हाल ही में लॉन्च हुई Tata Sierra को खूब पसंद किया जा रहा है. इस गाड़ी की कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.49 लाख रुपये तक जाती है.वहीं दूसरी ओर Hyundai Creta की शुरुआती कीमत 10.73 लाख रुपये और टॉप वेरिएंट 20.20 लाख रुपये तक जाता है. यानी Creta की शुरुआती कीमत थोड़ी कम है, लेकिन इसके टॉप मॉडल Sierra से महंगे हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में से आपके लिए बेहतर ऑप्शन कौन-सा है?

टाटा सिएरा अपने प्रीमियम इंटीरियर की वजह से लॉन्च होने के बाद से ही चर्चा में है. वहीं Hyundai Creta में डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जो अच्छा तो है, लेकिन Sierra जितना एडवांस नहीं लगता. Sierra के 19-इंच अलॉय व्हील भी इसे ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं. कुल मिलाकर फीचर्स के मामले में Sierra प्रीमियम कैटेगरी में खड़ी दिखाई देती है.

टेक्नोलॉजी और फीचर्स

इंटीरियर कम्फर्ट की बात करें तो दोनों SUVs में कई बेसिक फीचर्स समान मिलते हैं, लेकिन Sierra कुछ खास फीचर्स के कारण थोड़ी आगे निकल जाती है. इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और फ्रंट सीट में एक्सटेंडेड अंडर-थाई सपोर्ट जैसी फीचर्स दी गई हैं, जो केबिन को ज्यादा आरामदायक और लग्जरी बनाती हैं.

Tata Sierra का डिजाइन इस सेगमेंट में सबसे अलग दिखाई देता है. इसका लुक मॉडर्न होने के साथ-साथ क्लासिक टच भी रखता है. टाटा सिएरा 6 कलर ऑप्शन्स के साथ आती है, जो इसे और खास बनाते हैं. दूसरी तरफ Creta का डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी और युवाओं को पसंद आने वाला है. Creta का स्टाइल शहर की ड्राइविंग और रूटीन इस्तेमाल के लिए एकदम फिट लगता है, जबकि Sierra ज्यादा दमदार और क्लासी फील देती है.

कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर?

अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जिसमें नया डिजाइन, ज्यादा स्क्रीन, बड़े व्हील और प्रीमियम फीचर्स मिलें, तो Tata Sierra आपके लिए बेहतर विकल्प है, लेकिन अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो कंफर्टेबल और बजट के अनुसार हो, तो Hyundai Creta आपके लिए सही ऑप्शन साबित होगी. दोनों SUVs अपनी जगह बेहतरीन हैं, इसलिए आपकी जरूरत और बजट तय करेंगे कि आपके लिए कौन-सी SUV सबसे बेहतर है.

