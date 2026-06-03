हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली में 1.9 लाख ट्रक और 16000 बसें होंगी बंद, BS-VI या EV लाने की तैयारी; इतने करोड़ होंगे खर्च

दिल्ली में 1.9 लाख ट्रक और 16000 बसें होंगी बंद, BS-VI या EV लाने की तैयारी; इतने करोड़ होंगे खर्च

BS IV Truck and Buses: केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड पुराने ट्रकों और बसों को BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) से बदलने की योजना को मंजूरी दी है. आइए जानते हैं.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 03 Jun 2026 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी पर पुराने डीजल ट्रकों और बसों (BS-IV और उससे पुराने) का बड़ा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में अब केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना को मंजूरी दी है. 

BS-I से BS-IV श्रेणी के वाहन, BS-VI गाड़ियों की तुलना में 67 फीसदी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और 97 फीसदी अधिक पार्टिकुलेट मैटर (PM) उत्सर्जित करते हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड पुराने ट्रकों और बसों को BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) से बदलने की योजना को मंजूरी दी है. इस योजना पर 5,041 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

इन ट्रकों और बसों को बदला जाएगा

इस योजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), NCR Planning Board (NCRPB) और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों की ओर से पूरा किया जाएगा. योजना के तहत 1.9 लाख से ज्यादा ट्रकों और 16,000 बसों को बदलने का लक्ष्य रखा गया है. 

इस योजना का फायदा सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी मिलेगा. नए वाहन पुराने मॉडल्स की तुलना में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं. उनकी मेंटेनेंस लागत भी कम होती है और मॉडर्न फीचर्स से लैस होते हैं. ऐसे में ट्रांसपोर्ट कंपनियों और गाड़ी मालिकों को लंबे समय में आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है.

हर साल बढ़ जाता है वायू प्रदूषण

दिल्ली-एनसीआर में हर साल सर्दियों के दौरान प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है. भारी वाहनों से निकलने वाला धुआं भी इस समस्या को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है. इसी वजह से सरकार अब प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना चाहती है.

योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा. इससे डीजल पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी. सरकार का लक्ष्य केवल प्रदूषण कम करना नहीं है, बल्कि दिल्ली-एनसीआर को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाना भी है.

इस योजना को पूरी तरह लागू होने में थोड़ा समय लगेगा. इस कदम को दिल्ली-एनसीआर के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है. अगर योजना सफल रहती है, तो आने वाले सालों में राजधानी और आसपास के क्षेत्रों की हवा पहले से काफी साफ हो सकती है. साथ ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ सकता है.

यह भी पढ़ें:-

अब नहीं चलेगा कोई बहाना, सीधे WhatsApp और SMS के जरिए भेजे जाएंगे चालान, जानें डिटेल्स 

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 03 Jun 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Auto News Car News DELHI- NCR BS IV Truck BS IV Bus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
दिल्ली में 1.9 लाख ट्रक और 16000 बसें होंगी बंद, BS-VI या EV लाने की तैयारी; इतने करोड़ होंगे खर्च
1.9 लाख ट्रक और 16000 बसें होंगी बंद, BS-VI या EV लाने की तैयारी; इतने करोड़ होंगे खर्च
ऑटो
EV बाजार में मचेगा घमासान, MG और BYD की नई गाड़ियां बढ़ा सकती हैं टाटा-महिंद्रा की टेंशन
EV बाजार में मचेगा घमासान, MG और BYD की नई गाड़ियां बढ़ा सकती हैं टाटा-महिंद्रा की टेंशन
ऑटो
कितने लाख की हाइब्रिड कार पर दिल्ली सरकार देगी 50 फीसदी रोड टैक्स में छूट? जानें सारी डिटेल्स
कितने लाख की हाइब्रिड कार पर दिल्ली सरकार देगी 50 फीसदी रोड टैक्स में छूट? जानें सारी डिटेल्स
ऑटो
Car AC Tips: कार का AC नहीं हो रहा ठंडा, ये टिप्स आएंगे आपके बहुत काम
कार का AC नहीं हो रहा ठंडा, ये टिप्स आएंगे आपके बहुत काम
Advertisement

वीडियोज

Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Bengal Political Crisis: Mamata Banerjee में पार्टी में टूट क्यों? | Ritabrata Banerjee | Sandipan
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग पर हमले का VIDEO आया सामने! | Breaking | Patna
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bengal News: TMC में विधायकों की टूट की अटकलें, अब ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला, क्या करेंगे बागी?
TMC में विधायकों की टूट की अटकलें, अब ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला, क्या करेंगे बागी?
पंजाब
कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब BJP के नए चीफ केवल सिंह ढिल्लों का बड़ा बयान, 'सबसे पहले...'
कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब BJP के नए चीफ केवल सिंह ढिल्लों का बड़ा बयान, 'सबसे पहले...'
इंडिया
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
बॉलीवुड
Box Office Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें- 'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें-'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
इंडिया
'हम ममता बनर्जी को अपना नेता...', TMC में टूट की आहट के बीच रिजू दत्ता का बड़ा बयान, रितब्रता बनर्जी को लेकर किया बड़ा दावा
'हम ममता बनर्जी को अपना नेता...', TMC में टूट की आहट के बीच रिजू दत्ता का बड़ा बयान
फ़ुटबॉल
भारतीय मूल का खिलाड़ी पहली बार खेलेगा FIFA World Cup 2026, इस देश की टीम में मिली जगह
भारतीय मूल का खिलाड़ी पहली बार खेलेगा FIFA World Cup 2026, इस देश की टीम में मिली जगह
इंडिया
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
ट्रेंडिंग
Viral Video : पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो
पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget