुकी है. ग्लोबल मार्केट में कंपनी ने अपनी नेक्स्ट-जनरेशन i20 फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल को लॉन्च कर दिया है, जो पेट्रोल के साथ-साथ गन्ने से बने एथेनॉल पर भी दौड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम है.

जब भारत में सरकार एथेनॉल को तेजी से बढ़ावा दे रही है, ऐसे में i20 का यह नया रूप देश के कार लवर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि फ्लेक्स-फ्यूल वाली इस i20 में माइलेज, पावर और गियरबॉक्स का क्या गणित रहने वाला है.

पावर का डबल डोज

फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली इस नई i20 में दो अलग-अलग इंजन ऑप्शंस दिए गए हैं. इसका पहला वेरिएंट 1.0-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) 3-सिलेंडर इंजन है, जो पेट्रोल पर 75 hp की पावर देता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें एथेनॉल डालते हैं, इसकी ताकत बढ़कर 80 hp और टॉर्क 100 Nm हो जाता है.

वहीं, रफ्तार के शौकीनों के लिए इसका दूसरा वेरिएंट 1.0-लीटर का डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन है. यह दमदार टर्बो इंजन पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर ही बिना किसी शिकायत के 115 hp की मैक्सिमम पावर और 172 Nm का भारी-भरकम टॉर्क जेनरेट करता है, जिससे कार की परफॉर्मेंस एकदम रॉकेट जैसी बनी रहती है.

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ट्रांसमिशन का खेल

हुंडई ने इस फ्लेक्स-फ्यूल कार में ड्राइविंग को मजेदार बनाने के लिए ट्रांसमिशन का भी खास ख्याल रखा है. इसके बेस यानी 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ कंपनी ने 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया है, जो उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें गियर बदलकर गाड़ी चलाने का पुराना शौक है. वहीं दूसरी तरफ इसके हाई-एंड टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.

यह ऑटोमैटिक गियरबॉक्स सिटी के भारी ट्रैफिक में आपको क्लच दबाने की झंझट से तो आजादी देता ही है, साथ ही हाईवे पर भी बेहद स्मूथ और बिना किसी लैग के गियर शिफ्टिंग का अहसास कराता है.

माइलेज का भी रखा गया था ध्यान

अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर भारतीय के दिमाग में सबसे पहले आता है. गाड़ी माइलेज कितना देगी? एथेनॉल की वजह से इसका माइलेज रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा कम रहता है. आंकड़ों की बात करें तो 1.0-लीटर मैनुअल वेरिएंट पेट्रोल पर करीब 14.25 km/l का माइलेज देता है. जबकि पूरी तरह एथेनॉल पर चलने पर यह लगभग 9.9 km/l का एवरेज निकालता है.

वहीं इसका ऑटोमैटिक टर्बो मॉडल पेट्रोल पर 13.45 km/l और एथेनॉल पर करीब 9.45 km/l का माइलेज देता है. भले ही माइलेज थोड़ा कम लगे, लेकिन एथेनॉल की कीमत पेट्रोल से काफी कम होने के चलते आपकी जेब पर पड़ने वाला हर किलोमीटर का खर्च बेहद किफायती हो जाता है.

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