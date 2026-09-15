अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ Hyundai लॉन्च कर सकती है Bayon, जानें खासियत

हुंडई क्रेटा भारतीय SUV बाजार में कंपनी की पॉपुलर कारों में शामिल है. नई-नई SUVs की एंट्री के बावजूद Creta की सेल मजबूत बनी हुई है. अब Hyundai अपने SUV पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है.

कंपनी जल्द ही Hyundai Bayon नाम से एक नई SUV ला सकती है, जिसे Creta और Venue के बीच रखा जाएगा. इस SUV के जरिए Hyundai खास तौर पर उन ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है, जो ज्यादा स्पेस वाली SUV के साथ CNG जैसे किफायती पावरट्रेन का ऑप्शन चाहते हैं.

Creta और Venue के बीच होगी जगह

Hyundai Bayon की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा होगी, लेकिन यह Creta से छोटी SUV होगी. इस तरह यह कंपनी के पोर्टफोलियो में Venue और Creta के बीच की जगह को भर सकती है. इसका मुकाबला मुख्य रूप से Maruti Suzuki Victoris जैसी SUVs से होने की उम्मीद है. कंपनी Bayon को ऐसे ग्राहकों के लिए पेश कर सकती है, जो Venue से बड़ी SUV चाहते हैं, लेकिन Creta के स्तर की कीमत तक नहीं जाना चाहते.

Bayon की सबसे बड़ी खासियत इसका पावरट्रेन लाइनअप हो सकता है. इसमें डीजल इंजन नहीं दिया जाएगा. इसके बजाय SUV में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और CNG का ऑप्शन मिल सकता है. CNG मॉडल खास तौर पर जरूरी हो सकता है, क्योंकि भारतीय बाजार में CNG कारों की मांग लगातार बढ़ रही है.

Bayon CNG में CNG टैंक को अंडरबॉडी कॉन्फिगरेशन में रखा जा सकता है. इसका फायदा यह होगा कि CNG टैंक के लिए बूट में ज्यादा जगह नहीं जाएगी. यानी ग्राहक को CNG की कम रनिंग कॉस्ट के साथ रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर बूट स्पेस भी मिल सकता है.

नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलने की उम्मीद है. इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से मैनुअल या ऑटोमैटिक वेरिएंट चुनने की सुविधा मिल सकती है.

डिजाइन और फीचर्स में होगी नई SUV

भारत में आने वाली Bayon का डिजाइन विदेशों में बिकने वाली Bayon से अलग हो सकता है. इसे भारतीय ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए एक स्लीक क्रॉसओवर डिजाइन दिया जा सकता है. SUV के इंटीरियर में भी Hyundai के नए डिजाइन और टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है.

इसमें नए 12.3-इंच स्क्रीन दिए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा नए डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील भी मिल सकता है, जिस पर Hyundai का नया Morse Code वाला लोगो डिजाइन देखने को मिलेगा. इससे Bayon का केबिन मौजूदा Venue की तुलना में ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न नजर आ सकता है.

Hyundai के लिए Creta केवल एक SUV नहीं, बल्कि कंपनी के सबसे मजबूत ब्रांड्स में से एक है. अब Bayon के जरिए कंपनी इसी सफलता को एक नए सेगमेंट में दोहराने की कोशिश कर सकती है. हालांकि Bayon की सफलता में इसकी कीमत सबसे अहम भूमिका निभा सकती है. कंपनी इसे ऐसी कीमत पर पेश करना चाहेगी, जिससे यह Venue से ऊपर और Creta से नीचे एक आकर्षक विकल्प बने.

CNG की बढ़ती मांग को देखते हुए Bayon का CNG वेरिएंट भी कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है. खासकर उन ग्राहकों के लिए जो SUV का लुक और ज्यादा स्पेस चाहते हैं, लेकिन पेट्रोल के मुकाबले कम रनिंग कॉस्ट वाली कार खरीदना चाहते हैं.

जल्द हो सकती है लॉन्च

Hyundai Bayon को जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. कंपनी इसे फेस्टिव सीजन के दौरान अपने SUV पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है. Bayon के बाद Hyundai अपनी भारत के लिए तैयार की जा रही नई इलेक्ट्रिक SUV पर भी फोकस करेगी, जिसकी लॉन्चिंग बाद में होने की उम्मीद है.

कहा जा सकता है कि Hyundai Bayon कंपनी की Creta और Venue के बीच एक खास SUV बन सकती है. बड़ी लंबाई, स्लीक डिजाइन, पेट्रोल और CNG पावरट्रेन, प्रीमियम फीचर्स और प्रतिस्पर्धी कीमत के दम पर कंपनी इसे नए SUV खरीदारों के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर सकती है.

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