गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअंडरबॉडी CNG टैंक के साथ Hyundai लॉन्च कर सकती है Bayon, जानें खासियत

अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ Hyundai लॉन्च कर सकती है Bayon, जानें खासियत

Hyundai Bayon को जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. कंपनी इसे फेस्टिव सीजन के दौरान अपने SUV पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 15 Sep 2026 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

हुंडई क्रेटा भारतीय SUV बाजार में कंपनी की पॉपुलर कारों में शामिल है. नई-नई SUVs की एंट्री के बावजूद Creta की सेल मजबूत बनी हुई है. अब Hyundai अपने SUV पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है.

कंपनी जल्द ही Hyundai Bayon नाम से एक नई SUV ला सकती है, जिसे Creta और Venue के बीच रखा जाएगा. इस SUV के जरिए Hyundai खास तौर पर उन ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है, जो ज्यादा स्पेस वाली SUV के साथ CNG जैसे किफायती पावरट्रेन का ऑप्शन चाहते हैं.

Creta और Venue के बीच होगी जगह

  • Hyundai Bayon की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा होगी, लेकिन यह Creta से छोटी SUV होगी. इस तरह यह कंपनी के पोर्टफोलियो में Venue और Creta के बीच की जगह को भर सकती है. इसका मुकाबला मुख्य रूप से Maruti Suzuki Victoris जैसी SUVs से होने की उम्मीद है. कंपनी Bayon को ऐसे ग्राहकों के लिए पेश कर सकती है, जो Venue से बड़ी SUV चाहते हैं, लेकिन Creta के स्तर की कीमत तक नहीं जाना चाहते.
  • Bayon की सबसे बड़ी खासियत इसका पावरट्रेन लाइनअप हो सकता है. इसमें डीजल इंजन नहीं दिया जाएगा. इसके बजाय SUV में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और CNG का ऑप्शन मिल सकता है. CNG मॉडल खास तौर पर जरूरी हो सकता है, क्योंकि भारतीय बाजार में CNG कारों की मांग लगातार बढ़ रही है.

अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ Hyundai लॉन्च कर सकती है Bayon, जानें खासियत

  • Bayon CNG में CNG टैंक को अंडरबॉडी कॉन्फिगरेशन में रखा जा सकता है. इसका फायदा यह होगा कि CNG टैंक के लिए बूट में ज्यादा जगह नहीं जाएगी. यानी ग्राहक को CNG की कम रनिंग कॉस्ट के साथ रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर बूट स्पेस भी मिल सकता है.
  • नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलने की उम्मीद है. इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से मैनुअल या ऑटोमैटिक वेरिएंट चुनने की सुविधा मिल सकती है.

डिजाइन और फीचर्स में होगी नई SUV

  • भारत में आने वाली Bayon का डिजाइन विदेशों में बिकने वाली Bayon से अलग हो सकता है. इसे भारतीय ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए एक स्लीक क्रॉसओवर डिजाइन दिया जा सकता है. SUV के इंटीरियर में भी Hyundai के नए डिजाइन और टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है.
  • इसमें नए 12.3-इंच स्क्रीन दिए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा नए डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील भी मिल सकता है, जिस पर Hyundai का नया Morse Code वाला लोगो डिजाइन देखने को मिलेगा. इससे Bayon का केबिन मौजूदा Venue की तुलना में ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न नजर आ सकता है.

अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ Hyundai लॉन्च कर सकती है Bayon, जानें खासियत

  • Hyundai के लिए Creta केवल एक SUV नहीं, बल्कि कंपनी के सबसे मजबूत ब्रांड्स में से एक है. अब Bayon के जरिए कंपनी इसी सफलता को एक नए सेगमेंट में दोहराने की कोशिश कर सकती है. हालांकि Bayon की सफलता में इसकी कीमत सबसे अहम भूमिका निभा सकती है. कंपनी इसे ऐसी कीमत पर पेश करना चाहेगी, जिससे यह Venue से ऊपर और Creta से नीचे एक आकर्षक विकल्प बने.
  • CNG की बढ़ती मांग को देखते हुए Bayon का CNG वेरिएंट भी कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है. खासकर उन ग्राहकों के लिए जो SUV का लुक और ज्यादा स्पेस चाहते हैं, लेकिन पेट्रोल के मुकाबले कम रनिंग कॉस्ट वाली कार खरीदना चाहते हैं.

जल्द हो सकती है लॉन्च

  • Hyundai Bayon को जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. कंपनी इसे फेस्टिव सीजन के दौरान अपने SUV पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है. Bayon के बाद Hyundai अपनी भारत के लिए तैयार की जा रही नई इलेक्ट्रिक SUV पर भी फोकस करेगी, जिसकी लॉन्चिंग बाद में होने की उम्मीद है.
  • कहा जा सकता है कि Hyundai Bayon कंपनी की Creta और Venue के बीच एक खास SUV बन सकती है. बड़ी लंबाई, स्लीक डिजाइन, पेट्रोल और CNG पावरट्रेन, प्रीमियम फीचर्स और प्रतिस्पर्धी कीमत के दम पर कंपनी इसे नए SUV खरीदारों के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर सकती है.

यह भी पढ़ें:-

26 लाख की EV हुई खराब तो ग्राहक को मिला 24 लाख का रिफंड, जानें मामला 

Published at : 15 Sep 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Auto News Hyundai Bayon Hyundai Bayon CNG
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
26 लाख की EV हुई खराब तो ग्राहक को मिला 24 लाख का रिफंड, जानें मामला
26 लाख की EV हुई खराब तो ग्राहक को मिला 24 लाख का रिफंड, जानें मामला
ऑटो
टेस्टिंग के दौरान दिखी Mahindra Thar Facelift, जानिए क्या होगा खास?
टेस्टिंग के दौरान दिखी Mahindra Thar Facelift, जानिए क्या होगा खास?
ऑटो
गाड़ी स्टार्ट करते ही तुरंत चलें या कुछ देर इंजन गर्म करें? जानें सही तरीका
गाड़ी स्टार्ट करते ही तुरंत चलें या कुछ देर इंजन गर्म करें? जानें सही तरीका
ऑटो
गुरुग्राम हिट एंड रन केस के बाद बाइकर लें सबक, न करें ये गलतियां
गुरुग्राम हिट एंड रन केस के बाद बाइकर लें सबक, न करें ये गलतियां
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आप उनके साथ खेल क्यों रहे हैं? नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर ओवैसी की दो टूक
आप उनके साथ खेल क्यों रहे हैं? नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर ओवैसी की दो टूक
पंजाब
'पंजाब में 80% ड्रग सप्लाई BJP की सरकार...', केजरीवाल का बड़ा आरोप
'पंजाब में 80% ड्रग सप्लाई BJP की सरकार...', केजरीवाल का बड़ा आरोप
इंडिया
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, कहा- 'मेरी पत्नी भी चिल्ला रही थी'
वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, कहा- 'मेरी पत्नी भी चिल्ला रही थी'
बॉलीवुड
'मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं', दिशा सालियान मामले में आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
'कभी दिशा सालियान से नहीं मिला', आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
इंडिया
भारत सरकार के एक्शन पर झुका मेटा, बच्चों से जुड़ी A to Z जानकारी देने पर राजी
भारत सरकार के एक्शन पर झुका मेटा, बच्चों से जुड़ी A to Z जानकारी देने पर राजी
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम की धमकी, जांच के लिए पहुंची पुलिस
दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम की धमकी, जांच के लिए पहुंची पुलिस
शिक्षा
यूपी में दो सगे भाई ऐसे बने IPS और IAS, एक प्रयागराज तो दूसरा कौशांबी का DM
यूपी में दो सगे भाई ऐसे बने IPS और IAS, एक प्रयागराज तो दूसरा कौशांबी का DM
ABP NEWS
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
ABP NEWS
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
ABP NEWS
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
ABP NEWS
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Embed widget