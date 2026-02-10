एक्सप्लोरर
SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा बरकरार, टाटा सिएरा और मारुति विक्टोरिस रह गईं पीछे
Hyundai Creta sales: जनवरी 2026 में हुंडई क्रेटा ने मिड-साइज SUV सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की है. आइए जानें कैसे क्रेटा ने टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस और किआ सेल्टोस को पीछे छोड़ा.
नई-नई SUVs के लॉन्च और बाजार में बढ़ते मुकाबले के बावजूद हुंडई क्रेटा ने जनवरी 2026 में मिड-साइज SUV सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. इस महीने क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही और इसकी कुल बिक्री 17,921 यूनिट दर्ज की गई. इस शानदार प्रदर्शन के साथ क्रेटा ने टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस और नई जनरेशन किआ सेल्टोस जैसी चर्चित गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया. लगातार अच्छा परफॉर्मेंस यह दिखाता है कि भारतीय ग्राहकों के बीच क्रेटा की पॉपुलेरिटी अब भी बरकरार है.
टाटा सिएरा और विक्टोरिस से काफी आगे रही क्रेटा
- जनवरी 2026 में हुंडई क्रेटा की बिक्री टाटा सिएरा से कहीं ज्यादा रही. जहां सिएरा की कुल बिक्री 7,003 यूनिट रही, वहीं क्रेटा ने इससे 10,918 यूनिट ज्यादा बिक्री की. मारुति विक्टोरिस की बिक्री 15,240 यूनिट और किआ सेल्टोस की 10,639 यूनिट रही, लेकिन ये दोनों भी क्रेटा को पछाड़ नहीं सकीं. क्रेटा को अपने मजबूत ब्रांड नाम, कई वेरिएंट विकल्प और देशभर में फैले बड़े डीलर नेटवर्क का सीधा फायदा मिल रहा है.
नए लॉन्च के बावजूद SUV सेगमेंट में तेजी
- बता दें कि विक्टोरिस और सिएरा अभी बाजार में नई हैं. विक्टोरिस को सितंबर 2025 और सिएरा को नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था. इसके बावजूद हुंडई क्रेटा की बढ़त कायम रही. दिलचस्प बात यह है कि मारुति विक्टोरिस ने जनवरी 2026 तक 50,000 यूनिट से ज्यादा की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं सिएरा की बिक्री धीरे-धीरे बढ़ रही है. कुल मिलाकर जनवरी 2026 में मिड-साइज SUV सेगमेंट की बिक्री 70,898 यूनिट तक पहुंच गई, जो सालाना आधार पर करीब 40% की बढ़त दिखाती है.
-
- हुंडई क्रेटा का सीधा मुकाबला मुख्य रूप से Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Hyryder और Honda Elevate से होता है. वहीं दूसरी ओर, यह Tata Sierra, साथ ही Renault Duster और Mahindra Thar Roxx जैसी दमदार SUVs को भी कड़ी टक्कर देती है.
