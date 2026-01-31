मारुति–टाटा की टेंशन बढ़ाने नए अवतार में आ रही Hyundai Creta, माइलेज भी होगा तगड़ा

भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में शामिल Hyundai Creta अब बिल्कुल नए अवतार में आने वाली है. कंपनी 3rd जनरेशन Creta पर काम कर रही है और इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है. हाल ही में दक्षिण कोरिया से टेस्टिंग के दौरान इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि गाड़ी पूरी तरह कवर में नजर आई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई Hyundai Creta को साल 2027 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है.

पहले से बड़ी और ज्यादा शार्प होगी नई Creta

दावा किया जा रहा है कि नई जनरेशन Creta मौजूदा मॉडल के मुकाबले थोड़ी बड़ी होगी. इसका डिजाइन ज्यादा शार्प और मॉडर्न नजर आएगा. इसमें आगे की ओर झुकी हुई विंडस्क्रीन, ज्यादा सीधा स्टांस, 18-इंच के बड़े टायर, रूफ स्पॉइलर और आगे-पीछे छोटा ओवरहैंग मिल सकता है. इसके अलावा व्हीलबेस भी पहले से लंबा हो सकता है, जिससे केबिन में ज्यादा लेगरूम और कंफर्ट मिलेगा.

इंजन और गियरबॉक्स

मैकेनिकल तौर पर नई Hyundai Creta में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. मौजूदा मॉडल की तरह इसमें 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिल सकता है. सभी वेरिएंट में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड रहेगा. NA पेट्रोल इंजन के साथ CVT ऑटोमैटिक, डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है.

2027 में आएगी Hyundai Creta Hybrid