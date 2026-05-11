Hyundai Creta पर मिल रहा 1 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट तो दूसरी कारें भी हुईं सस्ती, जानिए डिटेल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Creta पर मिल रहा 1 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट तो दूसरी कारें भी हुईं सस्ती, जानिए डिटेल्स

Hyundai Creta पर मिल रहा 1 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट तो दूसरी कारें भी हुईं सस्ती, जानिए डिटेल्स

Popular Cars on Discount: कंपनी ने साफ किया है कि ये ऑफर्स सीमित समय के लिए हैं और मई 2026 तक ही लागू रहेंगे.अलग-अलग शहरों और डीलरशिप के हिसाब से ऑफर्स में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 11 May 2026 10:40 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में हुंडई मोटर इंडिया ने अपने 30 साल पूरे होने की खुशी में ग्राहकों के लिए खास ऑफर शुरू किए हैं. कंपनी मई 2026 में अपनी कई लोकप्रिय कारों पर भारी छूट और कई तरह के फायदे दे रही है. अगर कोई नई कार खरीदने की सोच रहा है तो यह महीना उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. कंपनी का कहना है कि इन ऑफर्स के जरिए ग्राहक हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं. सबसे बड़ी राहत SUV सेगमेंट की गाड़ियों पर मिल रही है. इनमें कुछ मॉडल्स पर 1 लाख रुपये से ज्यादा तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है.

Hyundai Creta पर मिल रहा कितना डिस्काउंट?

सबसे ज्यादा डिस्काउंट Hyundai Creta पर दिया जा रहा है. इस SUV को खरीदने पर ग्राहकों को करीब 1.05 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है. इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कुछ वैरिएंट्स पर एक्स्ट्रा फायदे शामिल हैं. आमतौर पर क्रेटा पर इतनी बड़ी छूट बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी बाजार में हमेशा अच्छी मांग रहती है. यही वजह है कि यह ऑफर ग्राहकों के लिए काफी खास माना जा रहा है.

कंपनी अपनी पॉपुलर सेडान Hyundai Verna पर भी शानदार ऑफर दे रही है. इस कार पर करीब 55 हजार रुपये तक का फायदा मिल सकता है. Verna अपने स्टाइलिश डिजाइन, आरामदायक इंटीरियर और दमदार फीचर्स के लिए जानी जाती है. ऐसे में जो लोग फैमिली सेडान खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है.

इन गाड़ियों पर भी खास छूट

इसके अलावा कंपनी की एंट्री लेवल हैचबैक Hyundai Grand i10 Nios पर भी काफी बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस कार पर करीब 80 हजार रुपये तक का फायदा मिल सकता है. यह कार खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प मानी जाती है जो कम बजट में अच्छी फीचर्स वाली कार खरीदना चाहते हैं. माइलेज और कम मेंटेनेंस के कारण यह कार शहरों में काफी पसंद की जाती है.

प्रीमियम हैचबैक पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए Hyundai i20 पर भी लगभग 65 हजार रुपये तक का लाभ दिया जा रहा है. i20 अपने प्रीमियम इंटीरियर, मॉडर्न फीचर्स और शानदार लुक की वजह से युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है. कंपनी इस ऑफर के जरिए इस कार को और ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश कर रही है.

अगर कोई छोटी SUV खरीदना चाहता है तो Hyundai Exter पर भी लगभग 40 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है. यह Hyundai की सबसे छोटी SUV है और शहर में चलाने के लिए काफी कंफर्टेबल मानी जाती है. कम कीमत और SUV जैसा लुक होने के कारण इसे काफी पसंद किया जा रहा है.

मई 2026 तक ही लागू रहेंगे फायदे

इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट्स भी शामिल हैं. यानी अगर ग्राहक अपनी पुरानी कार बदलकर नई Hyundai कार खरीदते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा फायदा मिल सकता है. कुछ मामलों में पुरानी कार स्क्रैप कराने पर भी कंपनी एक्स्ट्रा छूट दे रही है. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि ये ऑफर्स सीमित समय के लिए हैं और मई 2026 तक ही लागू रहेंगे.अलग-अलग शहरों और डीलरशिप के हिसाब से ऑफर्स में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है.

