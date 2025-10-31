हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHonda की SUV लाइनअप होने वाली है और पावरफुल, जल्द आएंगे ICE, हाइब्रिड और EV वेरिएंट्स!

Honda की SUV लाइनअप होने वाली है और पावरफुल, जल्द आएंगे ICE, हाइब्रिड और EV वेरिएंट्स!

Honda ने 2030 तक भारत में चार नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी में है, जिनमें ICE, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वेरिएंट शामिल होंगे. आइए होंडा एलिवेट हाइब्रिड,0 अल्फा EV और 7-सीटर SUV की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 31 Oct 2025 11:37 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में घटती बिक्री को दोबारा बढ़ाने के लिए Honda Cars India अब पूरी तैयारी में है. कंपनी आने वाले कुछ सालों में चार नई SUVs लॉन्च करने जा रही है. इनमें Hybrid SUV, 7-Seater Premium SUV, छोटी Sub-Compact SUV और Electric SUV शामिल होंगी. ये नई कारें 2026 से 2030 के बीच भारत में लॉन्च की जाएंगी. इन मॉडलों के आने से Honda की SUV रेंज फिर से मजबूत होगी और कंपनी भारतीय बाजार में अपनी पकड़ वापस हासिल कर सकेगी.

Honda Elevate Hybrid

  • Honda Elevate को भारत में शानदार रिस्पॉन्स मिला है और अब इसका हाइब्रिड वर्जन भी आने वाला है. कंपनी इसे 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. Honda Elevate Hybrid में वही 1.5 लीटर e:HEV पावरट्रेन मिलेगा, जो इस समय Honda City Hybrid में दिया जा रहा है. ये इंजन पेट्रोल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी सिस्टम का संयोजन है, जो करीब 126 bhp की पावर जनरेट करेगा. SUV में e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और लगभग 27–28 kmpl तक का माइलेज मिलने की उम्मीद है. डिजाइन की बात करें तो इसमें हल्के बदलाव होंगे-नई ग्रिल, ब्लू हाइलाइट्स और “Hybrid” बैजिंग के साथ इसे पहचानना आसान होगा. अंदर की ओर ADAS सेफ्टी सिस्टम, 6 एयरबैग्स, और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

Honda की 7-Seater Premium SUV

  • Honda अब भारत में एक नई 7-सीटर प्रीमियम SUV भी लाने की योजना पर काम कर रही है. ये मॉडल कंपनी के PF2 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिसे Honda City में भी इस्तेमाल किया गया है. SUV में दो इंजन विकल्प-1.5L पेट्रोल इंजन और 1.5L हाइब्रिड पावरट्रेन मिल सकते हैं, दोनों के साथ CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स उपलब्ध रहेगा. ये SUV आकार और फीचर्स के मामले में Toyota Innova Hycross और Hyundai Alcazar जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. अंदर केबिन में कैप्टन सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS सेफ्टी सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए जा सकते हैं.

Honda Sub-Compact SUV

  • Honda लंबे समय बाद फिर से Sub-4 Meter SUV सेगमेंट में वापसी करने जा रही है. कंपनी ने WR-V के बंद होने के बाद इस वर्ग को खाली छोड़ दिया था, लेकिन अब 2029 में इसे फिर से शुरू करने की योजना है. नई Sub-Compact SUV में 1.5L पेट्रोल इंजन के साथ एक हाइब्रिड वर्जन भी लाया जा सकता है. ये SUV भी PF2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और Tata Nexon, Maruti Brezza और Hyundai Venue जैसी गाड़ियों को चुनौती देगी. 

Honda 0 Alpha Electric SUV

  • Honda ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसकी पहली इलेक्ट्रिक SUV, Honda 0 Alpha (α), 2027 के अंत तक भारत में लॉन्च होगी. ये SUV कंपनी के ग्लोबल EV विज़न 2030 का हिस्सा है और एशियाई बाजारों के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है. इसमें 65kWh से 75kWh बैटरी पैक दिया जाएगा, जो एक बार चार्ज करने पर 500 से 600 किमी तक की रेंज प्रदान करेगा. SUV में फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप और एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर शामिल होगी. डिजाइन के मामले में ये कार “Thin, Light, and Smart” थीम पर बेस्ड होगी, जिसमें ऊंचा SUV स्टांस, स्लिक LED लाइट्स और मॉडर्न फ्रंट प्रोफाइल दिया जाएगा. अंदर के केबिन में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक लाइटिंग, लेवल-2 ADAS, और OTA सॉफ्टवेयर अपडेट्स जैसी मॉडर्न फीचर्स होंगी.
Published at : 31 Oct 2025 11:37 AM (IST)
Tags :
Honda Elevate Hybrid Honda SUV Range India Honda 0 Alpha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mumbai Studio Hostage: 'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
Women World Cup Winners: ICC वीमेंस वर्ल्ड कप जीतने पर कितनी मिलेगी प्राइज मनी? अब तक कौन सी टीम कितनी बार जीती खिताब
ICC वीमेंस वर्ल्ड कप जीतने पर कितनी मिलेगी प्राइज मनी? अब तक कौन सी टीम कितनी बार जीती खिताब
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mumbai Studio Hostage: 'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
Women World Cup Winners: ICC वीमेंस वर्ल्ड कप जीतने पर कितनी मिलेगी प्राइज मनी? अब तक कौन सी टीम कितनी बार जीती खिताब
ICC वीमेंस वर्ल्ड कप जीतने पर कितनी मिलेगी प्राइज मनी? अब तक कौन सी टीम कितनी बार जीती खिताब
बॉलीवुड
Women's World Cup 2025 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया तो खुशी से झूमे सेलेब्स, करीना कपूर से ऋषभ शेट्टी तक ने दी बधाई
ऑस्ट्रेलिया को हराकर महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई
यूटिलिटी
महिलाओं दी जाती है 11 हजार रुपये की सहायता, जानें मोदी सरकार की इस योजना का फायदा कैसे उठाएं?
महिलाओं दी जाती है 11 हजार रुपये की सहायता, जानें मोदी सरकार की इस योजना का फायदा कैसे उठाएं?
जनरल नॉलेज
Bus Left Side Entry: बस में लेफ्ट साइड से ही एंट्री क्यों कर पाते हैं पैसेंजर्स? जान लें इस बात का जवाब
बस में लेफ्ट साइड से ही एंट्री क्यों कर पाते हैं पैसेंजर्स? जान लें इस बात का जवाब
हेल्थ
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget