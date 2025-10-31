Honda की SUV लाइनअप होने वाली है और पावरफुल, जल्द आएंगे ICE, हाइब्रिड और EV वेरिएंट्स!

भारत में घटती बिक्री को दोबारा बढ़ाने के लिए Honda Cars India अब पूरी तैयारी में है. कंपनी आने वाले कुछ सालों में चार नई SUVs लॉन्च करने जा रही है. इनमें Hybrid SUV, 7-Seater Premium SUV, छोटी Sub-Compact SUV और Electric SUV शामिल होंगी. ये नई कारें 2026 से 2030 के बीच भारत में लॉन्च की जाएंगी. इन मॉडलों के आने से Honda की SUV रेंज फिर से मजबूत होगी और कंपनी भारतीय बाजार में अपनी पकड़ वापस हासिल कर सकेगी.

Honda Elevate Hybrid

Honda Elevate को भारत में शानदार रिस्पॉन्स मिला है और अब इसका हाइब्रिड वर्जन भी आने वाला है. कंपनी इसे 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. Honda Elevate Hybrid में वही 1.5 लीटर e:HEV पावरट्रेन मिलेगा, जो इस समय Honda City Hybrid में दिया जा रहा है. ये इंजन पेट्रोल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी सिस्टम का संयोजन है, जो करीब 126 bhp की पावर जनरेट करेगा. SUV में e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और लगभग 27–28 kmpl तक का माइलेज मिलने की उम्मीद है. डिजाइन की बात करें तो इसमें हल्के बदलाव होंगे-नई ग्रिल, ब्लू हाइलाइट्स और “Hybrid” बैजिंग के साथ इसे पहचानना आसान होगा. अंदर की ओर ADAS सेफ्टी सिस्टम, 6 एयरबैग्स, और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

Honda की 7-Seater Premium SUV

Honda अब भारत में एक नई 7-सीटर प्रीमियम SUV भी लाने की योजना पर काम कर रही है. ये मॉडल कंपनी के PF2 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिसे Honda City में भी इस्तेमाल किया गया है. SUV में दो इंजन विकल्प-1.5L पेट्रोल इंजन और 1.5L हाइब्रिड पावरट्रेन मिल सकते हैं, दोनों के साथ CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स उपलब्ध रहेगा. ये SUV आकार और फीचर्स के मामले में Toyota Innova Hycross और Hyundai Alcazar जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. अंदर केबिन में कैप्टन सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS सेफ्टी सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए जा सकते हैं.

Honda Sub-Compact SUV

Honda लंबे समय बाद फिर से Sub-4 Meter SUV सेगमेंट में वापसी करने जा रही है. कंपनी ने WR-V के बंद होने के बाद इस वर्ग को खाली छोड़ दिया था, लेकिन अब 2029 में इसे फिर से शुरू करने की योजना है. नई Sub-Compact SUV में 1.5L पेट्रोल इंजन के साथ एक हाइब्रिड वर्जन भी लाया जा सकता है. ये SUV भी PF2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और Tata Nexon, Maruti Brezza और Hyundai Venue जैसी गाड़ियों को चुनौती देगी.

Honda 0 Alpha Electric SUV