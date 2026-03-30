बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे सलमान खान, इस हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म का किया ऐलान

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बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे सलमान खान, इस हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म का ऐलान, अप्रैल से स्टार्ट होगी शूटिंग

Salman Khan New Project: सलमान खान ने अब एक बेहद पॉपुलर तेलुगु डायरेक्टर संग हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म करने जा रहे हैं. सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी अनाउंसेंट की है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 30 Mar 2026 02:01 PM (IST)
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 बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पहले उनकी फिल्म मातृभूमि 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी लेकिन फिर कुछ नए सीन्स जोड़े जाने की वजह से इसकी रिलीज डेट टल गई और अब ये अगस्त में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. इन सबके बीच सलमान खान ने अपने एक नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर फैंस को खुश कर दिया है. यहां उनके इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स जानते हैं

तेलुगु डायरेक्टर संग सलमान खान ने नए प्रोजेक्ट की अनाउमेंट की
बता दें कि सलमान खान एक नए प्रोजेक्ट के लिए कॉलीवुड फिल्ममेकर वामशी पैडिपल्ली के साथ काम करने जा रहे हैं. पैडिपल्ली, की हाल ही में आई फिल्म 'वारिसु' हिट रही थी. वहीं अब वामशी सलमान खान संग फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस फिल्म को दिल राजू, 'श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स' के बैनर तले प्रोड्यूस किया जाएगा. इस कोलैबोरेशन के साथ, वामशी पैडिपल्ली पहले ऐसे तेलुगू डायरेक्टर बन गए हैं जो सलमान खान स्टारर किसी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे.

सलमान खान ने एक्स पर डायरेक्टर के साथ एक फ़ोटो शेयर करते हुए यह अपडेट दिया, जिससे फ़ैन्स काफी एक्साइटेड हो गए हैं. हालांकि, फ़िल्म का टाइटल अभी तक सामने नहीं आया है. पोस्ट शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, "दिल, दिमाग, जिगर से, इस अप्रैल से डायरेक्टर वामशी और दिल राजू , शिरिष  के साथ."

 

 
 
 
 
 
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कौन हैं वामशी पैडिपल्ली ?
वामशी पैडिपल्ली अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में कामयाब फ़िल्में देने के लिए जाने जाते हैं. उनकी हिट फ़िल्मों में मुन्ना, वृंदावनम, येवडू, ऊपिरी, महर्षि और वारिसु शामिल हैं. उन्होंने प्रभास, जूनियर एनटीआर, राम चरण, अल्लू अर्जुन, नागार्जुन, कार्थी, महेश बाबू और विजय जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया है, और मज़बूत इमोशनल कहानी वाली मेनस्ट्रीम फ़िल्में बनाने के लिए अपनी एक खास पहचान बनाई है.

सलमान खान की अपकमिंग फिल्में
इस बीच, सलमान खान भी अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी फ़िल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' (पहले 'बैटल ऑफ़ गलवान') की रिलीज़ की तैयारी में जुटे हैं. भारत और चीन के बीच 2020 में हुई गलवान घाटी की झड़प पर आधारित इस फ़िल्म में वह चित्रांगदा सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करते नज़र आएंगे. यह फ़िल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज़ होनी थी लेकन अब इसकी रिलीज टल गई है.

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Published at : 30 Mar 2026 01:54 PM (IST)
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