यह भी पढ़ें:-

चलते-चलते ही बैटरी हो जाती है चार्ज, Mahindra पेश करने जा रही ये हाइब्रिड SUVs, जानें डिटेल्स 

Published at : 11 May 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Hyundai Verna Hyundai Motors Popular Cars On Discount
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Hyundai Creta पर मिल रहा 1 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट तो दूसरी कारें भी हुईं सस्ती, जानिए डिटेल्स
Hyundai Creta पर मिल रहा 1 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट तो दूसरी कारें भी हुईं सस्ती, जानिए डिटेल
ऑटो
चलते-चलते ही बैटरी हो जाती है चार्ज, Mahindra पेश करने जा रही ये हाइब्रिड SUVs, जानें डिटेल्स
चलते-चलते ही बैटरी हो जाती है चार्ज, Mahindra पेश करने जा रही ये हाइब्रिड SUVs, जानें डिटेल्स
ऑटो
एक नए अवतार में पेश होने जा रही Skoda Slavia, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
एक नए अवतार में पेश होने जा रही Skoda Slavia, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
ऑटो
अगर EV की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या बंद हो जाएगी कार, जानें Turtle Mode कैसे आता है काम?
अगर EV की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या बंद हो जाएगी कार, जानें Turtle Mode कैसे आता है काम?
Advertisement

वीडियोज

Nepal में लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा, प्लेन के टायर में लगी आग | Tribhuvan International Airport
Iran US War: महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर! | Oil Price Hike | Trump | India Alert | PM Modi Appeal
PM Modi की देशवासियों को चेतावनी!| Middle East Crisis | Economy 2026 | Trump | India Alert
Crime News : चिकन लेग पीस के लिए कत्ल! शादी में बारातियों और घरातियों के बीच चले लाठी-डंडे और तलवारें | Sansani
Janhit: 2027 के लिए अखिलेश के PDA का तोड़ मिल गया? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर सीमा बार-बार खून से लाल...', बांग्लादेश के PM तारिक रहमान ने भारत भिजवाया संदेश, जानें क्या कहा?
'अगर सीमा बार-बार खून से लाल...', बांग्लादेश के PM तारिक रहमान ने भारत भिजवाया संदेश, जानें क्या कहा?
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश: चंबा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, 6 लोगों की मौत
हिमाचल प्रदेश: चंबा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, 6 लोगों की मौत
इंडिया
Amit Shah Statement: मां के हर दिन पैर छूते थे अमित शाह, मदर्स डे पर हुए इमोशनल, बताया डेली अब करते हैं ये काम
मां के हर दिन पैर छूते थे अमित शाह, मदर्स डे पर हुए इमोशनल, बताया डेली अब करते हैं ये काम
स्पोर्ट्स
IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे
IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Release Date: 'जना नायकन' की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू, मेकर्स ने बतया कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी विजय की फिल्म
विजय की फिल्म 'जना नायकन' कब होगी रिलीज? मेकर्स ने बता दी तारीख!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव आसमान में भैंस उड़ा रहे..', ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया के लिए क्यों कही ये बात?
'अखिलेश यादव आसमान में भैंस उड़ा रहे..', ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया के लिए क्यों कही ये बात?
जनरल नॉलेज
1 घंटे की चढ़ाई सिर्फ 20 मिनट में, जानें किस तरह बनाया गया दुनिया का सबसे लंबा एस्कलेटर?
1 घंटे की चढ़ाई सिर्फ 20 मिनट में, जानें किस तरह बनाया गया दुनिया का सबसे लंबा एस्कलेटर?
एग्रीकल्चर
Banana Fibre Industry: केले का रेशा ही है असली सोना, फसल के बाद पेड़ से ऐसे कमाई कर सकते हैं किसान
केले का रेशा ही है असली सोना, फसल के बाद पेड़ से ऐसे कमाई कर सकते हैं किसान
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget