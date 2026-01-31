हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोमारुति–टाटा की टेंशन बढ़ाने नए अवतार में आ रही Hyundai Creta, माइलेज भी होगा तगड़ा

मारुति–टाटा की टेंशन बढ़ाने नए अवतार में आ रही Hyundai Creta, माइलेज भी होगा तगड़ा

नई जनरेशन Hyundai Creta जल्द लॉन्च होने वाली है. ज्यादा साइज, नया डिजाइन और हाइब्रिड इंजन के साथ यह SUV मारुति और टाटा को कड़ी टक्कर देगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 31 Jan 2026 09:53 AM (IST)
Preferred Sources

भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में शामिल Hyundai Creta अब बिल्कुल नए अवतार में आने वाली है. कंपनी 3rd जनरेशन Creta पर काम कर रही है और इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है. हाल ही में दक्षिण कोरिया से टेस्टिंग के दौरान इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि गाड़ी पूरी तरह कवर में नजर आई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई Hyundai Creta को साल 2027 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है.

पहले से बड़ी और ज्यादा शार्प होगी नई Creta

  • दावा किया जा रहा है कि नई जनरेशन Creta मौजूदा मॉडल के मुकाबले थोड़ी बड़ी होगी. इसका डिजाइन ज्यादा शार्प और मॉडर्न नजर आएगा. इसमें आगे की ओर झुकी हुई विंडस्क्रीन, ज्यादा सीधा स्टांस, 18-इंच के बड़े टायर, रूफ स्पॉइलर और आगे-पीछे छोटा ओवरहैंग मिल सकता है. इसके अलावा व्हीलबेस भी पहले से लंबा हो सकता है, जिससे केबिन में ज्यादा लेगरूम और कंफर्ट मिलेगा.

इंजन और गियरबॉक्स 

  • मैकेनिकल तौर पर नई Hyundai Creta में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. मौजूदा मॉडल की तरह इसमें 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिल सकता है. सभी वेरिएंट में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड रहेगा. NA पेट्रोल इंजन के साथ CVT ऑटोमैटिक, डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है.

2027 में आएगी Hyundai Creta Hybrid

  • नई जनरेशन Creta की सबसे बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड वर्जन हो सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 2027 में Hyundai Creta को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन को हाइब्रिड तकनीक से जोड़ा जा सकता है. यही सिस्टम Kia Seltos Hybrid में भी देखने को मिलेगा. हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण नई Creta मौजूदा पेट्रोल मॉडल के मुकाबले ज्यादा माइलेज देगी.
  • बता दें कि Hyundai Creta को पहली बार 2015 में भारत में लॉन्च किया गया था. तब से यह SUV लगातार ग्राहकों की पसंद बनी हुई है. 2020 में इसे नया अवतार मिला और 2024 में इसका बड़ा फेसलिफ्ट आया. साल 2024 में Creta ने 10 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया और जुलाई 2025 तक इसकी कुल बिक्री 12 लाख यूनिट से ज्यादा हो चुकी है.

Published at : 31 Jan 2026 09:53 AM (IST)
New Hyundai Creta Hyundai SUV Creta Hybrid Hyundai Creta 2027
