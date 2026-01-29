नए अवतार में आ रही Hyundai Exter Facelift, दमदार फीचर्स के साथ Punch-Magnite को देगी टक्कर

Hyundai अपनी पॉपुलर सब-4 मीटर SUV Exter को नए अवतार में पेश करने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 2026 Hyundai Exter Facelift को मार्च 2026 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जहां गाड़ी पूरी तरह कैमोफ्लाज में नजर आई. इससे साफ है कि कंपनी इस SUV में कुछ जरूरी और काम के बदलाव करने वाली है. आइए विस्तार से जानते हैं.

दरअसल, Exter Facelift को पूरी तरह नया मॉडल नहीं, बल्कि मिड-लाइफ अपडेट के तौर पर लाया जाएगा. इसमें फ्रंट बंपर और ग्रिल को नया लुक दिया जा सकता है. हेडलैंप और DRL को थोड़ा रिफ्रेश किया जाएगा, जिससे SUV पहले से ज्यादा मॉडर्न दिखेगी. इसके साथ ही नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो इसके रोड प्रेजेंस को और बेहतर बनाएंगे.

इंटीरियर, फीचर्स और सेफ्टी पर खास फोकस

2026 Hyundai Exter Facelift का इंटीरियर मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन इसमें फीचर्स को जरूर अपडेट किया जाएगा. SUV में बड़ा और ज्यादा स्मूथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जो लेटेस्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी से लैस होगा. इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB-C चार्जिंग पोर्ट, नए सीट फैब्रिक और नए कलर ऑप्शन दिए जा सकते हैं. सेफ्टी के लिहाज से Exter Facelift में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलने की संभावना है. साथ ही, सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स इसे Tata Punch और Nissan Magnite के मुकाबले ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं.

इंजन, लॉन्च और कीमत